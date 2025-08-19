ครอบครัวเดินออกจากห้าง ผลักประตูกระจก จู่ ๆ ร่วงแตกทั้งบาน กระเด็นบาดเด็กเจ็บ 2 คน

เผยคลิปอุทาหรณ์ ครอบครัวเปิดประตูกระจก จู่ ๆ เกิดแตกทั้งบาน กระเด็นใส่เด็ก 2 คนบาดเจ็บ คาดเกิดจากสาเหตุอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์คลิปเตือนภัยผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า หลังครอบครัวหนึ่งกำลังจะเปิดประตูทางออก แต่ประตูกระจกกลับแตกทั้งบาน ส่งผลให้เด็ก 2 คนได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้ว
คลิปดังกล่าวเป็นภาพจากกล้องหน้ารถใกล้กับประตูห้าง เผยให้เห็นภาพที่ครอบครัวดังกล่าวเดินมาพร้อมกัน โดยมีเด็กเดินไปผลักเพื่อเปิดประตูกระจก แต่จู่ ๆ ประตูก็แตกทันที ทำให้เศษกระจกร่วงลงมาเต็มพื้นและโดนเด็กทั้ง 2 คนเต็ม ๆ มีเศษแก้วบาดน้องนิดหน่อย กระเด็นเข้ารองเท้า รวมถึงเข้าไปในเสื้อของพ่อที่เดินตามหลังมา จึงฝากให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายเจษฎา เด่นด่วงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยโพสต์ให้ความรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า ปรากฏการณ์ที่อยู่ ๆ กระจกแตกเอง แม้จะเป็นเรื่องแปลก แต่ก็ไม่ได้ประหลาดพิสดารอะไร มีคนเจอกันอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจกโต๊ะกินข้าวแตก ไปจนถึงกระจกในห้องน้ำ หรือแม้แต่กระจกหน้าต่าง-ประตูบ้าน
กระจกพวกนี้เรียกว่า เทมเปอร์กลาส (Tempered glass) เวลาแตกแล้วเศษกระจกจะเป็นชิ้นเล็ก ๆ เหมือนเมล็ดข้าวโพด ไม่ค่อยมีความคม ทำให้ไม่บาดคนที่อยู่ใกล้
ปรากฏการณ์กระจกแตกเอง หรือมีศัพท์เรียกว่า Spontaneous glass breakage มักจะเกิดกับกระจกแบบ Tempered glass ซึ่งถูกเสริมความแข็งแรงของเนื้อกระจกเพื่อใช้เป็นกระจกรถยนต์ ประตู หน้าต่างบ้านเรือน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ส่วนสาเหตุที่แตกได้เอง ได้แก่
- มีความเสียหายเล็กน้อยเกิดขึ้นระหว่างติดตั้ง เช่น มีขอบที่บิ่นแตก ต่อมาพัฒนาเป็นรอยแตกขนาดใหญ่ขึ้น ให้สังเกตเห็นเป็นวงรัศมีออกจากจุดที่กระจกเริ่มมีร้าว
- การใส่กระจกลงไปในกรอบ ทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นในเนื้อกระจก เนื่องจากกรอบกระจกไปบีบเนื้อกระจกที่มีการหดและขยายอยู่เรื่อย ๆ ตามสภาพของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามความแรงของกระแสลม
- ความผิดปกติภายในเนื้อกระจกเอง เช่น เกิดการรวมตัวของสารนิกเกิลซัลไฟด์ในเนื้อกระจก
- ความเครียดของเนื้อกระจกที่เกิดจากความร้อน
- ความหนาของกระจกไม่เพียงพอที่จะต้านทานต่อแรงลมที่มาปะทะ
สำหรับแนวทางป้องกันคงต้องดูทั้งหมด ตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน รวมถึงรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เป็นกระจกประตู หน้าต่างบ้าน และรถยนต์ สามารถหาฟิล์มนิรภัยมาติดเพิ่มเติมได้ เพื่อให้เศษกระจกที่แตกไม่หล่นออกไปเป็นอันตรายกับผู้ใด
