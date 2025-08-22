HILIGHT
คู่รักสายอินฟลูฯ นั่งรีวิวอาหาร จู่ ๆ รถพุ่งเข้ามาชน เฉียดตาย แค่เสี้ยววินาที !

          คู่รักสายอินฟลูฯ เผยวินาทีช็อกนาทีชีวิต กำลังนั่งรีวิวอาหาร จู่ ๆ รถพุ่งเข้ามาชนจนกระจกแตกกระจาย รอดมาได้ฉิวเฉียดแค่เสี้ยววินาที
รีวิวอาหาร
ภาพจาก : Instagram ninaunrated

          วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คู่รักอินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันคู่หนึ่งได้แชร์คลิปวิดีโอ "วินาทีเฉียดตาย" ในขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งรีวิวอาหารภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน มีรถพุ่งชนใส่ร้านตรงบริเวณโต๊ะที่ทั้งสองกำลังนั่งอยู่พอดี แต่เคราะห์ดีอย่างเหลือเชื่อ เมื่อทั้งสองรอดชีวิตมาได้แบบฉิวเฉียด สร้างความตกใจให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตามและผู้ที่ได้ชมคลิปเหตุการณ์ไปตาม ๆ กัน   

          นีน่า ซานติอาโก ยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Nina Unrated ซึ่งมีผู้ติดตามราว 400,000 ได้บันทึกคลิปวิดีโอในระหว่างที่เธอและแฟนหนุ่ม แพทริค แบล็กวูด กำลังนั่งกินอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่นในเมืองฮูสตัน รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา จนช่วงเวลาประมาณ 16.40 น. อยู่ ๆ ก็มีรถยนต์เอสยูวีคันหนึ่งพุ่งเข้ามาในร้านอย่างรุนแรง จนกระจกแตกกระจายตกใส่ตัวของทั้งสอง และแรงปะทะทำให้ซานติอาโกร่วงตกลงไปที่พื้น 

          "ชีวิตไม่แน่นอน วันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้" ซานติอาโก เขียนข้อความในคลิปวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เธอยังได้โพสต์ภาพแสดงให้เห็นว่าเธอและแฟนหนุ่มได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ โดยมีแผลเลือดไหลที่บริเวณใบหน้าและแขน พร้อมทั้งข้อความเตือนใจระบุว่า

รีวิวอาหาร
ภาพจาก : Instagram ninaunrated

รีวิวอาหาร
ภาพจาก : Instagram ninaunrated

          "ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากรถพุ่งชนกำแพงกระจกที่ร้านอาหาร... ประสบการณ์นี้ทำให้ฉันเห็นว่าใครสำคัญที่สุด ชีวิตสั้นเกินกว่าจะโกรธหรือแค้นใคร จงปล่อยวาง ให้อภัย ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งรอบข้าง ใครจะรู้ นี่อาจเป็นมื้อสุดท้ายของเราก็ได้

          ผู้คนจำนวนมากต่างพากันเข้าไปให้กำลังใจ และแสดงความดีใจที่ทั้งสองปลอดภัย รวมทั้งได้อวยพรให้เธอและแฟนหนุ่มกลับมาแข็งแรงในเร็ววัน แต่หลังจากเหตุการณ์นี้คาดว่าทั้งคู่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจด้วยเช่นกัน 

รีวิวอาหาร
ภาพจาก : Instagram ninaunrated

รีวิวอาหาร
ภาพจาก : Instagram ninaunrated

          ทางเจ้าของร้านเผยกับรายงานของ TMZ ว่า คนขับรถยนต์คันดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหาร ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ขณะที่ตำรวจท้องถิ่นระบุว่า ผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเป็นผู้หญิง เธอคิดว่าเธอจอดรถเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อเธอปล่อยเท้าออกจากเบรก รถกลับพุ่งเข้าไปในร้านและชนกระจกแตก 

ขอบคุณข้อมูลจาก : New York Post

ขอบคุณภาพจาก : Instagram ninaunrated

