HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านข้าวมันไก่ แจงซุปน้ำล้างเท้า หลังโดนลูกค้าด่า อีกมุมคืออะไร ภาพไม่เหมือนกันเลย

          ร้านข้าวมันไก่ แจงซุปน้ำล้างเท้า หลังโดนลูกค้าด่า อีกมุมคืออะไร ภาพที่เห็นกับภาพที่ถูกกล่าวหา คนละเรื่องกันเลย




ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vorawit Thawpasit

          จากกรณีที่มีหญิงรายหนึ่งโพสต์วิจารณ์น้ำซุปข้าวมันไก่ร้านหนึ่งว่า เกิดมา 35 ปี ไม่เคยเจอต้องซื้อน้ำซุปกิน รสชาติหวานมาก เหมือนน้ำล้างเท้า มันต้องร้อน ๆ หรือ อุ่น ๆ นี่เย็นมาก แก๊สหมดหรือ โหดเกินไปไหมคะ

          ไม่เคยเจอต้องซื้อน้ำซุปกิน ถ้าจะต้องจำเป็นต้องซื้อ ในถ้วยมีฟัก 1 กระดูกน่องไก่ 1 ที่รับไม่ได้คือ ตักข้าวในถุง หม้อไม่ใส่หรือ ถึงต้องใช้พลาสติก ร้านนี้อย่าไปกิน

          วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Vorawit Thawpasit ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจร้านข้าวมันไก่ มีการออกมาโพสต์ชี้แจงหลังจากถูกลูกค้าโพสต์ตำหนิน้ำซุปว่าเหมือนน้ำล้างเท้า รสชาติหวาน ๆ ไม่ร้อน มีข้อความชี้แจงทั้งหมดดังนี้



          สวัสดีครับผมเจ้าของร้านนะครับ

          ขออธิบายหน่อยครับ เรื่องน้ำซุปทางลูกค้าที่ซื้อ ข้าวมันไก่ต้ม 55 บาท ได้ไก่และน้ำซุป แต่ถ้าหมดถือมาขอใหม่ได้ครับไม่หวง แต่จะมีที่รับประทานอาหารจากร้านอื่นแต่อยากได้น้ำซุปเราก็ขอคิด เรื่องติดป้ายไม่อยากติดเลยเรากลัวเค้าว่าเรางก แต่มีเคสร้องเรียนเรื่องขอน้ำซุปเลยแจ้งไว้กันปัญหาจะเอาออกให้ครับ

          น้ำซุปร้านเราต้มจนค่าแก๊สทะลุทุกเดือน ส่วนมากมาตอนเย็นหรืออากาศแอร์เย็นมากครับน้ำอุ่น ๆ รับประกันเข้าปากน้ำซุปผองแน่นอน ส่วนเรื่องข้าวใส่หม้อข้าวตลอดครับ เรื่องน้ำซุปแล้วแต่ความชอบครับ

          ทั้งนี้ขอความเห็นใจเราชี้แจง หรืออยากได้น้ำเราก็ต้มให้อะไรก็ได้ที่ให้ลูกค้ารักเรา เราพร้อมจะบริการครับ

          ขอบคุณสำหรับพี่ ๆ ที่คอมเมนต์ผมเห็นแล้วยังมีคนเข้าใจ



ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vorawit Thawpasit







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านข้าวมันไก่ แจงซุปน้ำล้างเท้า หลังโดนลูกค้าด่า อีกมุมคืออะไร ภาพไม่เหมือนกันเลย อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2568 เวลา 17:52:19 2,614 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย