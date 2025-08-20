HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สามีครูขับกระบะเหยียบ นร. ป.6 เจ็บสาหัส เชิงกรานแตก - แม่ชี้ลูกได้เกรด 4 ทุกวิชา

         ช็อก สามีครูขับกระบะเหยียบนักเรียน บาดเจ็บสาหัส กระดูกเชิงกรานแตก แม่หวั่นไม่รับความเป็นธรรม ชี้ลูกเป็นเด็กเรียนดี ได้เกรด 4 ทุกวิชา ฝันอยากเป็นทหารดุริยางค์ 
สามีครูขับกระบะเหยียบ นร. ป.6 เจ็บสาหัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

         วานนี้ (19 สิงหาคม 2568) โหนกระแส รายงานกรณีได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ว่ามีเหตุสามีของครูในโรงเรียน ขับรถกระบะเหยียบนักเรียนบริเวณกลางหลัง ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปัจจุบันเด็กรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 
         ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในโรงเรียน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 17.50 น. หลังเกิดเหตุ ทางโรงเรียนได้รีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลแล้ว และผู้บริหารเข้ามาติดตามดูแลใกล้ชิด ล่าสุดแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานแตก อยู่ในความดูแลของแพทย์ 
 
         โดยปกติหลังเวลาเลิกเรียน ช่วง 16.00 น. เด็กบางส่วนจะอยู่รอผู้ปกครองมารับจนถึงราว ๆ 18.30 น. ส่วนใหญ่มีแค่เหตุหกล้มเล็กน้อย ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นนี้ ส่วนคนขับกระบะ เป็นสามีของครูที่โรงเรียน ซึ่งขับรถเข้ามารับภรรยาในโรงเรียน ตนดูแล้วเห็นรถกระบะตั้งลำ ไม่ขับตรงไป และสงสัยว่าทำไมขับมาตรงที่เด็กกำลังนั่งรอผู้ปกครอง แต่จากนี้ทางโรงเรียนจะเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยมากขึ้น อาจจะห้ามรถกระบะวิ่งเข้ามาบริเวณลานโดม เพื่อป้องกันเหตุ 
 
         ทั้งนี้ สอบถามทราบว่าทั้งคู่มีประกันภัย สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ และทางโรงเรียนก็มีประกันที่ครอบคลุม ยืนยันจะดูแลผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ไม่อยากให้ผู้ปกครองห่วง ส่วนการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง อยู่ในความดูแลของตำรวจ  
 
         ด้านแม่ของเด็กที่บาดเจ็บ เผยว่า ตอนนี้เศร้าใจมาก น้องเป็นเด็กเรียนเก่ง ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 มาตลอด และเป็นเด็กกิจกรรม เป็นหัวหน้าวงดุริยางค์ของโรงเรียนด้วย น้องมีความฝันจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโตขึ้นอยากเป็นทหารดุริยางค์

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแสโหนกระแส 





สามีครูขับกระบะเหยียบ นร. ป.6 เจ็บสาหัส


 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สามีครูขับกระบะเหยียบ นร. ป.6 เจ็บสาหัส เชิงกรานแตก - แม่ชี้ลูกได้เกรด 4 ทุกวิชา อัปเดตล่าสุด 20 สิงหาคม 2568 เวลา 11:09:00 1,693 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย