ปรับเจ๊ไฝ 2,000 ปมทำไข่เจียวปู ชี้เคยปรับมาแล้ว ย้ำหากเจอตั้งราคาสูงเกิน ปรับอีก !

         เจ๊ไฝ ถูกปรับ 2,000 บาท ปมไข่เจียวปู 4,000 บาท ทำเสิร์ฟตามอำเภอใจ ไม่ถามลูกค้า ชี้เคยถูกปรับมาแล้ว 1 รอบ 1,000 บาท เก็บข้อมูลวัตถุดิบเทียบ หากพบตั้งราคาสูงเกินจริง มีปรับเพิ่ม ! 
ปรับเจ๊ไฝ 2,000 ปมทำไข่เจียวปู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และตำรวจ ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ หลังมีดราม่าไข่เจียวปู 4,000 บาท ทั้งที่ระบุราคาในเมนู 1,500 บาท ซึ่งยูทูบเบอร์ที่มากิน มองว่าราคา 4,000 บาท แพงเกินจริงและไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า กระทั่งทางหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน 

          โดย นายพิสิฐ อภิชนาพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน กระทรวง เปิดเผยว่า หลังตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ พบว่าไม่มีป้ายแสดงราคาไข่เจียวปู 4,000 บาท ให้ลูกค้ารับทราบ จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 42 ในมาตรา 28 ที่ระบุเอาไว้ว่า ทางร้านจะต้องติดป้ายราคาสินค้า และบริการ ให้ชัดเจน หากมีการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับเจ๊ไฝ 2,000 บาท

ปรับเจ๊ไฝ 2,000 ปมทำไข่เจียวปู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          พร้อมกันนั้น ได้กำชับให้ทางร้านทำป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนต่อลูกค้า ว่าไข่เจียวปูมี 2 ราคา แบบธรรมดา 1,500 บาท แบบพิเศษ 4,000 บาท ซึ่งทางร้านก็ยินดีจะปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการค้าภายใน 

ปรับเจ๊ไฝ 2,000 ปมทำไข่เจียวปู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          เจ้าหน้าที่ชี้ว่า การที่เจ๊ไฝเลือกทำไข่เจียวปูแบบพิเศษให้ เนื่องจากเพื่อนของยูทูบเบอร์ที่มาด้วยกัน เป็นลูกค้าประจำของร้าน แต่ต่อให้เป็นลูกค้าประจำ ทางร้านก็ไม่สามารถเสิร์ฟไข่เจียวปูในราคา 4,000 บาทได้ โดยไม่ถามความต้องการของลูกค้า 

          นายพิสิฐ กล่าวว่า จากการสอบถามพบว่า ถ้าลูกค้ารีเควสต์มาว่า 1,500 บาท ก็จะได้ในราคานั้น แต่กรณีที่เจอไม่ได้บอกว่าจะเอาราคาไหน แล้วเจ๊ไฝคิดว่าเหมือนครั้งก่อน ๆ คือ 4,000 บาท เลยทำในราคา 4,000 บาทให้ ซึ่งแค่คิดก็ผิดแล้ว ตนจึงแจ้งเลยว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ ต่อไปนี้จะต้องถามลูกค้า หรือให้ลูกค้าเป็นคนบอก ไม่ใช่ว่าเราเป็นแม่ค้าแล้วจะทำเสิร์ฟลูกค้าตามอำเภอใจ เขาพลาด เขาก็ยอมรับ พอมีคนร้องเรียนมาเราก็รีบดำเนินการ แล้วแจ้งเรื่องโทษปรับกับให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน  

ปรับเจ๊ไฝ 2,000 ปมทำไข่เจียวปู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 
  
          เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ เจ๊ไฝเคยถูกเจ้าหน้าที่สั่งปรับในลักษณะเดียวกันหรือไม่ เจ้าหน้าที่บอกว่าเคยโดนปรับมาแล้ว 1 ครั้ง จำนวนเงิน 1,000 บาท

          สำหรับเรื่องไข่เจียวปู ราคา 1,500 - 4,000 บาท เป็นการตั้งราคาสูงเกินจริงหรือไม่นั้น การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องปรุง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์แล้ว ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสม ก็จะพิจารณาสั่งปรับอีกครั้ง 

          ด้านเจ๊ไฝ เปิดใจว่า วันนี้ (20 สิงหาคม) เราไม่มีปูขนาด 4,000 บาท ให้ดู ไม่งั้นก็จะเทให้ดู แต่ไม่มี วันนี้เราก็จะไม่ขาย 4,000 บาท 
 
ปรับเจ๊ไฝ 2,000 ปมทำไข่เจียวปู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3เรื่องเล่าเช้านี้ 

