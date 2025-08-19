HILIGHT
ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู สมองบาดเจ็บ โคม่านับเดือน

          อดีตนางงามรัสเซีย ผู้เข้าประกวด Miss Universe 2017 เสียชีวิต หลังถูกกวางเอลก์กระโดดทะลุกระจกรถหรู จนบาดเจ็บทางสมองรุนแรง โคม่าเป็นเดือน
ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู
ภาพจาก Instagram kseniyaalexandrova 

          วันที่ 17 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Fox News รายงานว่า คเซนียา อเล็กซานโดรวา (Kseniya Alexandrova) นางแบบสาววัย 30 ปี อดีตมิสยูนิเวิร์สรัสเซีย 2017 และรองอันดับ 1 มิสรัสเซีย 2017 เสียชีวิตแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังประสบอุบัติเหตุกวางเอลก์กระโจนทะลุกระจกหน้ารถหรู ขณะเดินทางกลับบ้านกับสามี 

          รายงานเผยว่า อุบัติเหตุช็อกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ขณะที่นางแบบสาวกับสามี (ไม่เผยชื่อ) ขับรถปอร์เช่ พานาเมร่า อยู่บนทางหลวง M‑9 ในแคว้นตเวียร์ ของรัสเซีย เพื่อเดินทางกลับบ้าน ทันใดนั้นจู่ ๆ กวางเอลก์ตัวหนึ่งก็โผล่มาและกระโจนใส่รถของทั้งคู่ โดยกวางตัวดังกล่าวพุ่งทะลุกระจกหน้ารถเข้ามาภายในพื้นที่ห้องโดยสาร 

ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู
ภาพจาก Instagram kseniyaalexandrova 

          สามีของคเซนียา เผยว่า เขากับภรรยาคาดเข็มขัดนิรภัยและรถก็วิ่งด้วยความเร็วต่ำ อย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาพอที่จะตอบสนอง โดยในช่วงตั้งแต่กวางเอลก์กระโจนเข้ามาจนกระแทกรถ เวลาผ่านไปแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น "ผมไม่มีเวลาทำอะไรเลย"

          ตอนนั้นคเซนียาอยู่ในตำแหน่งข้างคนขับ เธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง โดยสามีเผยว่าภรรยาหมดสติ ศีรษะแตก มีเลือดอาบ กระดูกหน้าผากหัก 
 
ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู
ภาพจาก Instagram kseniyaalexandrova 

          นับตั้งแต่อุบัติเหตุดังกล่าว นางแบบสาวก็อยู่ในอาการโคม่าและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ก่อนจะสิ้นใจในวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทาง Modus Vivendis เอเจนซี่ของเธอ ได้ออกแถลงการณ์ในวันรุ่งขึ้น (13 สิงหาคม) เรื่องการเสียชีวิตของเธอ โดยระบุว่า

          "ด้วยความเศร้าโศกอย่างยิ่ง เราขอแจ้งให้ทราบว่า คเซนียา อเล็กซานโดรวา นางแบบสาว ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนของเรา เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ เธอเป็นคนสดใสและมีพรสวรรค์ เธอรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ การสนับสนุน และให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่อยู่รอบตัว เธอจะยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงาม ความเมตตา และความแข็งแกร่งภายในตลอดไปสำหรับเรา" 
ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู
ภาพจาก Instagram kseniyaalexandrova 

          อนึ่ง คเซนียา เพิ่งแต่งงานกับสามีได้เพียง 4 เดือนก่อนเกิดอุบัติเหตุ โดยเธอได้รับตำแหน่งรองอันดับ 1 มิสรัสเซีย 2017 ก่อนจะเป็นตัวแทนจากรัสเซีย เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2017 นอกจากนี้ เธอยังเป็นนักจิตวิทยาที่จบการศึกษาจาก Moscow Pedagogical State University ด้วย 

ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู
ภาพจาก Instagram kseniyaalexandrova 

ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู
ภาพจาก Instagram kseniyaalexandrova 


ขอบคุณข้อมูลจาก Fox News

ดับสลด อดีตนางงามรัสเซีย กวางกระโดดทะลุกระจกรถหรู สมองบาดเจ็บ โคม่านับเดือน อัปเดตล่าสุด 19 สิงหาคม 2568
