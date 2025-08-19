หลวงพ่ออลงกต แจงปม ป.โท ออสเตรเลีย - นักบอลเทพศิรินทร์ ความจริงคือยังไง !?

หลวงพ่ออลงกต เปิดใจเคลียร์ข้อกังขา ปมเรียนจบ ป.โท ออสเตรเลีย และประวัตินักฟุตบอลเทพศิรินทร์ เผยบางช่วงชีวิตอาจจำไม่ชัดเพราะอุบัติเหตุ
วันที่ 19 สิงหาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดใจกับสื่ออย่าง อีจัน ประเด็นที่ไม่พบชื่อในระบบของมหาวิทยาลัยที่หลวงพ่อเองเคยมีประวัติว่าเคยเรียนจบ
หลวงพ่ออลงกต ให้สัมภาษณ์เปิดใจว่า ความจำของอาตมามันหายไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเคยประสบอุบัติเหตุ จึงจำรายละเอียดบางช่วงของชีวิตของอาตมาได้ไม่ชัดเจนเท่าไร โดยเรียนชั้นประถมที่โพธารามราชบุรี หลังจากแม่เสียชีวิตตอนอายุประมาณสัก 3 ขวบ ตอนนั้นจึงย้ายมาอยู่กับพ่อที่ขอนแก่น ซึ่งพ่อมีอาชีพเป็นช่าง ทำให้ซึมซับความชอบด้านงานช่างตั้งแต่เด็ก
จากนั้นเรียนมัธยมต้นกับปลายที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลียสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน ความประทับใจตรงนั้นจึงเกิดความฝันว่าอยากไปเรียนวิศวะที่ออสเตรเลีย
แต่ด้วยความที่หลวงพ่อไม่ชอบเรียนตามระบบ จึงไม่ได้เรียนต่อทันทีหลังจบมัธยมเหมือนเพื่อน ๆ แต่ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองรวมไปถึงแสวงหาความรู้ที่สามารถนำไปใช้เลี้ยงชีพได้จริงและหลวงพ่อเลือกเดินตามทางฝัน
กรณีในประวัติมีชื่อของโรงเรียนเทพศิรินทร์ หลวงพ่ออธิบายว่า ช่วงหนึ่งเคยไปฝึกซ้อมฟุตบอลกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในช่วงปิดเทอม สนใจแต่ไม่ได้เรียนที่นั่นจริง แต่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วก็กลับมาเรียนที่ขอนแก่น
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
