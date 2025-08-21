ร้านข้าวมันไก่ แจงซุปน้ำล้างเท้า หลังโดนลูกค้าด่า อีกมุมคืออะไร ภาพไม่เหมือนกันเลย

ร้านข้าวมันไก่ แจงซุปน้ำล้างเท้า หลังโดนลูกค้าด่า อีกมุมคืออะไร ภาพที่เห็นกับภาพที่ถูกกล่าวหา คนละเรื่องกันเลย
จากกรณีที่มีหญิงรายหนึ่งโพสต์วิจารณ์น้ำซุปข้าวมันไก่ร้านหนึ่งว่า เกิดมา 35 ปี ไม่เคยเจอต้องซื้อน้ำซุปกิน รสชาติหวานมาก เหมือนน้ำล้างเท้า มันต้องร้อน ๆ หรือ อุ่น ๆ นี่เย็นมาก แก๊สหมดหรือ โหดเกินไปไหมคะ
ไม่เคยเจอต้องซื้อน้ำซุปกิน ถ้าจะต้องจำเป็นต้องซื้อ ในถ้วยมีฟัก 1 กระดูกน่องไก่ 1 ที่รับไม่ได้คือ ตักข้าวในถุง หม้อไม่ใส่หรือ ถึงต้องใช้พลาสติก ร้านนี้อย่าไปกิน
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Vorawit Thawpasit ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจร้านข้าวมันไก่ มีการออกมาโพสต์ชี้แจงหลังจากถูกลูกค้าโพสต์ตำหนิน้ำซุปว่าเหมือนน้ำล้างเท้า รสชาติหวาน ๆ ไม่ร้อน มีข้อความชี้แจงทั้งหมดดังนี้
สวัสดีครับผมเจ้าของร้านนะครับ
ขออธิบายหน่อยครับ เรื่องน้ำซุปทางลูกค้าที่ซื้อ ข้าวมันไก่ต้ม 55 บาท ได้ไก่และน้ำซุป แต่ถ้าหมดถือมาขอใหม่ได้ครับไม่หวง แต่จะมีที่รับประทานอาหารจากร้านอื่นแต่อยากได้น้ำซุปเราก็ขอคิด เรื่องติดป้ายไม่อยากติดเลยเรากลัวเค้าว่าเรางก แต่มีเคสร้องเรียนเรื่องขอน้ำซุปเลยแจ้งไว้กันปัญหาจะเอาออกให้ครับ
น้ำซุปร้านเราต้มจนค่าแก๊สทะลุทุกเดือน ส่วนมากมาตอนเย็นหรืออากาศแอร์เย็นมากครับน้ำอุ่น ๆ รับประกันเข้าปากน้ำซุปผองแน่นอน ส่วนเรื่องข้าวใส่หม้อข้าวตลอดครับ เรื่องน้ำซุปแล้วแต่ความชอบครับ
ทั้งนี้ขอความเห็นใจเราชี้แจง หรืออยากได้น้ำเราก็ต้มให้อะไรก็ได้ที่ให้ลูกค้ารักเรา เราพร้อมจะบริการครับ
ขอบคุณสำหรับพี่ ๆ ที่คอมเมนต์ผมเห็นแล้วยังมีคนเข้าใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vorawit Thawpasit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vorawit Thawpasit
