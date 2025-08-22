แม่วัย 19 คลอดลูกคนที่ 5 หมอเจอเรื่องช็อก ขอถามพ่อประโยคหนึ่ง กลายเป็นไวรัลร้อน

แม่วัย 19 คลอดลูกคนที่ 5 ลูกคนโตอายุ 6 ขวบ หมอเจอเรื่องช็อก ขอถามพ่อประโยคหนึ่ง กลายเป็นประเด็นวิจารณ์ดุเดือด
วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวจากคุณแม่รายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงดุเดือดบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเธอออกมาแชร์ประสบการณ์ชวนอึ้งในห้องคลอด เมื่อเธอได้เจอคุณแม่วัย 19 ปี ที่เพิ่งมาคลอด "ลูกคนที่ 5" นั่นหมายความว่าในขณะที่เธอยังเป็นผู้เยาว์ เธอได้กลายเป็นแม่ลูกห้าเต็มตัว
หญิงรายนี้ได้เล่าเรื่องราวเผยว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อน หลังจากเธอเพิ่งคลอดลูกที่โรงพยาบาล ก็เห็นว่ามีแม่อีกคนอยู่เตียงข้าง ๆ ที่เพิ่งคลอดลูกเช่นเดียวกัน เธอเห็นว่าคุณแม่คนนี้ยังดูอายุน้อยมาก จึงคิดว่าน่าจะเพิ่งคลอดลูกคนแรก แต่ปรากฏว่าเป็นคนที่ 5 แล้ว ทำให้รู้สึกประหลาดใจมาก
หลังจากได้พูดคุยกับคุณแม่รายนี้ทำให้ทราบว่า เธออายุ 19 ปี ตั้งท้องครั้งแรกตอนอยู่ชั้น ป.6 และคลอดลูกคนแรกตอนขึ้นชั้น ม.1 ขณะที่อายุ 13 ปี จากนั้นก็ตั้งท้องลูกคนที่ 2 และ 3 ต่อกัน และไม่นานก็ตั้งท้องอีกครั้งเป็นลูกแฝดคนที่ 4 และ 5 โดยปัจจุบัน ลูกชายคนโตของเธออายุ 6 ขวบ ลูกคนที่สองอายุ 4 ขวบ และคนที่สาม อายุ 2 ขวบ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณแม่วัยรุ่นรายนี้จะปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหลังคลอด แต่แพทย์ที่ดูแลเธอกลับไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์นี้เท่าไหร่ โดยแพทย์ได้เตือนทั้งเธอและสามีเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และตำหนิสามีว่า "ภรรยาของคุณยังเป็นผู้เยาว์อยู่เลย อายุแค่ 19 ปีเอง แต่เธอให้กำเนิดลูกไปแล้ว 5 คน"
ทั้งนี้ คุณหมอรายนี้ยังได้ถามสามีอย่างตรงไปตรงมาว่า "คุณไม่รู้สึกแย่กับเธอบ้างเหรอ ?"
ภายหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรง ผู้ใช้โซเชียลต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า "เรื่องราวนี้น่าตกใจมาก" พร้อมทั้งเปรียบเทียบว่า "ปุ่มเร่งชีวิตเปิดใช้งานเร็วเกินไป ! ยังไม่ทันได้ใช้ชีวิต แต่กลับต้องมาเป็นแม่ลูก 5"
ในขณะเดียวกันก็มีหลายคนรู้สึกเห็นใจและสะเทือนใจในเวลาเดียวกัน กล่าวว่า "น่าเศร้าใจที่เห็นเด็กสาวต้องมาตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากตั้งแต่อายุแค่ 19 ปี และยิ่งรู้สึกเศร้าใจเมื่อคิดว่าเธอต้องเลี้ยงลูกทั้ง 5 คน ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะ"
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz, Sin Chew