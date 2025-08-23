HILIGHT
เปิดอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบเกม ชนะ อียิปต์ 3-1 เห็นแล้วเจ็บจี๊ดมาก

          อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบเกมไทย ชนะ อียิปต์ 3-1 ได้มาเท่าไร เห็นตัวเลขแล้วเจ็บจี๊ดมาก ห่างกันแค่นิดเดียวเองก็จะแซงคู่แข่งได้แล้ว


วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก volleyballworld

          วันที่ 23 สิงหาคม 2568 หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทย เอาชนะอียิปต์ 3-1 เซ็ต ประเดิมสนามคว้าชัยในศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ Volleyball World Championship 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเองได้ และผลการแข่งขันนัดนี้ ทำให้ไทยยังรักษาโอกาสในการเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป ตอนนี้รั้งอันดับ 1 ของกลุ่ม เอ ดังนี้

          1. ไทย ชนะ 1 นัด มี 3 คะแนน

          2. เนเธอร์แลนด์ ชนะ 1 นัด มี 2 คะแนน

          3. สวีเดน แพ้ 1 นัด มี 1 คะแนน

          4. อียิปต์ แพ้ 1 นัด มี 0 คะแนน

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025



อันดับโลก ขยับเท่าไรหลังจบเกม

          การที่ไทยชนะอียิปต์แบบเสียเซ็ต ทำให้คะแนนจัดอันดับโลกได้มาไม่มาก เพียงแค่ +2.5 คะแนน ทำให้ไทยรั้งอันดับ 21 ของโลกตามเดิม คะแนนไม่พอที่จะแซงบัลแกเรีย อันดับ 20 ของโลกได้ ห่างเพียงแค่ 0.1 คะแนนเท่านั้น

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025

โปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไป

          การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก นัดที่ 2 ของไทย จะพบกับ สวีเดน วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. ดูการถ่ายทอดสดได้ที่ PPTV HD 36

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก volleyballworld

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก volleyballworld

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก volleyballworld

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก volleyballworld





Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย