นศ. สาวสวยวัย 22 ตกตึกดับสลด พบความจริงจุกอก ถูกเพื่อนผู้หญิงบูลลี่มานานกว่า 2 ปี

 
            นักศึกสาวสวยวัย 22 ปี เรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 3 ถูกพบตกตึกเสียชีวิต ก่อนสืบเจอความจริงจุกอก ถูกกลุ่มเพื่อนผู้หญิงในชั้นเดียวกันบูลลี่มา 2 ปี 

นศ. สาวสวยวัย 22 ตกตึกดับสลด
ภาพจาก Facebook

            วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Mothership รายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนใจในประเทศมาเลเซีย เมื่อนักศึกษาหญิงรายหนึ่ง วัย 22 ปี ตกลงมาจากตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตอย่างน่าเศร้า และผลการสืบสวนหลังจากนั้นถูกเปิดเผยว่า เธอเป็นเหยื่อถูกบูลลี่มาเป็นเวลานานถึง 2 ปี 

            ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า นักศึกษาสาวชื่อว่า He Enni ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีตุนกู อับดุล ราห์มาน มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเธอถูกพบว่าตกลงมาจากชั้น 22 ของอพาร์ตเมนต์ที่พัก เมื่อช่วงเช้าก่อนเวลา 07.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา 

            จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยของการก่ออาชญากรรม เบื้องต้นจึงเชื่อว่าเธอกระโดดลงมาจบชีวิตด้วยตัวเอง ทั้งนี้ยังมีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน เธอเคยพยายามจะกระโดดออกจากอพาร์ตเมนต์แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้าไปห้ามเธอเอาไว้ได้ทัน

นศ. สาวสวยวัย 22 ตกตึกดับสลด
ภาพจาก Facebook

            อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการสืบสวนพบเรื่องราวที่น่าตกใจ มีรายงานว่า  เธอมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นผู้หญิง 3 คน โดยเธอถูกรังแกมาเป็นเวลานานกว่า 2 ปี ทั้งการกลั่นแกล้งด้วยวาจาและทำให้โดดเดี่ยวจากสังคม รวมทั้งยังคอยตำหนิต่อว่าเรื่องการทำการบ้าน หรือกิจกรรมที่เธอชื่นชอบอย่างการเต้น  

            พ่อของนักศึกษาสาวได้แจ้งความกับตำรวจแล้ว โดยอ้างข้อมูลจากเพื่อนหลาย ๆ คนของลูกสาวที่บอกเขาว่า มีนักศึกษาบางคนในมหาวิทยาลัยรังแกเธอ และก่อนหน้านี้ ลูกสาวของเขาก็เคยเล่าเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้งให้ลูกพี่ลูกน้องของเธอฟัง

            ภายหลังจากทราบข่าวเศร้า ทางเพื่อน ๆ ต่างพากันร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ He Enni โดยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กล่าวว่า "หลับให้สบายนะ ที่นั่นเธอจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าอย่างแน่นอน และเธอจะต้องเอาชนะทุกสิ่งอย่างสวยงาม พวกเราทุกคนรักเธอ !" ขณะที่มีบางส่วนได้เดินทางไปที่งานพิธีศพของเธอ พร้อมนำดอกไม้วางอาลัย และมีการ์ดเขียนว่า "ขอให้เธอไปเป็นนางฟ้าที่สวยงามอยู่ข้างบน และขอให้เธอมีความสุขอยู่เสมอ" 


