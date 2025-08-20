HILIGHT
คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์เป็น Ada Wong สายลับสาวชุดแดง เป๊ะเหมือนตัวละครมีชีวิต


          คุณแม่นักวาดการ์ตูนวัย 48 ปี แต่งคอสเพลย์เป็น Ada Wong สายลับสาวชุดแดง เป๊ะเหมือนตัวละครมีชีวิต ราวกับหลุดออกมาจากเกมจริง ๆ ทำแฟน ๆ ฮือฮาจนกลายเป็นไวรัล 

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

          วันที่ 19 สิงหาคม 2568 มีกระแสไวรัลบนโซเชียลของญี่ปุ่น เมื่อ สึกิชิมะ เคอิ (Tsukishima Kei) คุณแม่นักวาดการ์ตูนอายุ 48 ปี ได้แต่งคอสเพลย์เป็น Ada Wong สายลับสาวชุดแดงจากเกมชื่อดัง ในงาน Comiket ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งการปรากฏตัวของเธอได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมและแฟน ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเธอดูเหมือนตัวละครมีชีวิต ราวกับหลุดออกมาจากเกมจริง

          โดย Ada Wong เป็นตัวละครสายลับสาวผู้ลึกลับจากซีรีส์เกม Resident Evil หรือ Biohazard ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเธอจะสวมชุดสีแดงอันโดดเด่น และมีผมบ๊อบสั้นสีดำที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เพียงแค่การแต่งตัวภายนอกเท่านั้น แต่สึกิชิมะยังสวมอินเนอร์โพสท่าเป็นตัวละครตัวนี้ได้อย่างสมจริงจนน่าประทับใจ ภาพของเธอบน X จึงได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมมากมาย   

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

          สึกิชิมะ มีอาชีพเป็นนักวาดการ์ตูน เธอเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง ปัจจุบันลูกของเธออายุ 3 ขวบ แม้เธอจะอายุ 48 ปี และสามีของเธออายุ 31 ปี ซึ่งน้อยกว่าเธอถึง 17 ปี แต่อายุก็ไม่ใช่ปัญหา เธอแสดงให้เห็นว่า เธอสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และเต็มที่กับงานอดิเรกที่เธอชื่นชอบนั่นคือการแต่งคอสเพลย์ โดยเธอสนใจตัวละครจากเกมที่มีความสมจริงเหมือนคน มากกว่าตัวละครแบบอนิเมะ 

          โดยสึกิชิมะมักจะแต่งตัวในสไตล์ที่คล้ายกับ Ada Wong โดยเฉพาะทรงผมที่เข้ากันกับใบหน้าของเธอเป็นอย่างดี และก่อนหน้านี้เธอก็เคยแต่งคอสเพลย์เป็น Ada Wong มาแล้ว นอกจากนี้ เธอยังเป็นสายแทคติคอลชื่นชอบการเล่นปืน ได้แก่ MP7, MP9, XDM40, Thompson และ Mauser HSC เรียกได้ว่าเธอดูเป็นเหมือน Ada Wong ในชีวิตจริงเลยทีเดียว แม้แต่เธอเองก็ยังแนะนำตัวว่า "นักวาดการ์ตูนวัย 48 ปี ผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็น Ada ใน Biohazard" 

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

คุณแม่วัย 48 แต่งคอสเพลย์ Ada Wong เป๊ะจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @tsukishimakeia

