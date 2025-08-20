HILIGHT
คดีช็อก วัยรุ่นหนุ่มจีนวัย 19 มาหาแฟนสาววัย 17 ในไทย จุดจบถูกขายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์
         ครอบครัวเหยื่อเผยคดีช็อก วัยรุ่นหนุ่มจีนวัย 19 ปี มาหา "แฟนสาว" วัย 17 ปี ในประเทศไทย จุดจบถูกหลอกขายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมา 

หนุ่มจีนวัย 19 มาหาแฟนสาววัย 17 ในไทย จุดจบถูกขายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ภาพจาก XiaoHongShu

         วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งของจีนได้แชร์เรื่องราวน่าตกใจจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ในขณะนี้ เมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งวัย 19 ปี ได้ตกหลุมรักหญิงสาววัย 17 ปี และตามมาเจอเธอที่ประเทศไทย แต่ผลกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝัน เขาตกเป็นเหยื่อถูกหญิงสาวขายให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมา ด้วยราคาค่าตัวมากกว่าหลายแสน 

         ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น พี่สาวของเหยื่อหนุ่มรายนี้ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านทางบัญชีโซเชียล เผยว่า น้องชายได้เจอกับหญิงสาวคนดังกล่าวที่ศูนย์นันทนาการแห่งหนึ่ง เมื่อปีที่ผ่านมา เธอมักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเซ็กซี่ และสะพายกระเป๋าแบรนด์แนมที่ดูเหมือนของเลียนแบบ หญิงสาวรายนี้อ้างว่า พ่อแม่เป็นผู้จัดการด้านการลงทุนโดยมีธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมา และมักจะชักชวนให้ฝ่ายชายตามเธอไปที่นั่นเพื่อไปทำงาน 

         ทั้งนี้ พี่สาวของเหยื่อยังเผยว่า น้องชายมีนิสัยตกหลุมรักคนง่ายและคลั่งรัก เขาจึงสานสัมพันธ์กับหญิงสาวรายนี้อย่างรวดเร็ว กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เขาได้เดินทางมาที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อพบกับเธอ โดยที่ไม่ได้บอกครอบครัว ซึ่งภายหลังครอบครัวเพิ่งจะมารู้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเขา โดยเข้าใจว่าเขามาเจอ "สาวคนรัก" ที่ประเทศไทย 

หนุ่มจีนวัย 19 มาหาแฟนสาววัย 17 ในไทย จุดจบถูกขายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ภาพจาก XiaoHongShu

         อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับพลิกผันไปในทางที่เลวร้ายอย่างไม่คาดคิด เมื่อหญิงสาวรายดังกล่าวพาเขาไปที่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยตอนแรกเธออ้างว่า จะไปรับใครบางคน แต่สุดท้ายกลับทิ้งเขาไว้ที่นั่น โดยเธอขายเขาให้แก๊งสแกมเมอร์ในราคา 100,000 หยวน (ราว 453,000 บาท) จากนั้นก็มีกลุ่มชายติดอาวุธเข้ามาประชิดตัว พร้อมทั้งยึดโทรศัพท์และหนังสือเดินทางของเขา ก่อนที่จะพาเขาไปที่ศูนย์สแกมเมอร์และโกนหัวของเขา

         พี่สาวของเหยื่อเผยว่า เขาพยายามโน้มน้าวให้คนที่จับตัวเขาไปคืนโทรศัพท์ให้ โดยแกล้งทำเป็นขอเล่นเกมมือถือ จากนั้นก็แอบนำมันมาแจ้งเรื่องราวให้ครอบครัวทราบ โดยเขาบอกครอบครัวว่า "คนถือปืนพาตัวเขาไป" เขาต้องอยู่ในสถานที่กักขังนั้นนานถึง 4 เดือน โดยถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนวันละ 16-20 ชั่วโมง หากไม่สามารถทำได้ตามเป้า เขาจะถูกตีด้วยท่อนเหล็กและขังไว้ในห้องเล็ก ๆ มืด ๆ เขามักจะถูกทิ้งให้อดอาหาร และผลจากการถูกทรมานเป็นเวลานาน ทำให้เขาสูญเสียการได้ยิน 

         ในที่สุดครอบครัวของเขาก็สามารถรวบรวมเงินได้ 350,000 หยวน (ราว 1.58 ล้านบาท) เพื่อซื้ออิสรภาพให้เขา กระทั่งเขาสามารถกลับบ้านได้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในขณะที่หญิงสาววัย 17 ปี รายนั้นถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง ระหว่างการเดินทางกลับประเทศจีน หลังจากใช้เวลา 10 วัน ในประเทศไทย ซึ่งทางครอบครัวของเหยื่อหวังว่า เธอจะได้รับโทษอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย  

หนุ่มจีนวัย 19 มาหาแฟนสาววัย 17 ในไทย จุดจบถูกขายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ภาพจาก XiaoHongShu

ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz


