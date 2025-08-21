เชฟต้น โพสต์ขอโทษแล้ว สารภาพตอนโพสต์เก่าเข้าใจผิดตรงไหน จนโดนทัวร์ลง

เชฟต้น โพสต์ขอโทษแล้ว สารภาพตอนโพสต์เก่าเข้าใจผิดตรงไหน ไม่ได้ดูโพสต์ต้นทางอย่างละเอียด ก็เลยโพสต์ไปแบบนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ThiTid Tassanakajohn
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ThiTid Tassanakajohn หรือเชฟต้น มีการโพสต์ชี้แจงหลังจากที่โพสต์วิจารณ์เรื่องลูกค้าประจำว่า
สวัสดีครับ ผมเชฟต้นนะครับ
ก่อนอื่นเลยคงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าคำว่าขอโทษครับ กับโพสต์ที่ผมได้โพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องไข่เจียวเจ๊ไฝ
ต้องขอโทษกับคนที่เกี่ยวข้องในโพสต์นี้ทุก ๆ คน ทั้งเจ้าของโพสต์เอง ทั้งทางร้านเองและแฟนคลับของผม รวมไปถึงคนไทยหลายหลายคนที่ได้รับความไม่พอใจจากโพสต์นี้
ยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ดูโพสต์ต้นทางอย่างละเอียดและเข้าใจมากพอก่อนจะนำมาโพสต์ เลยทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนรวมถึงข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ผมต้องขอยอมรับว่าเป็นความผิดของผมจริงและเป็นการทำโดยใช้อารมณ์เกินไป โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบอันนี้ผมต้องขอยอมรับผิดจริง ๆ
ซึ่งผมต้องบอกว่าผมเข้าใจว่าเรื่องของการไม่ติดราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และผมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำกับลูกค้า ซึ่งตอนนี้ร้านเจ๊ไฝเองก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
การโพสต์โดยใช้อารมณ์ในครั้งนี้ผมคงต้องขอโทษกับทุกฝ่ายอีกครั้งนึง ผมยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัว และก็คงทำได้เพียงแค่ขอให้ทุกคนและทุกฝ่ายยกโทษให้ ต่อไปผมจะใช้ความระมัดระวังและรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ขอโทษทุกคนจากใจจริงครับ