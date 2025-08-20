HILIGHT
สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง หลังทำชาเลนจ์ไลฟ์มาราธอน 10 วัน สลดซ้ำ เป็นเหยื่อถูกแกล้ง

 
             สตรีมเมอร์หนุ่มดับสลดคากล้อง ขณะทำชาเลนจ์ไลฟ์มาราธอน 10 วัน พร้อมกับกลุ่มเพื่อน เผยเหตุชวนสลดซ้ำทำคนเดือด ผู้ตายเป็นเหยื่อถูกกลั่นแกล้ง

สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง
ภาพจาก Instagram jeanpormanove 

             วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่าเกิดเหตุสลด ราฟาเอล กราเวน สตรีมเมอร์ชายชาวฝรั่งเศส ที่รู้จักบนช่องทางออนไลน์ในชื่อว่า ฌอง ปอร์มาโนฟ (Jean Pormanove) เสียชีวิตในระหว่างไลฟ์ถ่ายทอดสดต่อหน้าผู้ชมหลายพันคน ภายหลังจากทำชาเลนจ์ไลฟ์สตรีมมิ่งมาราธอน 10 วัน กับกลุ่มเพื่อนแก๊งสตรีมเมอร์ จนกระทั่งพบจุดจบเศร้าในขณะที่กำลังนอนหลับ และกล้องก็ได้ถ่ายอยู่ตลอด 

             ในคลิปวิดีโอช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ราฟาเอลกำลังนอนคว่ำอยู่บนฟูก โดยมีผ้าห่มคลุมปิดมิดเกือบทั้งผืน ขณะที่สตรีมเมอร์คนอื่น ๆ รอบตัวเขาได้ตื่นขึ้น แล้วสังเกตเห็นว่า ราฟาเอลอยู่ในท่าทางที่แปลกมาก พวกเขาจึงพยายามหาวิธีดึงดูดความสนใจเพื่อให้เขาตื่น ก่อนที่คลิปไลฟ์จะตัดไปอย่างกะทันหัน 

สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง
ภาพจาก Instagram jeanpormanove 

             รายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า ราฟาเอล ในวัย 46 ปี ถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์เช่าของเขาที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากนั้นโอเวน เซนาซานดอตติ หนึ่งในสตรีมเมอร์คนสนิทก็ได้โพสต์บนอินสตาแกรมยืนยันข่าวการเสียชีวิตของราฟาเอล โดยกล่าวแสดงความเสียใจว่า 

             "ขอให้ทุกคนเคารพในความทรงจำของเขา โปรดอย่าแชร์วิดีโอลมหายใจสุดท้ายของเขาในยามหลับใหล พี่ชายของผม เพื่อนคู่ใจของผม คู่คิดของผม 6 ปีที่อยู่เคียงข้างกัน ไม่มีวันพรากจากกัน ผมรักคุณ พี่ชายของผม เราจะคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจ" 

สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง
ภาพจาก Instagram jeanpormanove 

             อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีในเหล่าผู้ติดตามสตรีมเมอร์กลุ่มนี้ว่า เพื่อนแก๊งสตรีมเมอร์ของราฟาเอลชอบทำชาเลนจ์ท้าทายแบบเกินขีดจำกัด โดยมีราฟาเอลเป็นเหมือนตัวตลกในกลุ่มที่มักจะถูกกลั่นแกล้งและได้รับการปฏิบัติแย่ ๆ หลายครั้ง มีทั้งทุบตี รัดคอ และยิงด้วยปืนเพนต์บอล

             เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเทศฝรั่งเศส ด้านสำนักงานอัยการเมืองนีซได้เริ่มการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของราฟาเอล และสั่งให้มีการชันสูตรพลิกศพ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่รายงานสิ่งที่น่าสงสัย 

             ขณะที่คลารา ชาปาซ รัฐมนตรีรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กล่าวประณาม "ความรุนแรงที่เขาได้รับระหว่างการถ่ายคลิปที่ผ่านมา ทั้งจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการถูกทำให้อับอาย ถือเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่ง" พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลสื่อของฝรั่งเศส เข้ามารับผิดชอบควบคุมดูแลการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดโดยเร็วที่สุด 

สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง
ภาพจาก Instagram jeanpormanove 

สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง
ภาพจาก Instagram jeanpormanove 

สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง
ภาพจาก Instagram jeanpormanove 


ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post
 
สตรีมเมอร์หนุ่มดับคากล้อง หลังทำชาเลนจ์ไลฟ์มาราธอน 10 วัน สลดซ้ำ เป็นเหยื่อถูกแกล้ง โพสต์เมื่อ 20 สิงหาคม 2568 เวลา 16:40:18
