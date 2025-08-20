HILIGHT
เพจแฉสนั่น อินฟลูฯ ดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินโปะหนี้พนันเกือบล้าน - เจ้าตัวโผล่โวย

           เพจแฉสนั่น อินฟลูฯ ดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินโปะหนี้พนันเกือบล้าน ลั่นหากินบนความศรัทธา เจ้าตัวโผล่โวย แต่โดนคนแหกซ้ำ 
เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

           เป็นโพสต์ที่ทำเอาชาวเน็ตรอใส่ใจกันรอบดึก หลังจากเมื่อคืนนี้ (19 สิงหาคม 2568) เพจ ท่านเปา ได้โพสต์ข้อความแฉอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โดยระบุว่า 

           "ถ้าอินฟลูฯ คนดัง ทำดีจริง ก็น่ายกย่อง แต่ถ้าเบื้องหลังการทำดี เปิด "มูลนิธิ" บังหน้าเพื่อจะหาเงิน "โปะหนี้พนันเกือบล้าน" ให้ตัวเอง แบบนี้ไม่ควรได้คำชม มีแต่ควรถูกประณามเพราะมันคือการหากินบนความศรัทธาของคนอื่น"

           รวมถึงคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "การทำดี การช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องขอรับบริจาคหรือหวังพึ่งเงินชาวบ้าน อยากช่วยสังคม มีจิตอาสาก็ควรค่อย ๆ ทำไป อาจเริ่มต้นจากการรวบรวมเงินจากคนใกล้ชิด เพื่อนสนิทไปช่วยเหลือตามแรงกำลังของเรา ไม่จำเป็นต้องเปิดรับบริจาคเลยยยยย"
เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

           งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์สนั่น อยากรู้ว่ารอบนี้หวยจะออกที่ใคร ขณะที่บางคนชี้เป้า พร้อมนำแชตจากห้องไลน์ที่อินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่ง กำลังไล่เคลียร์ยอดให้คนอื่น มาเปิดเผย
เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

           อย่างไรก็ตาม พบว่าต่อมาอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งได้เข้ามาโพสต์ถามว่า "ถ้าไม่ใช่ความจริง จะคืนความยุติธรรมให้ผมยังไงครับท่านเปา" แต่กลับเจอชาวเน็ตอีกคนเข้ามาทิ้งคำถามถึงเจ้าตัวว่า "แสดงว่าคนในกรุ๊ปไลน์พนันบั้งไฟเกือบ 100 คนในกรุ๊ป รวมหัวกันสร้างเรื่องเพื่อให้คุณเสียหายงั้นเหรอครับ ?"
เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

           พร้อมกันนั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ไม่ร้อนก็แปลกละ คนในกรุ๊ปไลน์ เอาหลักฐานการติดพนันบั้งไฟเกือบล้านมาโพสต์แบบนั้น ถ้าผมเป็น...นะ ป่านนี้ผมขี้แตกเต็มกางเกงไปแล้ว แค่ติดหนี้ 200 ผมยังนอนไม่หลับเลย" และ "คนทั้งกรุ๊ปรวมตัวกันทวงหนี้ แถมตัว...เองก็ยอมรับว่าตัวเสียพนัน และยินดีที่จะจ่าย คุณจะรอให้เขาชี้แจงเรื่องอะไรอีกล่ะครับ (ถ้าเรื่องตั้งมูลนิธิก็รู้ ๆ กันอยู่)" 
เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ควาย+Social Airlines V.2


           นอกจากนี้ เพจ ควาย+Social Airlines V.2 ยังร่วมแฉอีกทาง ระบุว่า "อินฟูลคนไหน เสียพนันบั้งไฟ 8 แสน ต้องไปยืมเงินบักXXมาจ่ายก่อน อยากเปิดมูลนิธิ แต่ยังเปิดไม่ได้ เลยขอรับบริจาครัว ๆ เข้าบัญชีตัวเอง ช่วงสงคราม ตอนนี้ก็เปิดบริจาครัว ๆ อยากช่วยหลือสังคม หรืออยากใช้หนี้พนันกันนะ"
เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

           ทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่ ทั้งเรื่องของการเปิดมูลนิธิ และหนี้พนัน 

เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้

เพจแฉ อินฟลูฯ เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้


เพจแฉสนั่น อินฟลูฯ ดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินโปะหนี้พนันเกือบล้าน - เจ้าตัวโผล่โวย อัปเดตล่าสุด 20 สิงหาคม 2568
