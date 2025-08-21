HILIGHT
วันหยุดเดือนกันยายน 2568 มีช่วงไหนได้หยุดยาวไหม ในอดีตเคยมีวันหยุดราชการ 2 วัน

         วันหยุดเดือนกันยายน 2568 ส่องปฏิทินวันหยุดมีหยุดยาวไหม แต่ในอดีตเคยมีครั้งหนึ่ง ที่มีวันหยุดราชการในเดือนกันยายนถึง 2 วันด้วยกัน เกิดขึ้นไม่นาน
วันหยุดเดือนกันยายน 2568

          ผ่านไปเพียงพริบตาเดียว พ้นวันหยุดวันแม่แห่งชาติไปไม่นาน ก็จะหมดเดือนสิงหาคมแล้ว ทีนี้หลายคนก็ส่องปฏิทินวันหยุดเดือนกันยายน 2568 ต่อไปว่า มีวันไหนบ้าง ผลคือ ไม่มี

          อย่างไรก็ตาม ในอดีตไทยเคยมีวันหยุดราชการในเดือนกันยายนอยู่ และเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน จำกันได้ไหม?


          ย้อนไปในปี 2563 ช่วงการระบาดของโควิด 19 รัฐบาลจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เดือนเมษายน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนแห่เดินทางกลับบ้าน จนการระบาดของโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

          ส่วนวันหยุดราชการใหม่ ได้โยกวันหยุดชดเชยสงกรานต์มาวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 แทน และนี่เป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ไทยมีวันหยุดราชการในเดือนกันยายนนั่นเอง



วันหยุดเดือนกันยายน 2568 มีช่วงไหนได้หยุดยาวไหม ในอดีตเคยมีวันหยุดราชการ 2 วัน โพสต์เมื่อ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 12:11:04 15,881 อ่าน
