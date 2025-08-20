HILIGHT
สธ. ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์ นทท. ชี้ขัด พ.ร.บ.สุสานฯ !

          สธ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ วัดพระบาทน้ำพุ พบร่างผู้ป่วยเอดส์กว่า 20 ศพ ถูกดองเก็บในพิพิธภัณฑ์ไว้โชว์นักท่องเที่ยว ขัด พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน หลวงพ่ออลงกต ยอมให้เผาแล้ว
สธ ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ไทยพีบีเอส มีรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยทีมจากกรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี หลังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย HIV และข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดการศพ และการบริหารสถานพยาบาลภายในวัด

สธ ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

          - จากการตรวจสอบพบว่า ศพผู้ป่วยเอดส์กว่า 20 ศพ ถูกดองเก็บรักษาในอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัด หรือ "ศาลาธรรมสังเวช" เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมและปลงอนิจจังมานานหลายสิบปี

          - นายธนกฤต ระบุว่า การกระทำนี้ไม่ถูกสุขลักษณะ และขัดต่อ พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 ซึ่งกำหนดให้การจัดการศพต้องเป็นไปตามกฎหมาย ต้องมีการฝังหรือเผาภายในระยะเวลาที่กำหนด

          - หลังจากหารือกับ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้ยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยจะนำศพทั้งหมดไปทำการฌาปนกิจตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป 
สธ ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

          - ตรวจสอบอาคารสถานชีวาภิบาล ของวัดพระบาทน้ำพุ ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกว่า 10 คน สภาพการดูแลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงฯ กำหนด

          - อาคารดูแลผู้ป่วย HIV ที่มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 60 คน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมรักษ์ ดำเนินการมานานกว่า 30 ปี โดยไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมาย อาจเข้าข่ายการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

          - อาคารเมตตาธรรม มีการใช้ถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจเข้าข่ายการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541
สธ ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

          - กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ วัดพระบาทน้ำพุ ดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคารดูแลผู้ป่วย HIV เป็นศูนย์พักฟื้น หรือสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
          - โรงปลูกกัญชา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด ผลการตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากดำเนินการโดยภาคเอกชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

สธ ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

สธ ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

สธ ลงพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ พบกว่า 20 ร่าง ถูกดองโชว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี


ขอบคุณข้อมูลจาก thaipbs


