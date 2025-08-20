ภาพตื่นตาหาดูยาก ฉลามยักษ์สีทองถูกจับได้เป็นครั้งแรก ตัวยาว 2 เมตร เผยเหตุทำไมเป็นสีนี้

เผยภาพตื่นตาหาดูยาก ฉลามยักษ์สีส้มทอง-ตาสีขาว หลังถูกจับได้เป็นครั้งแรก ตัวยาว 2 เมตร เกิดจากความผิดปกติหายาก 2 ชนิดรวมกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Parismina Domus Dei
รายงานเผยว่า ฉลามตัวนี้เป็นสายพันธุ์ฉลามพยาบาล (Nurse Shark) โดยทั่วไปแล้วจะมีผิวสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม ซึ่งจะช่วยให้พวกมันกลมกลืนไปกับแนวปะการังและแนวหินใต้พื้นทะเลที่สำหรับใช้ในการล่าเหยื่อ ทว่าฉลามตัวนี้กลับมีสีส้มประกายทองสดใสจนทำให้มันโดดเด่นและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการอยู่รอดของมัน ดังนั้น การที่มันเติบโตเป็นตัวเต็มวัยเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ทึ่งไม่น้อย
ฉลามพยาบาลตัวนี้มีภาวะที่เรียกว่า แซนทิซึม (Xanthism) ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือการกลายพันธุ์ของสัตว์ที่หาพบได้ยาก ส่งผลให้ให้ผิวหนัง เกล็ด หรือขนของสัตว์มีการผลิตเม็ดสีเหลืองเกินไป หรือเกิดจากการขาดเม็ดสีอื่น จนทำให้สีเหลือง หรือส้มเหลือบทองเด่นชัดขึ้น โดยก่อนหน้านี้พบภาวะแซนทิซึมในปลาบางชนิด แต่ยังไม่เคยพบในประเภท ปลากระดูกอ่อน (Cartilaginous Fish) ซึ่งรวมถึงฉลาม ปลากระเบน และปลาสเกต
ทั้งนี้ นอกจากภาวะแซนทิซึม ฉลามตัวนี้ยังมีอาการของอัลบิซึม (Albinism) หรือโรคเผือกร่วมด้วย ซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยากเช่นเดียวกัน เกิดจากการกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงของยีนบางชนิดที่ส่งผลต่อปริมาณเมลานินที่ควบคุมการสร้างเม็ดสี จึงทำดวงตาของมันมีสีซีด
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Federal University of Rio Grande ในบราซิล เผยว่า การค้นพบฉลามพยาบาลที่มีทั้งภาวะแซนทิซึมและภาวะเผือก แต่สามารถดำรงชีวิตจนเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้ นับว่าเป็นเหตุการณ์หายากและมีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงวิทยาศาสตร์ และด้วยขนาดของมันเช่นนี้ ทางนักวิจัยจึงเชื่อว่า ภาวะเม็ดสีผิดปกตินี้น่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของมัน
"การค้นพบครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับพันธุกรรมและความสามารถในการปรับตัวของฉลามพยาบาล นี่เป็นเพียงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หรืออาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือไม่" นักวิจัย กล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Parismina Domus Dei
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Parismina Domus Dei
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Parismina Domus Dei
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Parismina Domus Dei
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail