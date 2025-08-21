ทำแผลให้คนไข้ เจอจดหมายบอกรักปริศนาส่งมา พีคตรงประโยคสุดท้าย ได้แผลเพิ่มแน่

ทำแผลให้คนไข้ เจอจดหมายบอกรักปริศนาส่งมา พีคตรงประโยคสุดท้าย สงสัยมีแววจะได้แผลเพิ่มแล้ว ราวกับจดหมายพันปี
ภาพจาก TikTok @four_ey
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 TikTok @four_ey ซึ่งประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์ มีการลงเล่าเรื่องราวคนไข้รายหนึ่ง หลังจากที่ล้างแผลให้ คนไข้ก็ส่งจดหมาย กลายเป็นไวรัล 8 แสนวิว มีข้อความดังนี้
"ผมรู้ละทำไมนอนไม่หลับ มันปวดและคันตรงแผล เกาก็ไม่ได้ ถ้าเกาจะเป็นแผล หนังจะหลุดติดเล็บ
ว่าแต่หมอน่ารักจังนะครับ มีแฟนแล้วใช่ไหม สนใจชู้รักไหมครับ"
เจอแบบนี้เข้าไปอึ้งเลย โดยเฉพาะประโยคสุดท้าย จนคนแซวว่า แผลเก่ายังไม่หายดี ได้เวลาหาแผลใหม่ซะแล้ว ส่วนบางคนโฟกัสที่กระดาษ ดูเก่ามาก ราวกับจดหมายพันปี
ภาพจาก TikTok @four_ey
