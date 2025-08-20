เพจแฉสนั่น อินฟลูฯ ดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินโปะหนี้พนันเกือบล้าน - เจ้าตัวโผล่โวย

เพจแฉสนั่น อินฟลูฯ ดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินโปะหนี้พนันเกือบล้าน ลั่นหากินบนความศรัทธา เจ้าตัวโผล่โวย แต่โดนคนแหกซ้ำ
เป็นโพสต์ที่ทำเอาชาวเน็ตรอใส่ใจกันรอบดึก หลังจากเมื่อคืนนี้ (19 สิงหาคม 2568) เพจ ท่านเปา ได้โพสต์ข้อความแฉอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โดยระบุว่า
"ถ้าอินฟลูฯ คนดัง ทำดีจริง ก็น่ายกย่อง แต่ถ้าเบื้องหลังการทำดี เปิด "มูลนิธิ" บังหน้าเพื่อจะหาเงิน "โปะหนี้พนันเกือบล้าน" ให้ตัวเอง แบบนี้ไม่ควรได้คำชม มีแต่ควรถูกประณามเพราะมันคือการหากินบนความศรัทธาของคนอื่น"
รวมถึงคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "การทำดี การช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องขอรับบริจาคหรือหวังพึ่งเงินชาวบ้าน อยากช่วยสังคม มีจิตอาสาก็ควรค่อย ๆ ทำไป อาจเริ่มต้นจากการรวบรวมเงินจากคนใกล้ชิด เพื่อนสนิทไปช่วยเหลือตามแรงกำลังของเรา ไม่จำเป็นต้องเปิดรับบริจาคเลยยยยย"
งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์สนั่น อยากรู้ว่ารอบนี้หวยจะออกที่ใคร ขณะที่บางคนชี้เป้า พร้อมนำแชตจากห้องไลน์ที่อินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่ง กำลังไล่เคลียร์ยอดให้คนอื่น มาเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม พบว่าต่อมาอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งได้เข้ามาโพสต์ถามว่า "ถ้าไม่ใช่ความจริง จะคืนความยุติธรรมให้ผมยังไงครับท่านเปา" แต่กลับเจอชาวเน็ตอีกคนเข้ามาทิ้งคำถามถึงเจ้าตัวว่า "แสดงว่าคนในกรุ๊ปไลน์พนันบั้งไฟเกือบ 100 คนในกรุ๊ป รวมหัวกันสร้างเรื่องเพื่อให้คุณเสียหายงั้นเหรอครับ ?"
พร้อมกันนั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ไม่ร้อนก็แปลกละ คนในกรุ๊ปไลน์ เอาหลักฐานการติดพนันบั้งไฟเกือบล้านมาโพสต์แบบนั้น ถ้าผมเป็น...นะ ป่านนี้ผมขี้แตกเต็มกางเกงไปแล้ว แค่ติดหนี้ 200 ผมยังนอนไม่หลับเลย" และ "คนทั้งกรุ๊ปรวมตัวกันทวงหนี้ แถมตัว...เองก็ยอมรับว่าตัวเสียพนัน และยินดีที่จะจ่าย คุณจะรอให้เขาชี้แจงเรื่องอะไรอีกล่ะครับ (ถ้าเรื่องตั้งมูลนิธิก็รู้ ๆ กันอยู่)"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ควาย+Social Airlines V.2
นอกจากนี้ เพจ ควาย+Social Airlines V.2 ยังร่วมแฉอีกทาง ระบุว่า "อินฟูลคนไหน เสียพนันบั้งไฟ 8 แสน ต้องไปยืมเงินบักXXมาจ่ายก่อน อยากเปิดมูลนิธิ แต่ยังเปิดไม่ได้ เลยขอรับบริจาครัว ๆ เข้าบัญชีตัวเอง ช่วงสงคราม ตอนนี้ก็เปิดบริจาครัว ๆ อยากช่วยหลือสังคม หรืออยากใช้หนี้พนันกันนะ"
ทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่ ทั้งเรื่องของการเปิดมูลนิธิ และหนี้พนัน