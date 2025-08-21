ไขปริศนาวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำไมได้ไปแข่งชิงแชมป์โลก ทั้งที่ผลงานเนชั่นส์ ลีกไม่ดี

ไขปริศนาวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำไมได้ไปแข่งชิงแชมป์โลก 2025 ทั้งที่ฟอร์มในเนชั่นส์ ลีก ไม่ดี รั้งรองบ๊วย พร้อมส่องโปรแกรมการแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 กำลังจะเริ่มแข่งขันในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมไทยถึงได้ไปแข่งขันรายการดังกล่าวได้ ทั้งที่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดี โดยเฉพาะในศึกเนชั่นส์ ลีก รั้งตำแหน่งรองบ๊วย ชนะแค่ 1 นัดเท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขัน
- 22 ส.ค. เวลา 20.30 น. ไทย พบ อียิปต์
- 24 ส.ค. เวลา 20.30 น. ไทย พบ สวีเดน
- 26 ส.ค. เวลา 20.30 น. ไทย พบ เนเธอร์แลนด์
กฎการแข่งขัน
1. รอบแรกจะแบ่งกลุ่มทั้งหมดเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม คัดทีมที่ดีที่สุด 2 อันดับแรกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
2. ตั้งแต่รอบ 16 ทีมสุดท้าย จะแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล
คนไทยสามารถรับชมได้ผ่านช่อง PPTV HD36
