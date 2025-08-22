ติดในห้อง 30 ชม. ใช้เลือดเขียนหมอนเลข 110 625 โยนลงมา ไรเดอร์ช่วยตีความจนรอด

ไรเดอร์ฮีโร่ เจอหมอนปริศนา มีเลือดเขียนเป็นเลข 110 625 เอะใจช่วยตีความจนกลายเป็นฮีโร่ ช่วยชีวิตคนติดในห้องนาน 30 ชม.
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เกิดเหตุการณ์ประหลาดน่าตกใจ เมื่อพนักงานไรเดอร์รายหนึ่งบังเอิญเจอหมอนสีขาวที่มีลักษณะเหมือนเปื้อนเลือดเป็นตัวเลข 110 625 ในระหว่างที่กำลังนำอาหารไปส่งให้ลูกค้า เขามั่นใจว่าน่าจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น โดยตีความว่าตัวเลขนั้นน่าจะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือ จนทำให้ในที่สุดสามารถช่วยชีวิตคนหนึ่งได้สำเร็จ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา พนักงานไรเดอร์ในเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ว่า เขาพบหมอนแปลก ๆ ใบหนึ่งใกล้กับย่านที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็น "สัญญาณขอความช่วยเหลือ" ให้แจ้งตำรวจ เนื่องจากมีตัวเลข "110" ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่าหมอนสีขาวดังกล่าวถูกเขียนด้วยของเหลวสีแดงเข้ม เป็นตัวเลข "110 625" โดยเลข 110 ทางเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินเช่นกัน ส่วนตัวเลข 625 น่าจะเป็นพิกัดตำแหน่ง โดยหมอนสีขาวใบนี้มีลักษณะเหมือนหมอนของโรงแรม เจ้าหน้าที่จึงนำไปสอบถามก่อนที่จะทราบว่าที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งใช้หมอนแบบนี้
โดยเหตุเกิดขึ้นในขณะที่โจวกำลังทำความสะอาดห้องนอน โดยเปิดหน้าต่างบานใหญ่ อยู่ดี ๆ ก็มีลมกระโชกแรงพัดจนทำให้ประตูปิดล็อกและกลอนประตูเสีย เธอจึงถูกขังอยู่ในห้องนอน และโชคร้ายซ้ำเมื่อเธอไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัว แต่วางมันไว้ในห้องนั่งเล่น
หลังจากรอให้คนมาช่วย แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าใครจะมาพบ จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานเข้า เธอเริ่มกลัวว่าจะไม่รอดชีวิต จึงตัดสินใจกัดนิ้วตัวเองแล้วใช้เลือดเขียนตัวเลข "110 625" ลงบนหมอนที่อยู่ในห้อง จากนั้นก็โยนมันลงไปนอกหน้าต่างจากชั้น 25 และนับเป็นโชคดีของเธอที่ไรเดอร์มาพบเข้า และเขาไม่ได้ปล่อยผ่านไปเฉย ๆ
"ขอบคุณจริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ ไม่งั้นฉันคงอดตายแน่ ๆ" โจว กล่าวด้วยความรู้สึกสุดซาบซึ้งใจอย่างที่สุด โดยเฉพาะไรเดอร์รายนี้ จากความช่างสังเกตของเขา ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ในครั้งนี้
