ชายร้องเรียนฟาร์มไก่ ปล่อยแมลงวันเป็นหมื่น ระบาดทั่วชุมชน ลั่นหากตนถูกอุ้ม ขอให้รู้ไว้...

ชายร้องเรียนฟาร์มไก่ ปล่อยแมลงวันเป็นหมื่นระบาดในชุมชน ร้อง อบต. ยังไม่คืบ จนชาวบ้านสุดทน ลั่นหากตนถูกอุ้ม ถูกทำร้าย ขอให้รู้ว่าเป็นการจัดฉาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง ออกมาโพสต์ข้อความชวนตกใจ ระบุว่า "ถ้าผมถูกอุ้ม, ถูกทำร้าย, ถูกชู้ท, มีอุบัติเหตุใหญ่ หรือมีเหตุการณ์เหมือน ฆตต. นั่นคือ 'มีคนทำ หรือ จัดฉาก' ไม่ใช่ 'ความบังเอิญ' หรือ 'ความซวย' อะไรทั้งนั้น"
พร้อมกันนั้นได้โพสต์เล่าปัญหาสุดทน เกี่ยวกับฟาร์มไก่และแมลงวันนับหมื่นที่บุกชุมชน ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง ที่แม้จะเกิดปัญหายืดเยื้อมานานกว่า 9 เดือน แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไข
โดย เจ้าของโพสต์เล่าว่า หากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ขอให้ทุกคนเพ่งเล็งไปที่ เรื่องแรก...ทุก ๆ คนรู้กันอยู่แล้วว่าตนไปแตะใครบ้าง ให้ไล่ดูกันเอา ส่วนอีกเรื่องคือ "แมลงวันระบาดจากฟาร์มไก่" สู่ชุมชนชาวบ้าน แล้วตนทำเรื่องร้องเรียนให้ระงับ/เพิกถอน เพราะไม่แก้ไข
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
พร้อมชี้ว่า ตนมีบ้านอยู่ที่ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง ห่างจากฟาร์มไก่ประมาณ 1-2 กิโลเมตร ปีก่อน ๆ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไร จนมาปีหลัง วัน ๆ นึงมีแมลงมาติดกับดักเป็นพันตัว ส่วนบ้านที่ใกล้ฟาร์มโดนเป็นหมื่น ๆ ตัว
เวลาฟาร์มจับไก่ที่ก็เปิดมุ้งอ้าซ่าไว้ แมลงวันในโรงเรือนไก่ก็พรูอกมาสู่ชุมชน บินเข้าบ้านเรือนประชาชน หลัง ๆ มายิ่งหนัก เพราะขนขี้ไก่ใส่รถสิบล้อออกมาวิ่ง มีแมลงวันเกาะตามผ้าใบเต็มไปหมด ซึ่งแมลงวันก็จะบินเข้าบ้านประชาชนตลอดทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
ตนแจ้งไปยัง อบต.คลองม่วง ก็มีการเข้าตรวจ ทำแผน ปรับมาตรการ แล้วก็เข้าตรวจใหม่ วนแบบนี้มา 9 เดือน ยังไม่แก้ปัญหาใด ๆ
กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2568 อบต. ทำหนังสือให้เวลาแก้ไขใน 30 วัน แต่ปาเข้าไป 90 วันแล้ว เวรกรรมที่แมลงวันทิ้งไว้หนักกว่าเดิม มีคนท้องเสีย นั่งเฉย ๆ ยังไม่ไหว แต่ชาวบ้านก็ถูกทิ้งให้ทนต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
จนตนต้องทำเรื่องถึง อบต. ให้ระงับ/เพิกถอน สถานะการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของฟาร์ม เพราะหลักฐานเชิงประจักษ์แทบจะทิ่มตาอยู่แล้ว ว่าชาวบ้านตาดำ ๆ เขา เดือดร้อนกันไปทั่ว !
แต่มีข่าวลือจากคนแถวนั้น บอกว่ามีคนเคยถูกอุ้มเพราะร้องเรียน มีคนบอกว่าเคยมีคนไปต่อต้าน แต่สุดท้ายถูกอุ้มหายไปเลย เหลือแค่รถจอดไว้ มีแม่บ้านของบ้านแถวนั้นต้องลาออก เมื่อรู้ว่ามีการไปร้องเรียน เพราะเขาเคยถูกตามข่มขู่ถึงบ้าน เนื่องจากครอบครัวเป็นผู้นำชุมชนแล้วต้องดูแลเรื่องนี้
ตนจึงสงสัยว่าเป็นฟาร์มของใคร ทำไมถึงสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านขนาดนี้ ทิ้งปัญหาเรื้อรังมานาน จนเมื่อตนไปค้นข้อมูลก็พบว่ามีคนของตระกูลดังเป็นกรรมการ แต่ส่วนตัวตนไม่เคยมีเรื่องราวกับใคร ไม่มีศัตรู ฉะนั้นหากสิ่งที่ตนโพสต์ไว้ข้างตนเกิดขึ้นจริง ขอคนอย่าคิดว่าตนซวย แต่ให้พุ่งเป้าไปยังฟาร์มไก่ดังกล่าวและผู้ใกล้ชิดแทน และอย่าลืมดู อบต.ท้องถิ่นประกอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง ออกมาโพสต์ข้อความชวนตกใจ ระบุว่า "ถ้าผมถูกอุ้ม, ถูกทำร้าย, ถูกชู้ท, มีอุบัติเหตุใหญ่ หรือมีเหตุการณ์เหมือน ฆตต. นั่นคือ 'มีคนทำ หรือ จัดฉาก' ไม่ใช่ 'ความบังเอิญ' หรือ 'ความซวย' อะไรทั้งนั้น"
พร้อมกันนั้นได้โพสต์เล่าปัญหาสุดทน เกี่ยวกับฟาร์มไก่และแมลงวันนับหมื่นที่บุกชุมชน ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง ที่แม้จะเกิดปัญหายืดเยื้อมานานกว่า 9 เดือน แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไข
โดย เจ้าของโพสต์เล่าว่า หากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ขอให้ทุกคนเพ่งเล็งไปที่ เรื่องแรก...ทุก ๆ คนรู้กันอยู่แล้วว่าตนไปแตะใครบ้าง ให้ไล่ดูกันเอา ส่วนอีกเรื่องคือ "แมลงวันระบาดจากฟาร์มไก่" สู่ชุมชนชาวบ้าน แล้วตนทำเรื่องร้องเรียนให้ระงับ/เพิกถอน เพราะไม่แก้ไข
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
พร้อมชี้ว่า ตนมีบ้านอยู่ที่ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง ห่างจากฟาร์มไก่ประมาณ 1-2 กิโลเมตร ปีก่อน ๆ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไร จนมาปีหลัง วัน ๆ นึงมีแมลงมาติดกับดักเป็นพันตัว ส่วนบ้านที่ใกล้ฟาร์มโดนเป็นหมื่น ๆ ตัว
เวลาฟาร์มจับไก่ที่ก็เปิดมุ้งอ้าซ่าไว้ แมลงวันในโรงเรือนไก่ก็พรูอกมาสู่ชุมชน บินเข้าบ้านเรือนประชาชน หลัง ๆ มายิ่งหนัก เพราะขนขี้ไก่ใส่รถสิบล้อออกมาวิ่ง มีแมลงวันเกาะตามผ้าใบเต็มไปหมด ซึ่งแมลงวันก็จะบินเข้าบ้านประชาชนตลอดทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
ตนแจ้งไปยัง อบต.คลองม่วง ก็มีการเข้าตรวจ ทำแผน ปรับมาตรการ แล้วก็เข้าตรวจใหม่ วนแบบนี้มา 9 เดือน ยังไม่แก้ปัญหาใด ๆ
กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2568 อบต. ทำหนังสือให้เวลาแก้ไขใน 30 วัน แต่ปาเข้าไป 90 วันแล้ว เวรกรรมที่แมลงวันทิ้งไว้หนักกว่าเดิม มีคนท้องเสีย นั่งเฉย ๆ ยังไม่ไหว แต่ชาวบ้านก็ถูกทิ้งให้ทนต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง
จนตนต้องทำเรื่องถึง อบต. ให้ระงับ/เพิกถอน สถานะการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของฟาร์ม เพราะหลักฐานเชิงประจักษ์แทบจะทิ่มตาอยู่แล้ว ว่าชาวบ้านตาดำ ๆ เขา เดือดร้อนกันไปทั่ว !
แต่มีข่าวลือจากคนแถวนั้น บอกว่ามีคนเคยถูกอุ้มเพราะร้องเรียน มีคนบอกว่าเคยมีคนไปต่อต้าน แต่สุดท้ายถูกอุ้มหายไปเลย เหลือแค่รถจอดไว้ มีแม่บ้านของบ้านแถวนั้นต้องลาออก เมื่อรู้ว่ามีการไปร้องเรียน เพราะเขาเคยถูกตามข่มขู่ถึงบ้าน เนื่องจากครอบครัวเป็นผู้นำชุมชนแล้วต้องดูแลเรื่องนี้
ตนจึงสงสัยว่าเป็นฟาร์มของใคร ทำไมถึงสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านขนาดนี้ ทิ้งปัญหาเรื้อรังมานาน จนเมื่อตนไปค้นข้อมูลก็พบว่ามีคนของตระกูลดังเป็นกรรมการ แต่ส่วนตัวตนไม่เคยมีเรื่องราวกับใคร ไม่มีศัตรู ฉะนั้นหากสิ่งที่ตนโพสต์ไว้ข้างตนเกิดขึ้นจริง ขอคนอย่าคิดว่าตนซวย แต่ให้พุ่งเป้าไปยังฟาร์มไก่ดังกล่าวและผู้ใกล้ชิดแทน และอย่าลืมดู อบต.ท้องถิ่นประกอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง