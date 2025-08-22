ร้านขนมโดนรีวิว 1 ดาว โพสต์คลิปลงวิธีทำชัด ทุกคนเห็นตรงกัน รู้เลยทำไมถึงได้มันมา

ร้านขนมโดนรีวิว 1 ดาว โพสต์คลิปลงวิธีทำชัด ถามความเห็นควรได้ 1 ดาวไหม คำตอบเอกฉันท์ แต่ตอนจบแฮปปี้
หนึ่งในเครื่องการันตีของร้านอาหารว่า ดีหรือไม่ดี วิธีเช็กง่าย ๆ คือ ดาวรีวิว ยิ่งได้สูงยิ่งดี ถ้าได้น้อย แสดงว่าร้านอาจมีปัญหาทำให้ลูกค้าไม่พอใจ และใช่ว่าจะได้กันง่าย ๆ
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 TikTok @chomcheun_nomsod มีการโพสต์เล่าเรื่องการทำขนมปัง แต่กลับได้ 1 ดาวเพราะลูกค้ามองว่าให้ซอสน้อย พร้อมกับลงคลิปการทำให้ดูชัด ๆ เพื่อถามลูกค้าว่า ได้น้อยจริงตามที่ถูกรีวิวไหม
ด้านคนดูคลิป เข้ามาคอมเมนต์เอกฉันท์ว่า น้อยจริง เพราะเนื้อซอสมันหนืด อาจทำให้ฝืดคอลูกค้าตอนกินได้ อยากให้เพิ่มซอสมากกว่านี้
หลังจากร้านเห็นรีวิว ก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อไปว่า "เราอ่านทุกคอมเม้นและทุกคำแนะนำของทุกคนแล้วนะคะ แต่อาจจะตอบไม่หมด เราจะแก้ไขและปรับปรุงปริมานเรื่องซอสให้เพิ่มขึ้น แต่ยังคงราคาเดิมที่ 40 บาท ยังไงเราขอโอกาสแก้ไขและปรับปรุงนะคะ เราไม่คิดว่าคลิปจะแมสขนาดนี้ ตั้งตัวไม่ทันแอบวิตกเล็กน้อยกับกลัว ๆ
ยังไงขอบคุณทุกคอมเม้นทุกคำแนะนำนะคะ ที่ทำให้เราได้รู้จุดบกพร่องเรื่องนี้เร็ว ไม่สายเกินแก้ เราขอตัวไปเปิดร้านก่อนนะคะ เดี๋ยวจะอัพเดตการปรับปรุงนะคะ
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
หนึ่งในเครื่องการันตีของร้านอาหารว่า ดีหรือไม่ดี วิธีเช็กง่าย ๆ คือ ดาวรีวิว ยิ่งได้สูงยิ่งดี ถ้าได้น้อย แสดงว่าร้านอาจมีปัญหาทำให้ลูกค้าไม่พอใจ และใช่ว่าจะได้กันง่าย ๆ
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 TikTok @chomcheun_nomsod มีการโพสต์เล่าเรื่องการทำขนมปัง แต่กลับได้ 1 ดาวเพราะลูกค้ามองว่าให้ซอสน้อย พร้อมกับลงคลิปการทำให้ดูชัด ๆ เพื่อถามลูกค้าว่า ได้น้อยจริงตามที่ถูกรีวิวไหม
ด้านคนดูคลิป เข้ามาคอมเมนต์เอกฉันท์ว่า น้อยจริง เพราะเนื้อซอสมันหนืด อาจทำให้ฝืดคอลูกค้าตอนกินได้ อยากให้เพิ่มซอสมากกว่านี้
หลังจากร้านเห็นรีวิว ก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อไปว่า "เราอ่านทุกคอมเม้นและทุกคำแนะนำของทุกคนแล้วนะคะ แต่อาจจะตอบไม่หมด เราจะแก้ไขและปรับปรุงปริมานเรื่องซอสให้เพิ่มขึ้น แต่ยังคงราคาเดิมที่ 40 บาท ยังไงเราขอโอกาสแก้ไขและปรับปรุงนะคะ เราไม่คิดว่าคลิปจะแมสขนาดนี้ ตั้งตัวไม่ทันแอบวิตกเล็กน้อยกับกลัว ๆ
ยังไงขอบคุณทุกคอมเม้นทุกคำแนะนำนะคะ ที่ทำให้เราได้รู้จุดบกพร่องเรื่องนี้เร็ว ไม่สายเกินแก้ เราขอตัวไปเปิดร้านก่อนนะคะ เดี๋ยวจะอัพเดตการปรับปรุงนะคะ
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod
ภาพจาก TikTok @chomcheun_nomsod