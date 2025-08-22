HILIGHT
ไปเที่ยวกลับมาบ้าน เจองูเป็นสิบในห้องนั่งเล่น ต้นตอคาดไม่ถึง ของที่ซื้อมาจากออนไลน์

 
          เจ้าของบ้านไปเที่ยวหลายวัน กลับมาบ้านเจอเรื่องช็อก งูเป็นสิบตัวเลื้อยอยู่ในห้องนั่งเล่น ก่อนรู้ต้นตอที่คาดไม่ถึง ของที่สั่งซื้อมาจากออนไลน์ 





ซื้อของออนไลน์ แถมงูเป็นสิบ !
ภาพจาก Weibo 

             วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวที่น่าตกใจจากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองไปเที่ยว ไม่ได้อยู่บ้านหลายวัน กระทั่งกลับมาถึงบ้าน พวกเขากลับได้เจอกับ "ฉากสะพรึง" มีงูเลื้อยอยู่ในห้องนั่งเล่นมากถึง 10 ตัว ก่อนจะพบว่าต้นตอของมันมาจากสินค้าชิ้นหนึ่งที่สั่งซื้อมาทางออนไลน์ เรื่องราวนี้จึงสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่เห็นไปตาม ๆ กัน 

             เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ชายชื่อสกุล "หยาง" พร้อมด้วยภรรยาของเขา ได้เดินทางกลับมาจากทริปไปเที่ยว แต่เมื่อเปิดประตูเข้ามาในบ้านก็ต้องตกใจสุดขีด เมื่อพบงูอยู่ในห้องนั่งเล่น 8 ตัว ทั้งคู่ตกใจมากและไม่รู้ว่างูพวกนี้มาจากไหน หลังจากพยายามสำรวจดูพวกเขาก็ไปพบงูอีก 2 ตัว อยู่ที่บริเวณกระถางต้นไม้ จึงเชื่อว่าพวกมันทั้งหมดน่าจะมาจากกระถางนั้น 

             หยางรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือและช่วยจับงู โดยเขาเผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน เขาเพิ่งจะสั่งซื้อกระถางต้นไม้นี้ผ่านทางออนไลน์ โดยของถูกส่งมากจากเมืองกว่างโจว หลังจากได้รับพวกเขาก็เปิดมันออกดู ตอนนั้นก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ จึงนำมันไปตั้งประดับไว้ในห้องนั่งเล่น และหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปเที่ยวทริปเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาเจอฉากที่ไม่คาดคิด 

ซื้อของออนไลน์ แถมงูเป็นสิบ !
ภาพจาก Weibo 

             ภายหลังจากตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า งูที่พบในบ้านหลังนี้เป็นงูน้ำธรรมดา ซึ่งเป็นสายพันธุ์งูที่ไม่มีพิษ เข้าใจว่าต้นทางของต้นไม้กระถางนี้น่าจะเป็นถิ่นอาศัยของพวกมัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีไข่งูอยู่ในกระถาง ซึ่งตอนแรกยังไม่ฟักออกมา ทางผู้ขายและบริษัทขนส่งจึงไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติเช่นกัน จนเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้าน งูเหล่านั้นจึงฟักออกมา  

             เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า งูตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัย และหลังจากตรวจพบว่า งูประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสัตว์คุ้มครอง จึงส่งตัวไปยังศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าของเมืองเพื่อจัดการต่อไป 

ซื้อของออนไลน์ แถมงูเป็นสิบ !
ภาพจาก Weibo 

             หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ผู้คนต่างพากันตกใจ พร้อมทั้งพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น "ย้ายออกไปด่วน ๆ ไม่รู้พวกมันยังมีไข่หลงเหลืออีกไหม"

             "แค่เห็นก็น่าขนลุกมาก"

             "ซื้อของออนไลน์สุดสยอง ได้ของแถมเป็นงู 10 ตัว"

             "ฉันชอบซื้อต้นไม้ออนไลน์เหมือนกัน เห็นทีว่าต้องคิดใหม่"

             "ฉันกลัวงูมาก เป็นฉันคงไม่กล้าอยู่ที่นี่อีก"

             และมีรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตถามว่า "แค่สงสัยว่า พวกมันกินอะไรตอนอยู่ในห้องนั่งเล่น..."


ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT



