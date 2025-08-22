HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ติดในห้อง 30 ชม. ใช้เลือดเขียนหมอนเลข 110 625 โยนลงมา ไรเดอร์ช่วยตีความจนรอด

 
           ไรเดอร์ฮีโร่ เจอหมอนปริศนา มีเลือดเขียนเป็นเลข 110 625 เอะใจช่วยตีความจนกลายเป็นฮีโร่ ช่วยชีวิตคนติดในห้องนาน 30 ชม.   

สัญญาณขอความช่วยเหลือ
ภาพจาก Weibo 

            วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เกิดเหตุการณ์ประหลาดน่าตกใจ เมื่อพนักงานไรเดอร์รายหนึ่งบังเอิญเจอหมอนสีขาวที่มีลักษณะเหมือนเปื้อนเลือดเป็นตัวเลข 110 625 ในระหว่างที่กำลังนำอาหารไปส่งให้ลูกค้า เขามั่นใจว่าน่าจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น โดยตีความว่าตัวเลขนั้นน่าจะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือ จนทำให้ในที่สุดสามารถช่วยชีวิตคนหนึ่งได้สำเร็จ 

            เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา พนักงานไรเดอร์ในเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ว่า เขาพบหมอนแปลก ๆ ใบหนึ่งใกล้กับย่านที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็น "สัญญาณขอความช่วยเหลือ" ให้แจ้งตำรวจ เนื่องจากมีตัวเลข "110" ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

            ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่าหมอนสีขาวดังกล่าวถูกเขียนด้วยของเหลวสีแดงเข้ม เป็นตัวเลข "110 625" โดยเลข 110 ทางเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินเช่นกัน ส่วนตัวเลข 625 น่าจะเป็นพิกัดตำแหน่ง โดยหมอนสีขาวใบนี้มีลักษณะเหมือนหมอนของโรงแรม เจ้าหน้าที่จึงนำไปสอบถามก่อนที่จะทราบว่าที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งใช้หมอนแบบนี้ 

สัญญาณขอความช่วยเหลือ
ภาพจาก Weibo 

            ทางเจ้าหน้าที่จึงให้พนักงานโรงแรมพาไปที่ตึกหมายเลข 6 บนชั้น 25 ซึ่งพนักงานยืนยันว่าใช้หมอนแบบนี้ จนกระทั่งพบว่าภายในห้องพักหนึ่ง มีผู้ประสบภัยติดอยู่ในห้องนอน จึงให้ทางพนักงานใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปและช่วยเธออกมาได้สำเร็จ โดยนางสาวโจว (นามสมมุติ) เผยว่า เธอติดอยู่ในห้องตั้งแต่เช้าของวันที่ 11 สิงหาคม รวมเป็นเวลานานกว่า 30 ชั่วโมง 

            โดยเหตุเกิดขึ้นในขณะที่โจวกำลังทำความสะอาดห้องนอน โดยเปิดหน้าต่างบานใหญ่ อยู่ดี ๆ ก็มีลมกระโชกแรงพัดจนทำให้ประตูปิดล็อกและกลอนประตูเสีย เธอจึงถูกขังอยู่ในห้องนอน และโชคร้ายซ้ำเมื่อเธอไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัว แต่วางมันไว้ในห้องนั่งเล่น 

            หลังจากรอให้คนมาช่วย แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าใครจะมาพบ จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานเข้า เธอเริ่มกลัวว่าจะไม่รอดชีวิต จึงตัดสินใจกัดนิ้วตัวเองแล้วใช้เลือดเขียนตัวเลข "110 625" ลงบนหมอนที่อยู่ในห้อง จากนั้นก็โยนมันลงไปนอกหน้าต่างจากชั้น 25 และนับเป็นโชคดีของเธอที่ไรเดอร์มาพบเข้า และเขาไม่ได้ปล่อยผ่านไปเฉย ๆ 

            "ขอบคุณจริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ ไม่งั้นฉันคงอดตายแน่ ๆ" โจว กล่าวด้วยความรู้สึกสุดซาบซึ้งใจอย่างที่สุด โดยเฉพาะไรเดอร์รายนี้ จากความช่างสังเกตของเขา ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ในครั้งนี้  


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ติดในห้อง 30 ชม. ใช้เลือดเขียนหมอนเลข 110 625 โยนลงมา ไรเดอร์ช่วยตีความจนรอด อัปเดตล่าสุด 22 สิงหาคม 2568 เวลา 21:36:22 34,077 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย