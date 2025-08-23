เปิด 2 สาขาสุดท้ายของ Tenya ก่อนปิดทุกสาขาในไทย 31 ส.ค. คออาหารญี่ปุ่นเศร้า

เทนยะ ประกาศปิดทุกสาขา วันที่ 31 สิงหาคม 2568 พร้อมระบุ 2 สาขาสุดท้ายที่สามารถไปกินได้ อยู่ในตัวเมือง เส้นรถไฟฟ้าผ่าน
วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Tenya Thailand ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่เปิดสาขาในประเทศไทย มีการออกประกาศเรื่องการปิดให้บริการทุกสาขา มีรายละเอียดดังนี้
เทนยะ ขอประกาศอย่างเป็นทางการ
เทนยะ ประเทศไทย ทุกสาขา จะปิดให้บริการในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้
เทนยะ ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจและใช้บริการเทนยะมาตลอด หวังว่า เทนยะ จะเป็นความทรงจำที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกท่านในทุกมื้อ
โดยสาขาที่ยังพร้อมให้บริการ ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ และ เทอร์มิน่อล 21 อโศก
มาส่งท้ายด้วยรอยยิ้มที่ เทนยะ กันนะครับ
