ทำแผลให้คนไข้ เจอจดหมายบอกรักปริศนาส่งมา พีคตรงประโยคสุดท้าย ได้แผลเพิ่มแน่

           ทำแผลให้คนไข้ เจอจดหมายบอกรักปริศนาส่งมา พีคตรงประโยคสุดท้าย สงสัยมีแววจะได้แผลเพิ่มแล้ว ราวกับจดหมายพันปี
คนไข้เขียนจดหมายรัก
ภาพจาก TikTok @four_ey

           วันที่ 21 สิงหาคม 2568 TikTok @four_ey ซึ่งประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์ มีการลงเล่าเรื่องราวคนไข้รายหนึ่ง หลังจากที่ล้างแผลให้ คนไข้ก็ส่งจดหมาย กลายเป็นไวรัล 8 แสนวิว มีข้อความดังนี้

           "ผมรู้ละทำไมนอนไม่หลับ มันปวดและคันตรงแผล เกาก็ไม่ได้ ถ้าเกาจะเป็นแผล หนังจะหลุดติดเล็บ

           ว่าแต่หมอน่ารักจังนะครับ มีแฟนแล้วใช่ไหม สนใจชู้รักไหมครับ"

           เจอแบบนี้เข้าไปอึ้งเลย โดยเฉพาะประโยคสุดท้าย จนคนแซวว่า แผลเก่ายังไม่หายดี ได้เวลาหาแผลใหม่ซะแล้ว ส่วนบางคนโฟกัสที่กระดาษ ดูเก่ามาก ราวกับจดหมายพันปี
คนไข้เขียนจดหมายรัก

คนไข้เขียนจดหมายรัก


ทำแผลให้คนไข้ เจอจดหมายบอกรักปริศนาส่งมา พีคตรงประโยคสุดท้าย ได้แผลเพิ่มแน่ อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2568
