ผู้กองอะตอม เปิดใจเบื้องหลัง ชี้นิ้วพูดใส่ทหารเขมรแบบดุดัน - โพสต์สั้น ๆ ถึงเหตุวุ่นวาย

เป็นโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก กับภาพทหารหญิงไทย ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาให้กับคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) จาก 8 ประเทศอาเซียน ในพื้นที่ช่องอานม้า ชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะที่ทหารกัมพูชาเข้ามาก่อกวน โวยวายไม่หยุด ซึ่งทางทหารหญิงได้มีการพูดกับทหารกัมพูชา "ออกไปจากแผ่นดินไทย ที่ของพวกคุณ อยู่ตรงนั้น !" ก่อนที่จะยอมถอยกลับไป
กระทั่งต่อมา มีการเปิดเผยว่าทหารหญิงผู้นี้คือ "ผู้กองอะตอม" ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งก็มีประชาชนเข้ามาชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเป็นจำนวนมาก
ต่อมาวานนี้ (19 สิงหาคม 2568) ผู้กองอะตอม ได้โพสต์เฟซบุ๊กสั้น ๆ ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า "การให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ"
ขณะที่ล่าสุด (20 สิงหาคม) ผู้กองอะตอม ออกมาเผยความรู้สึกต่อภาพชี้นิ้วที่เป็นไวรัลด้วยว่า
"ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ ขอบคุณพี่ ๆ ตชด. ทหารพราน และพี่ ๆ ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถค่ะ ความทุ่มเท ความเสียสละของทุกท่าน ไม่มีวันเสียเปล่าค่ะ
ส่วนภาพชี้นิ้วเมื่อวาน ไม่ได้ตึงแต่อย่างใดค่ะ แค่กลัวตามคณะไม่ทันเฉย ๆ + ตาแห้ง ค่าาา
ป.ล. ระวังมิจจี้ระบาด"