ไขปริศนาวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำไมได้ไปแข่งชิงแชมป์โลก ทั้งที่ผลงานเนชั่นส์ ลีกไม่ดี

          ไขปริศนาวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำไมได้ไปแข่งชิงแชมป์โลก 2025 ทั้งที่ฟอร์มในเนชั่นส์ ลีก ไม่ดี รั้งรองบ๊วย พร้อมส่องโปรแกรมการแข่งขัน
ดูวอลเลย์บอลหญิงไทย ชิงแชมป์โลก
ภาพจาก volleyballworld

          การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 กำลังจะเริ่มแข่งขันในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมไทยถึงได้ไปแข่งขันรายการดังกล่าวได้ ทั้งที่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดี โดยเฉพาะในศึกเนชั่นส์ ลีก รั้งตำแหน่งรองบ๊วย ชนะแค่ 1 นัดเท่านั้น
          
          กระปุกดอทคอม จะมาไขปริศนาเป็นข้อ ๆ ว่า ทำไมไทยถึงได้ไปแข่งขันรายการนี้ได้
          
          1. ไทยเป็นเจ้าภาพ ทำให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันอัตโนมัติ
          
          2. ถ้าหากไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพ ก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอยู่ดีในฐานะแชมป์ AVC 2023 อยู่ดี ซึ่งโควตาจากเอเชียนี้มี 4 ชาติที่ได้คือ ไทย จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม

          3. ผลงานการแข่งขันในศึกเนชั่นส์ ลีก จะไม่มีผลต่อการเข้ารอบรายการอื่นแต่อย่างใด

ดูวอลเลย์บอลหญิงไทย ชิงแชมป์โลก
ภาพจาก volleyballworld

ดูวอลเลย์บอลหญิงไทย ชิงแชมป์โลก
ภาพจาก volleyballworld

โปรแกรมการแข่งขัน

          - 22 ส.ค. เวลา 20.30 น. ไทย พบ อียิปต์

          - 24 ส.ค. เวลา 20.30 น. ไทย พบ สวีเดน

          - 26 ส.ค. เวลา 20.30 น. ไทย พบ เนเธอร์แลนด์

กฎการแข่งขัน

          1. รอบแรกจะแบ่งกลุ่มทั้งหมดเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม คัดทีมที่ดีที่สุด 2 อันดับแรกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป

          2. ตั้งแต่รอบ 16 ทีมสุดท้าย จะแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศ

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล

          คนไทยสามารถรับชมได้ผ่านช่อง PPTV HD36

ดูวอลเลย์บอลหญิงไทย ชิงแชมป์โลก
ภาพจาก volleyballworld


ไขปริศนาวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำไมได้ไปแข่งชิงแชมป์โลก ทั้งที่ผลงานเนชั่นส์ ลีกไม่ดี อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2568 เวลา 14:15:48 6,807 อ่าน
