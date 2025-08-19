HILIGHT
ทำความรู้จัก ผู้กองอะตอม ทหารหญิงไทยสุดสตรอง ผู้ยืนหยัดทำหน้าที่ ดีกรีไม่ธรรมดา !

           โซเชียลชื่นชม ผู้กองอะตอม ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ทหารหญิงไทย ผู้ทำหน้าที่ล่าม ยืนหยัดเผชิญหน้าทหารกัมพูชา ที่ช่องอานม้า เปิดโปรไฟล์... ไม่ธรรมดา
ผู้กองอะตอม ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์

ภาพจาก Instagram atompavichaya

             เป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้ สำหรับภาพของทหารหญิงไทย ที่ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาให้กับคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) จาก 8 ประเทศอาเซียน ในพื้นที่ช่องอานม้า ชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะที่ทางทหารกัมพูชามีพฤติกรรมก่อกวน โวยวายไม่หยุด เมื่อช่วงสายของวันที่ 19 สิงหาคม 2568 โดยชาวโซเชียลต่างก็แชร์ภาพดังกล่าว พร้อมทั้งชื่นชมในความกล้าหาญ สง่างาม และแข็งแกร่ง ของทหารหญิงไทย ขณะเดียวกันหลายคนก็อยากทำความรู้จัก "ผู้กองอะตอม" ทหารหญิงคนดังกล่าว ว่าเธอคือใคร อีกทั้งหลายคนยังอยากไปติดตาม สมัครเป็นแฟนคลับกันด้วย
ผู้กองอะตอม ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1

           ขณะทางเฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters ต้นสังกัดของ "ผู้กองอะตอม" ได้แชร์ภาพที่เป็นประเด็นตอนนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ผู้กองอะตอม" ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ว่าเธอมีดีกรีเป็นถึง "ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย" เลยทีเดียว โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้

           "ออกไปจากแผ่นดินไทย ที่ของพวกคุณ อยู่ตรงนั้น !

           ทหารหญิงสุดแกร่งจากกองบัญชาการกองทัพไทย "ผู้กองอะตอม" ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาให้กับคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ถ่ายทอดข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาทให้โลกรับรู้ชัดเจน ท่ามกลางบรรยากาศ การก่อกวนของทหารเขมร

           นี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับสังคมและประชาคมโลก กองทัพไทยขอส่งแรงใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ที่ทุ่มเทเต็มกำลังเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย"

ผู้กองอะตอม ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2

ผู้กองอะตอม ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2

ทำความรู้จัก ผู้กองอะตอม ทหารหญิงไทยสุดสตรอง ผู้ยืนหยัดทำหน้าที่ ดีกรีไม่ธรรมดา !
