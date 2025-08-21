พีชชี่ โต้ดราม่า เชฟต้น ไข่เจียวปู เจ๊ไฝ 4,000 คนพาไปรู้ราคา เป็นลูกค้าประจำ จริงไหม !?

พีชชี่โต้กลับ เชฟต้น ปมดราม่าไข่เจียวปูเจ๊ไฝ 4,000 บาท หลังถูกอ้างว่ารุ่นพี่เป็นลูกค้าประจำรู้ราคา เผยชื่อถ้าคนพาไปรู้ราคาจริง คงเตรียมเงินมาพอ
พีชชี่ โต้ดราม่าโพสต์ เชฟต้น ปม เจ๊ไฝ ไข่เจียวปู 4,000 เพราะเป็นลูกค้าประจำ เผยเห็นบิลเพราะรุ่นพี่ไม่ได้เตรียมเงินมา มั่นใจว่าไม่รู้ราคาล่วงหน้า
จากดราม่า ไข่เจียวปู 4,000 ของร้านเจ๊ไฝ ซึ่งต่อมา พีชชี่ ยูทูบเบอร์สาว เผยคลิปบันทึกเหตุการณ์ขณะรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันพูดคุยถึงราคาจริงในเมนูที่เห็นเพียง 1,500 บาท พร้อมย้ำว่าเคยกินตั้งแต่ราคา 300 บาทเท่านั้น ก่อนที่บิลจะออกมาเกินกว่าที่ระบุไว้ ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งตอกย้ำว่าคนที่อยู่ที่โต๊ะไม่รู้ก่อนจริง ๆ ว่าจะถูกคิดเงินในราคา 4,000 บาทนั้น
วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงดราม่า ไข่เจียวปู เจ๊ไฝ ราคา 4,000 บาท ระบุว่า Queen of Street foods ฉันผู้ชอบกินไข่เจียวเจ๊ไฝที่สุด คุณภาพคือสมราคาที่สุด ตามขนาดปู ลูกค้าประจำแบบเรา แม่ไฝจะเก็บอันใหญ่สุดให้ แน่นอนราคาก็ตามราคาปู จะให้มันราคาเท่ากันได้ไง ถ้าคนเคยซื้อจะรู้ว่าปูก้อนนี่ราคาต่างกันได้จากกิโลกรัมละพันปลาย ๆ ถึง 4 พันกว่า เวลากินใช้ปากกิน อย่าใช้ปากพูดตัดสิน โดยเฉพาะถ้าตัวเองไม่รู้เรื่อง
เห็นคนเวลาไปกินร้านที่ญี่ปุ่นจองยาก ๆ เวลาไป เขาคิดตังค์เขาเขียนแค่ตัวเลขราคารวม สาเกไม่รู้กี่บาท ชูชิกี่บาท ไม่บอกราคา ไม่เห็นมีใครโพสต์บ่น แล้วร้านอาหารไทยพอมีนิดหน่อย ดราม่ากันหมด น่าน้อยใจแทนอาหารไทย ทุกคนใครไม่กินก็ตามสบาย ฉันจะกิน ดีคิวจะได้ยาวน้อยลง
เพิ่มเติมอีกนิด คนที่จองไป ก็ลูกค้าประจำ เขาก็รู้ราคา ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่คนที่เขาพามาบ่น มาลงจนเป็นดราม่า อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับร้านด้วย
พีชชี่ ชี้แจง เชฟต้น ปมอีกฝ่ายอ้างคนที่จองไปเป็นลูกค้าประจำ
ล่าสุด พีชชี่ ชี้แจงอีกครั้งว่า จริง ๆ ไม่ได้อยากเมนชั่นเรื่องนี้เพราะมันจะยิ่งแตกประเด็นไปเรื่อย แต่คาดว่าต้นทางน่าจะได้รับข้อมูลมาจากรุ่นพี่พีช เพราะไม่เคยได้เปิดเผยที่ไหนเรื่องตอนจ่าย ไม่แน่ใจข้อมูลครบถ้วนไหม เลยขออนุญาต clarify
ตอนแรกที่วางบิลมา รุ่นพี่เสนอว่าจะเป็นคนดูแล โดยรุ่นพี่อยากให้ช่วยถ่ายโปรโมต lifestyle service พีชยังไม่ได้ดูบิลด้วยซ้ำ แต่รุ่นพี่มีเงินสด มาไม่พอและไม่มีเงินในบัญชี เลยให้พีชจ่ายไปก่อน เลยเป็นจังหวะที่พีชได้เห็นบิล
จริง ๆ ตอนนั้นก็งงนิดหน่อย เพราะ ทำบริการ lifestyle service แต่ไม่รู้ราคาร้านที่พามา ทั้งที่ตั้งใจจะดูแล แต่ไม่เตรียมเงินมาพอเหรอ ? สงสัยในแง่ professionalism มากกว่า แต่พีชก็โอเค จ่ายให้ได้ไม่มีปัญหา ถึงเพิ่งได้เห็นบิล เพราะต้องกดตัวเลขเข้าแอปฯ ธนาคาร เลยถึงเพิ่งได้สังเกตเห็นราคา 4,000 และเอะใจ
รุ่นพี่ก็เลยถามที่ร้านให้ต่าง ๆ นานา ตามโพสต์ก่อนหน้า เลยเชื่อว่าทั้งพีชและรุ่นพี่ ก็โดนราคาจุ่ม (สุ่ม) ด้วยกัน เพราะถ้ารู้ก่อนหน้านั้น คงเตรียมมาแล้วแหละ
สุดท้ายพีชโอนเรียบร้อย มีสลิป ลึก ๆ ก็แอบตุ้มต่อมว่าจะได้คืนไหมนะ แต่ก็คิดว่าถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไร คิดว่าเราโดนกันทั้งคู่ นั่งงงเรื่องราคา 4,000 มายังไงกันอยู่ในรถขากลับ (ตอนโพสต์แรกก็รับทราบด้วยกัน อ่านให้ฟังในรถ ไม่มีทักท้วงใด ๆ) กลับบ้านแยกย้าย จนวันต่อมารุ่นพี่ก็โอนคืนค่ะ
จริง ๆ ถ้าพี่เขารู้ราคามาก่อน เตรียมเงินมาพอ ไม่ว่าจะเงินสดหรือในบัญชี พีชอาจจะไม่ได้เห็นบิลเลยด้วยซ้ำ
เชฟต้นลบโพสต์ดราม่า พร้อมขอโทษภรรยาตัวเอง
ล่าสุด เชฟต้น ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้ว พร้อมเขียนลง IG Story ว่า "โดน social ด่ายังพอทน โดนเมียด่า เราต้องถอย ขอโทษด้วยครับคุณภรรยา"
