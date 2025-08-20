สามีครูขับกระบะเหยียบ นร. ป.6 เจ็บสาหัส เชิงกรานแตก - แม่ชี้ลูกได้เกรด 4 ทุกวิชา

ช็อก สามีครูขับกระบะเหยียบนักเรียน บาดเจ็บสาหัส กระดูกเชิงกรานแตก แม่หวั่นไม่รับความเป็นธรรม ชี้ลูกเป็นเด็กเรียนดี ได้เกรด 4 ทุกวิชา ฝันอยากเป็นทหารดุริยางค์
ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในโรงเรียน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 17.50 น. หลังเกิดเหตุ ทางโรงเรียนได้รีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลแล้ว และผู้บริหารเข้ามาติดตามดูแลใกล้ชิด ล่าสุดแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานแตก อยู่ในความดูแลของแพทย์
โดยปกติหลังเวลาเลิกเรียน ช่วง 16.00 น. เด็กบางส่วนจะอยู่รอผู้ปกครองมารับจนถึงราว ๆ 18.30 น. ส่วนใหญ่มีแค่เหตุหกล้มเล็กน้อย ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นนี้ ส่วนคนขับกระบะ เป็นสามีของครูที่โรงเรียน ซึ่งขับรถเข้ามารับภรรยาในโรงเรียน ตนดูแล้วเห็นรถกระบะตั้งลำ ไม่ขับตรงไป และสงสัยว่าทำไมขับมาตรงที่เด็กกำลังนั่งรอผู้ปกครอง แต่จากนี้ทางโรงเรียนจะเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยมากขึ้น อาจจะห้ามรถกระบะวิ่งเข้ามาบริเวณลานโดม เพื่อป้องกันเหตุ
ทั้งนี้ สอบถามทราบว่าทั้งคู่มีประกันภัย สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ และทางโรงเรียนก็มีประกันที่ครอบคลุม ยืนยันจะดูแลผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ไม่อยากให้ผู้ปกครองห่วง ส่วนการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง อยู่ในความดูแลของตำรวจ
ด้านแม่ของเด็กที่บาดเจ็บ เผยว่า ตอนนี้เศร้าใจมาก น้องเป็นเด็กเรียนเก่ง ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 มาตลอด และเป็นเด็กกิจกรรม เป็นหัวหน้าวงดุริยางค์ของโรงเรียนด้วย น้องมีความฝันจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโตขึ้นอยากเป็นทหารดุริยางค์
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, โหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปาวานนี้ (19 สิงหาคม 2568) โหนกระแส รายงานกรณีได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ว่ามีเหตุสามีของครูในโรงเรียน ขับรถกระบะเหยียบนักเรียนบริเวณกลางหลัง ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปัจจุบันเด็กรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
