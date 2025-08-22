รีวิวจัดงานศพแม่วันเดียว ไม่แคร์สายตาใคร งบไม่เกิน 35,000 พร้อมข้อคิดดี ๆ

รีวิวจัดงานศพแม่วันเดียว ไม่แคร์สายตาใคร หมดงบไม่เกิน 35,000 บาท พร้อมให้ข้อคิดดี ๆ อย่ากู้หนี้ยืมสินมาจัดงาน ต่อให้หมดเป็นล้าน ตอนมีชีวิตไม่ได้ดูแลแม่ก็ไม่มีประโยชน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Napatcha Bualoeng
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Napatcha Bualoeng
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Napatcha Bualoeng มีการเขียนรีวิวงานศพแม่จัดแบบวันเดียวเผา ไม่สนสายตาใครที่ต้องจัดขั้นต่ำ 3 วันตามธรรมเนียม มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
รีวิว งานศพแบบวันเดียวเผา ใครไม่กล้า กูกล้า!!! ใครขี้เกียจอ่าน ลงไปอ่านสรุป *** ข้างล่างเลย
เพื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นนี้ จัดแบบรุ่นใหม่ 2025 ไม่แคร์สายตาชาวบ้าน คนออกความเห็น ทำไมไม่ 3 วัน ทำไม่ไม่นั่นนี่ ออกความเห็นแต่ไม่ออกเงิน 555+
ถามตัวเองก่อน ว่าเราศาสนาอะไร พุทธ จะพยายามให้เป็นพุทธเถรวาทให้มากที่สุด นาทีนั้น อยากปรึกษา อ.ดนัย มากๆ (ติดตามมาจากช่อง Salmon Podcast)
เริ่มเลอออ
มีโพสก่อนหน้าเรื่องทำประกันไว้ด้วย ปี 2567 แม่ วูบ เป็นลม เข้า รพ. ผลเลือดคงไม่ปกติมาก ๆ โดนส่งตรวจละเอียด รพ.รัฐ สิทธิ 30 บาท สรุปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ระหว่างนั้นให้คีโมอะไรเรื่อย ๆ
ช่วงต้นปี 2568 แม่เริ่มนอน รพ.หลายวันด้วยอาการเหนื่อย ไม่มีแรง นอนยาว 7 วันบ้าง แล้วออก รพ. รอบล่าสุด 17 วัน ระหว่างเยี่ยมแม่ เจอญาติ ๆ หลายคนที่มาเยี่ยมแม่ เลยเปิดประเด็นว่า ถ้าแม่เสียจริง ๆ หนูขอเป็นวันเดียวเผานะ และทุกคนเห็นด้วย เพราะประหยัดดี ญาติไม่เหนื่อยด้วย ไม่ต้องหยุดงานกันหลายวัน
นี่ต้องบินไปเยี่ยมแม่ ทุกเดือน 3 เดือนติด เพราะแม่อาการหนัก และทุกครั้งที่จัดกระเป๋าเดินทาง จะเตรียมชุดดำไปด้วยเสมอ นี่ไม่ได้แช่งแม่นะ แต่มันคือการเตรียมตัว พยายามมีสติตลอด
บินรอบสุดท้าย เตรียมของชำร่วยงานศพไปด้วย คิดว่า sense แรงพอสมควร
ลงเครื่องที่ขอนแก่น ประมาณทุ่มนึง (หมดเวลาเยี่ยมแม่ที่ รพ. แล้ว) กะว่า รอบ 6 โมงจะเข้าเยี่ยม
เวลา 5.36 เสียงโทรศัพท์จาก รพ. เข้า ตอนนั้นใจเต้นแรงมากกกก
ญาติคนไข้ชื่อ … ใช่มั้ยคะ, คนไข้เสียชีวิตแล้วนะคะ อยากให้ไปเสียที่บ้านหรือที่ รพ.คะ ? นี่ก็งง ๆ คือเสียที่ รพ. ก็ต้องตามนั้น เลยถามกลับว่า พยาบาลแนะนำยังไงดีคะ เขาก็ตอบว่าที่บ้าน เป็นเถียงกันอยู่นาน เพราะฉันอยากให้จบที่ รพ.เอกสารอะไรน่าจะง่ายกว่า ซึ่งก็เอ๊ะ ๆ ในใจ แต่ก็ช่างมันเถอะ คือแม่เสียแล้วที่ รพ. ก็คือ รพ.!
จริง ๆ โทรปรึกษาพี่ชายก่อน แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องบ้าน ปกติบ้านที่แม่อยู่เป็นบ้านญาติ แกไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย อยู่แบบเก๋ ๆ ทานข้าว ดูหนังไปวัน ๆ ไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านบ้าง และ she อยู่คนเดียว ปกติ จะสั่งของออนไลน์ไว้ให้ตลอด ไม่เคยขาด เพราะนี่ต้องทำงาน แม่ต้องกินนม prosure (นมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง) ขวดละเกือบ 200 ทุกวัน วันละขวด นี่สั่งตุนไว้ทุกเดือน รวมถึง นมที่ให้แม่ไว้ใส่บาตรทุกเช้า
สรุป แม่เสียที่ รพ. วันนั้นนอนกับน้ำหวาน CEO บ้านขนมจีบ บ้านขนมจีบ ปกติมันรับจัดเบรคด้วย
เราหันมาแล้วมันคงตื่นอ่ะ วางสายเสร็จ มันถอนหายใจ อื้มมมม เราก็บอกแม่กูเสียแล้ว มึงจัดเบรกให้กูหน่อย 100 ชุด กี่บาทเขียนบิลมานะ เดี๋ยวกูออกไปจัดการเรื่องแม่ก่อน
น้ำหวานแนะนำดีมากเรื่องการทำเอกสาร รพ. เพราะพ่อมันเสียเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว มันเลยแนะนำได้ดีเลย
หลังจากนั้นก็บอกน้องน้อย มือขวาในงานนี้ แม่เราเป็นป้ามันเองแหละ
โทรดีลกับพี่ชาย ให้ไปเอาศพออกจาก รพ. ส่วนเราจะไปดีลกับวัดซึ่งปรึกษาน้าแล้วว่า เราจะไปจัดที่วัดป่า แถวบ้านกัน น้า ๆ ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชน ก็แจ้งข่าวไปทั่วเลย ขอบคุณมาก คนมางานเยอะกว่าที่คิด
ไอเดียคือ คนที่อยากมาร่วมงาน ด่วนแค่ไหนก็มา คนที่เขาจะไม่มา ตั้งศพรอไว้ 1 เดือน ก็ไม่มา
หลาย ๆ คนที่ไม่สะดวกมาร่วมงาน แต่ร่วมบุญโอนเงินมาก็มา ขอบคุณมาก ๆ เลยบอกทุกคนที่อยากมาแต่มาไม่ได้ว่า ตื่นเช้ามาตักบาตร อุทิศให้แม่ ก็พอแล้ววว จะได้สะดวกด้วย
น้า ๆ ก็ดีล น้ำแข็ง น้ำแจกแขกที่มาร่วมงาน
น้ำหวานมาร่วมงานและเอาเบรคมาส่งและค่าเบรคคือร่วมบุญ
น้าดีลอาหารเลี้ยงพระสวดอภิธรรม เย็นวันนั้นและตักบาตรเช้า เรียบร้อยเลย
ศพมาถึงประมาณเที่ยง สวดอภิธรรม และเผาช่วยบ่ายสาม โดยประมาณ
วันถัดมา 6.00 ต้องไปเก็บกระดูก 10.00 เอาไปลอยอังคาร จุดธุป ลอยเอง ไม่มีพระนำสวด เพราะนี่ก็ไม่รู้ว่าจำเป็นมั้ยยังไง
ลอยทุกชิ้นส่วน ไม่เก็บเลย ใช้จิตสื่อให้ได้มากที่สุด
แม่ไปเลยนะ ไม่ต้องห่วงใคร ทุกคนมีกรรมของตัวเอง แม่ไปตามแสงสว่างเลย ไม่มีสังขารให้ทรมานแล้ว ยินดีด้วยยยย
นี่ทำเต็มที่แล้ว ไม่มีอะไรให้นึกเสียใจ
หลังจากแม่เสีย ไม่เคยคิดจะไปหาหมอดูร่างทรงเลยว่าเป็นเป็นไงบ้าง เพราะที่ผ่านมา ตั้งใจอย่างดีที่สุดแล้ว และ การไปหาหมอดู ร่างทรง หรือขอเทพเจ้า มันไม่ใช่พุทธ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Napatcha Bualoeng
สรุป
แม่เสีย 05.36 น. เผา 15.00 น. เก็บกระดูก วันถัดมา แล้วไปลอยอังคารแถว ๆ บ้าน ประมาณ 11.00 น. งบประมาณทั้งสิ้น ไม่เกิน 35,000 บาท
จบรีวิว
ขอบคุณเพื่อน ๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน น้องน้อย น้องแคท น้องโบว์ และญาติ ๆ
ทั้งนี้ทั้งนั้น งานศพ มีจุดประสงค์เพื่อสอนคนที่มาร่วมงานว่า ทุกคนต้องตาย มรณานุสติ ไม่วางใจจากความไม่เที่ยง การตายเป็นเรื่องปกติ
ต้องไม่แคร์สายตาชาวบ้าน เรามั่นใจก็ทำเลยค่ะ ประหยัด ไม่เป็นภาระตัวเองภายหลัง อย่ากู้เงินเพื่อมาจัดงานศพ ทำตามงบที่ตัวเองจ่ายได้ ไม่มีใครมาช่วยใช้หนี้นะคะหลังจบงาน เราค่ะ ต้องมีสติ และใช้ชีวิตต่อไป
แม่มาเข้าฝันด้วยสภาพที่ดีค่ะ แปลว่า ที่ทำมามันดีแล้ว จบ
ต่อให้จัดงานศพหมดเป็นล้าน แต่ตอนแม่มีชีวิตไม่เคยดูแล มันก็ไม่ได้สร้างความชอบธรรมเรื่องความกตัญญูนะคะ ถ้ามีจิตสำนึก ไม่ต้องงัดมันออกมาค่ะ มันอัตโนมัติ