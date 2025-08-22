ส่องคะแนนอันดับโลก ไทย - อียิปต์ แพ้ชนะนัดแรกชิงแชมป์โลกได้แต้มเท่าไร

ดูวอลเลย์บอลไทย ชิงแชมป์โลก 2025 นัดแรกพบกับอียิปต์ ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไหน และผลแพ้ชนะ ทำให้อันดับโลกจะขึ้นเท่าไร
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ กำลังจะเปิดฉากแล้ว นัดแรกของสาวไทย พบกับ อียิปต์ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. รายละเอียดดีเทล เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นอย่างไรบ้าง กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้
ภาพจาก volleyballworld
ช่องทางถ่ายทอดสด
ดูวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ผ่านช่อง PPTV HD 36 เวลา 20.30 น.
ภาพจาก volleyballworld
ผลแพ้ชนะ มีผลต่ออันดับโลกไหม ได้คะแนนเท่าไร
ไทย รั้งอันดับ 21 ของโลก ส่วนอียิปต์อันดับ 54 ของโลก ถ้าหากไทยชนะ แต้มอาจจะขึ้นไม่มาก แต่ถ้าแพ้ จะเสียแต้มเยอะ ดังนี้
1. ไทยชนะ
- 3-0 เซต ได้ 5.63 คะแนน
- 3-1 เซต ได้ 2.5 คะแนน
- 3-2 เซต ได้ 0.01 คะแนน
2. ไทยแพ้
- 0-3 เซต เสีย 19.37 คะแนน
- 1-3 เซต เสีย 16.25 คะแนน
- 2-3 เซต เสีย 13.12 คะแนน