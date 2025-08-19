ขณะทางเฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters ต้นสังกัดของ "ผู้กองอะตอม" ได้แชร์ภาพที่เป็นประเด็นตอนนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ผู้กองอะตอม" ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ว่าเธอมีดีกรีเป็นถึง "ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย" เลยทีเดียว โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้
"ออกไปจากแผ่นดินไทย ที่ของพวกคุณ อยู่ตรงนั้น !
ทหารหญิงสุดแกร่งจากกองบัญชาการกองทัพไทย "ผู้กองอะตอม" ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาให้กับคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ถ่ายทอดข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาทให้โลกรับรู้ชัดเจน ท่ามกลางบรรยากาศ การก่อกวนของทหารเขมร
นี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับสังคมและประชาคมโลก กองทัพไทยขอส่งแรงใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ที่ทุ่มเทเต็มกำลังเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย"
ทำความรู้จัก ผู้กองอะตอม ทหารหญิงไทยสุดสตรอง ผู้ยืนหยัดทำหน้าที่ ดีกรีไม่ธรรมดา !
ขณะทางเฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters ต้นสังกัดของ "ผู้กองอะตอม" ได้แชร์ภาพที่เป็นประเด็นตอนนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ผู้กองอะตอม" ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ว่าเธอมีดีกรีเป็นถึง "ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย" เลยทีเดียว โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้