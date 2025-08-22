HILIGHT
ไรเดอร์วัย 21 ชักกลางแดดตอนทำงาน พบตับวาย ไตวาย ฉี่เป็นสีโค้ก ภัยร้ายที่ควรระวัง

          หนุ่มวัย 21 ทำอาชีพไรเดอร์ ชักกลางแดดจัดระหว่างทำงาน สุดท้ายพบเป็นโรคลมแดด ตับวาย ไตวาย ฉี่เป็นสีโค้ก น่าห่วงมาก ไม่ใช่หน้าร้อนก็เป็นได้



ภาพจาก art around me / Shutterstock.com

          วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ มีการเล่าเคสคนไข้รายหนึ่งอายุ 21 ปี ประกอบอาชีพไรเดอร์ เป็นลมแดด อุณหภูมิร่างกาย 40 องศา ชักกลางแดดจัดจนสิ้นสติ ต้องนำส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะสืบทราบว่า น้องวิ่งรถตลอด แล้วการระบายเหงื่อของเสื้อที่ใส่มันคงแย่ เพราะเสื้อมีลักษณะค่อนข้างหนา


          ผลการตรวจร่างกาย พบว่า มีตับวาย ไตวาย กล้ามเนื้อสลาย CK 90,000 ชักแรกรับ ฉี่เป็นสีโค้กเลย แถมวันนี้ เกล็ดเลือดต่ำอีก เป็น DIC เลือดมาออกซ้ำในกระเพาะอาหารซ้ำอีก

          เรื่องนี้ บ่งบอกให้รู้ว่า ลมแดดก็สามารถเป็นในฤดูอื่นที่ไม่ใช่เดือนเมษายนได้ ดังนั้นคนทำอาชีพไรเดอร์ควรดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ส่วนอาการล่าสุด คนไข้หยุดชักแล้ว เริ่มฟื้น แต่อวัยวะยังวาย



