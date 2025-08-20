สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง หลังทำชาเลนจ์ไลฟ์มาราธอน 10 วัน สลดซ้ำ เป็นเหยื่อถูกแกล้ง

สตรีมเมอร์หนุ่มดับสลดคากล้อง ขณะทำชาเลนจ์ไลฟ์มาราธอน 10 วัน พร้อมกับกลุ่มเพื่อน เผยเหตุชวนสลดซ้ำทำคนเดือด ผู้ตายเป็นเหยื่อถูกกลั่นแกล้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่าเกิดเหตุสลด ราฟาเอล กราเวน สตรีมเมอร์ชายชาวฝรั่งเศส ที่รู้จักบนช่องทางออนไลน์ในชื่อว่า ฌอง ปอร์มาโนฟ (Jean Pormanove) เสียชีวิตในระหว่างไลฟ์ถ่ายทอดสดต่อหน้าผู้ชมหลายพันคน ภายหลังจากทำชาเลนจ์ไลฟ์สตรีมมิ่งมาราธอน 10 วัน กับกลุ่มเพื่อนแก๊งสตรีมเมอร์ จนกระทั่งพบจุดจบเศร้าในขณะที่กำลังนอนหลับ และกล้องก็ได้ถ่ายอยู่ตลอด
ในคลิปวิดีโอช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ราฟาเอลกำลังนอนคว่ำอยู่บนฟูก โดยมีผ้าห่มคลุมปิดมิดเกือบทั้งผืน ขณะที่สตรีมเมอร์คนอื่น ๆ รอบตัวเขาได้ตื่นขึ้น แล้วสังเกตเห็นว่า ราฟาเอลอยู่ในท่าทางที่แปลกมาก พวกเขาจึงพยายามหาวิธีดึงดูดความสนใจเพื่อให้เขาตื่น ก่อนที่คลิปไลฟ์จะตัดไปอย่างกะทันหัน
รายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า ราฟาเอล ในวัย 46 ปี ถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์เช่าของเขาที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากนั้นโอเวน เซนาซานดอตติ หนึ่งในสตรีมเมอร์คนสนิทก็ได้โพสต์บนอินสตาแกรมยืนยันข่าวการเสียชีวิตของราฟาเอล โดยกล่าวแสดงความเสียใจว่า
"ขอให้ทุกคนเคารพในความทรงจำของเขา โปรดอย่าแชร์วิดีโอลมหายใจสุดท้ายของเขาในยามหลับใหล พี่ชายของผม เพื่อนคู่ใจของผม คู่คิดของผม 6 ปีที่อยู่เคียงข้างกัน ไม่มีวันพรากจากกัน ผมรักคุณ พี่ชายของผม เราจะคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจ"
เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเทศฝรั่งเศส ด้านสำนักงานอัยการเมืองนีซได้เริ่มการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของราฟาเอล และสั่งให้มีการชันสูตรพลิกศพ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่รายงานสิ่งที่น่าสงสัย
ขณะที่คลารา ชาปาซ รัฐมนตรีรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กล่าวประณาม "ความรุนแรงที่เขาได้รับระหว่างการถ่ายคลิปที่ผ่านมา ทั้งจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการถูกทำให้อับอาย ถือเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่ง" พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลสื่อของฝรั่งเศส เข้ามารับผิดชอบควบคุมดูแลการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดโดยเร็วที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post