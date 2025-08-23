HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ช็อก ! พระวัดดังญี่ปุ่น ลวนลามนักเรียนหญิง 20 คน ขณะไปค่ายธรรมะ เผยพฤติกรรมฉาว

 
             วัดดังญี่ปุ่นฉาว พระสงฆ์ลวนลามนักเรียนหญิง 20 คน ขณะไปเข้าค่ายธรรมะ เผยพฤติกรรมน่าตกใจ ก่อนจับตัวได้ แถมมาจากตระกูลเจ้าอาวาส
พระวัดดังญี่ปุ่น ลวนลามนักเรียนหญิง 20 คน

             วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า มีเหตุอื้อฉาวเกิดขึ้นที่วัดเอเฮจิ จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัดหลักของนิกายโซโตเซน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น เมื่อมีการเปิดเผยว่านักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เคยไปเข้าค่ายปฏิบัติตนที่วัดแห่งนี้จำนวน 20 คน ถูกพระสงฆ์รูปหนึ่งลวนลามและคุกคามทางเพศ สร้างความตกใจให้กับชุมชนและกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง 

             ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุอื้อฉาวเกิดขึ้นในช่วงเดือนระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมัธยมปลาย ในจังหวัดไอจิ ได้เดินทางไปที่วัดเอเฮจิแห่งนี้ เพื่อเข้าค่ายศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เรียนรู้การทำสมาธิแบบเซน การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอน ฝึกการกินโชจินเรียวริ (อาหารมังสวิรัติแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมตามหลักพุทธศาสนา) และฝึกฝนการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ 

             แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น มีนักเรียนหญิงหลายคนได้ออกมาร้องเรียนว่าถูกพระสงฆ์รูปเดียวกันลวนลามและคุกคามทางเพศในระหว่างการเข้าค่าย ทางโรงเรียนจึงได้เริ่มการสอบสวนทันที และพบว่ามีนักเรียนหญิงประมาณ 20 รายตกเป็นเหยื่อ 

             นักเรียนหญิงรายหนึ่งเผยว่า "รู้สึกไม่สบายระหว่างการฝึกสมาธิจึงไปพักผ่อน แต่พระสงฆ์รูปหนึ่งแอบเข้ามานวดประคบให้เธอ โดยใช้มือสัมผัสตั้งแต่บริเวณหลังลงมาถึงอวัยวะเพศ" ขณะที่นักเรียนหญิงหลายคน กล่าวเหมือนกันว่า พวกเธอถูกพระรูปนี้สัมผัสอวัยวะเพศตอนที่กำลังจัดและเก็บที่นอน 


             เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความไม่พอใจให้กับสังคม จนส่งผลให้วัดเอเฮจิต้องรีบดำเนินการสืบสวน จนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้คือ พระหนุ่มรายหนึ่ง ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20 ปี มาจากตระกูลเจ้าอาวาส และปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้มาประมาณ 4 ปี 

             ในระหว่างการสอบสวนของทางวัด พระรูปนี้ยอมรับสารภาพกล่าวว่า "รู้สึกหงุดหงิด จึงตัดสินใจทำลงไป และรู้สึกเสียใจ" โดยขณะนี้ เขาถูกขับออกจากวัดแล้ว แต่ไม่มีรายงานว่าทางตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 

             วัดเอเฮจิได้ออกมาขอโทษต่อทางโรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะจัดการเหตุการณ์นี้ด้วยความเคารพและซื่อตรง โดยระบุว่า "เราละอายใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง" โดยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งกำลังจะพานักเรียนไปเข้าค่ายที่วัดแห่งนี้ ได้ยกเลิกโครงการไปแล้ว 

             สำหรับ วัดเอเฮจิเป็นวัดเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และดึงดูดพระสงฆ์จากทั่วประเทศให้มาปฏิบัติธรรม ส่งผลให้วัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมหลักของนิกายโซโต แห่งพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการอบรมพระสงฆ์ นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ "วัดที่เคร่งครัดที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น"  


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, NHK, Yahoo Japan
 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช็อก ! พระวัดดังญี่ปุ่น ลวนลามนักเรียนหญิง 20 คน ขณะไปค่ายธรรมะ เผยพฤติกรรมฉาว โพสต์เมื่อ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 17:24:11 1,600 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย