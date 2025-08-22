เปิดความเห็นพี่หนุ่ม หลังสาวแทงป้าร้านข้าวดับ ฉุนปล่อยผู้ชายปู้ยี้ปู้ยำ แต่ไม่เอาเรื่อง งงมาก

คืบคดีสาวแทงป้าร้านข้าวดับ ฉุนปล่อยให้ผู้ชายปู้ยี้ปู้ยำ ทำพี่หนุ่ม กรรชัย งง เพราะไม่เอาเรื่องผู้ชาย แต่ไปเอาเรื่องป้า ก่อนพูดประโยคเด็ด
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณีที่นางสาวจารุวรรณ อายุ 32 ปี ทานอาหารแล้วทะเลาะกับป้ามีนา วัย 62 ปี เจ้าของร้านอาหารตามสั่งใน จ.กำแพงเพชร ก่อนที่จะจ้วงแทงป้าจนเสียชีวิตรวม 10 แผล
ล่าสุด วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า สาเหตุที่นางสาวจารุวรรณก่อเหตุ เพราะ 2 วันก่อนหน้าไปกินข้าวร้านป้า แล้ววันนั้นมีชายชุดเหลืองคนหนึ่งมามอมเหล้าจนเสียท่าพากลับไป คาดว่า ปู้ยี่ปู้ยำ ส่วนตอนเช้าอีกวันก็มาส่งที่ร้าน นางสาวจารุวรรณก็ขี่รถกลับบ้านไป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เรื่องนี้ผู้ก่อเหตุคับแค้นใจผู้ชายส่วนหนึ่ง แล้วก็คับแค้นใจป้าที่ไม่ยอมช่วย ไม่ยอมรั้ง ทั้งที่เห็นว่าเมาอยู่จนเสียท่า
ส่วนลูกน้องป้ามีนา เล่าอีกมุมว่า วันเกิดเหตุมีผู้ชาย 2 คนพยายามพานางสาวจารุวรรณออกไปจากร้าน คนหนึ่งสวมชุดสีดำ แถมมีการนั่งกิน ชนแก้วกันด้วย จากนั้นนางสาวจารุวรรณอ้วกจนกลิ้งกับพื้น ทางป้ามีนาเลยเสนอว่า ให้มานอนห้องลูกชายที่กำลังไปประจำการที่ปราสาทตาควายอยู่ อย่างไรก็ตาม นางสาวจารุวรรณไม่ฟัง ดังนั้นชายชุดสีดำ ก็ไปเรียกชายชุดเหลืองมา แล้วก็พานางสาวจารุวรรณออกไปเลย ถ้าบอกว่าป้าไม่ช่วยก็คงไม่ใช่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ในงานศพ ลูกชายของป้ามีนา วัย 22 ปี ที่เป็นทหารเกณฑ์ ลาราชการเดินทางมางานศพป้ามีนา ทันทีที่มาถึงก็โผเข้ามากอดโลงศพของแม่ เศร้าใจที่มาหาไม่ทัน เสียใจ โกรธแค้นผู้ก่อเหตุมาก ตอนอยู่สนามรบก็เครียดแล้ว เจอเรื่องนี้ก็เครียด ถ้าไม่ควบคุมอารมณ์คงเป็นบ้าไปแล้ว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จารุวรรณ ไม่เอาเรื่องชายชุดเหลือง ทำพี่หนุ่มงง
จากนั้น ชายชุดเหลืองเดินทางไปยังโรงพัก เจ้าตัวยอมรับพาผู้ก่อเหตุไปนอนบ้านจริง แต่ตำรวจไม่ได้ดำเนินคดีอะไร เพราะทางนางสาวจารุวรรณและญาติ ไม่ประสงค์เอาเรื่อง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ด้านหนุ่ม กรรชัย มองเรื่องนี้ว่า "มันดูย้อนแย้ง ไปเอาเรื่องป้า แทงป้าตาย แต่ไม่เอาเรื่องชายเสื้อเหลือง พอนักข่าวไปถามก็บอกว่า ง่วง"
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์