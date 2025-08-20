HILIGHT
กู้ซากทองจากไฟไหม้บ้าน ความหวังที่ยังคงมี เผยมูลค่า ก้อนนี้มีทองอยู่เป็นแสน !

           กู้ซากทองจากไฟไหม้บ้าน ความหวังที่ยังคงมี ในนี้มีทองอยู่เท่าไหร่ เผยมูลค่าหลังจากหลอม ตัวเลขอึ้งได้เป็นแสน !  
กู้ซากทองจากไฟไหม้บ้าน
ภาพจาก TikTok @sirichaigold 

           ในขณะที่สร้อยทองเป็นของมีค่าซึ่งสามารถนำมาขายเป็นเงินได้ในยามยาก แต่หากเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นจนทองเหล่านั้นถูกเผา จะยังสามารถกู้มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวได้หรือไม่ 

           ล่าสุด (19 สิงหาคม 2568) ห้างทองสิริชัย นครสวรรค์ ได้เปิดคลิปภารกิจกู้ทองจากซากไฟไหม้บ้าน ผ่านบัญชี TikTok @sirichaigold โดยเผยให้เห็นก้อนสีดำซึ่งเป็นเศษซากที่หลงเหลือจากเหตุไฟไหม้ พร้อมระบุว่าในก้อนนี้มีทองอยู่ 100,000 กว่าบาท ลูกค้าต้องการขายทองที่อยู่ในนี้ ซึ่งทางร้านก็ต้องนำมาประเมินก่อนว่าจะเอาออกได้ยังไง 

กู้ซากทองจากไฟไหม้บ้าน
ภาพจาก TikTok @sirichaigold 
 
         โดยลูกค้าเผยว่า ในนี้มีสร้อยทอง 1 เส้น และกรอบพระ 2 อัน ทางร้านจึงค่อย ๆ ใช้ไฟเป่าเศษอย่างอื่นออกให้ละลาย กระทั่งสามารถนำกรอบพระออกมาได้ 2 อัน รวมถึงสร้อยที่อยู่ติดกรอบพระ 1 อัน ครบตามที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งกระบวนการต้องค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาอยู่นับครึ่งชั่วโมง

           จากนั้นจึงนำทองที่ได้มาหลอมเป็นก้อน เมื่อนำก้อนทองมาเอกซเรย์ดูพบว่าเป็นทองคำ 88% น้ำหนักอยู่ที่ 36.28 กรัม โดยในเคสนี้ขายได้ราคาที่ 101,584 บาท 

กู้ซากทองจากไฟไหม้บ้าน
ภาพจาก TikTok @sirichaigold 

กู้ซากทองจากไฟไหม้บ้าน ความหวังที่ยังคงมี เผยมูลค่า ก้อนนี้มีทองอยู่เป็นแสน ! อัปเดตล่าสุด 20 สิงหาคม 2568
