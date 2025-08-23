เปิดอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบเกม ชนะ อียิปต์ 3-1 เห็นแล้วเจ็บจี๊ดมาก

อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบเกมไทย ชนะ อียิปต์ 3-1 ได้มาเท่าไร เห็นตัวเลขแล้วเจ็บจี๊ดมาก ห่างกันแค่นิดเดียวเองก็จะแซงคู่แข่งได้แล้ว
วันที่ 23 สิงหาคม 2568 หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทย เอาชนะอียิปต์ 3-1 เซ็ต ประเดิมสนามคว้าชัยในศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ Volleyball World Championship 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเองได้ และผลการแข่งขันนัดนี้ ทำให้ไทยยังรักษาโอกาสในการเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป ตอนนี้รั้งอันดับ 1 ของกลุ่ม เอ ดังนี้
1. ไทย ชนะ 1 นัด มี 3 คะแนน
2. เนเธอร์แลนด์ ชนะ 1 นัด มี 2 คะแนน
3. สวีเดน แพ้ 1 นัด มี 1 คะแนน
4. อียิปต์ แพ้ 1 นัด มี 0 คะแนน
อันดับโลก ขยับเท่าไรหลังจบเกม
การที่ไทยชนะอียิปต์แบบเสียเซ็ต ทำให้คะแนนจัดอันดับโลกได้มาไม่มาก เพียงแค่ +2.5 คะแนน ทำให้ไทยรั้งอันดับ 21 ของโลกตามเดิม คะแนนไม่พอที่จะแซงบัลแกเรีย อันดับ 20 ของโลกได้ ห่างเพียงแค่ 0.1 คะแนนเท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไป
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก นัดที่ 2 ของไทย จะพบกับ สวีเดน วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. ดูการถ่ายทอดสดได้ที่ PPTV HD 36
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld