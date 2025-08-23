คนขายปูให้เจ๊ไฝ เล่าเบื้องหลังการขาย ทำไมป็นสาเหตุราคาแพง ถ้าจะด่าเจ๊ ด่าผมเถอะ

คนขายปูให้เจ๊ไฝ โพสต์ชี้แจง ทำไมปูแพง ย้ำ เจ๊ไฝคือผู้มีพระคุณ ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะ ส่วนเรื่องไม่ติดป้ายราคา แกรู้ตัวว่าทำผิดพลาดแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Stang Hst Srisuk
วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Stang Hst Srisuk เป็นคนขายปูให้เจ๊ไฝ มีการโพสต์ถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่า ขอโทษที่ขายปูให้เจ๊ไฝแพงครับ
ตอนแรกผมว่าจะไม่โพสต์เรื่องนี้ แต่เห็นคนออกมาโจมตีกันเยอะ เลยอยากออกมาปกป้องผู้มีพระคุณของเรา จะบอกว่าผมหิวแสงก็ได้ แต่ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะ
เจ๊ไฝเป็นผู้มีพระคุณกับผม ทีมงาน และชาวประมงจังหวัดสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชตั้งแต่คนเรือ คนแกะเนื้อปู คนคัดคุณภาพ และจัดส่ง ทุกคนมีรายได้ที่ดีและเป็นธรรมกันหมด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Stang Hst Srisuk
ราคาปูมีขึ้นลงตามฤดูกาลและสถานการณ์ต่าง ๆ เหตุผลเพราะบางวันประมงออกเรือไป จับปูตัวมาได้ไม่ถึง 1 กก.ได้ปูก้อนยังไม่ถึง 10 ชิ้นเลย ทำให้ต้นทุนสูงมาก ถ้าไม่มีคนยอมซื้อราคาสูงกว่าทุน ชาวประมงจะขาดทุนทันที และคนที่ยอมซื้อราคาสูงกว่าเพื่อน คือ เจ๊ไฝ ที่ไม่เคยต่อราคา ราคาเท่าไหนเท่านั้น เพราะแกรู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นปูก้อนแต่ละชิ้น มันมีเบื้องหลังอะไรบ้าง ทำให้ Bird Market และทีมงาน สามารถช่วยเหลือชาวประมง ให้มีรายได้และไม่ขาดทุน แม้ในวันที่จะได้ปูมาน้อยก็ตาม
สำหรับผม เรื่องดราม่าไม่ติดป้ายราคา แกรู้ตัวว่าทำผิดพลาด และพร้อมแก้ไข แต่ถ้าจะเหยียบกันให้จมดินเลย ผมว่าก็ไม่ควร กว่าจะมีคนไทยที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศ ยกระดับ Street Food ไทย ให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะงั้น…ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะครับ ผมส่งปูให้เจ๊ไฝแพงเอง