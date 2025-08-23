ช็อก ! พระวัดดังญี่ปุ่น ลวนลามนักเรียนหญิง 20 คน ขณะไปค่ายธรรมะ เผยพฤติกรรมฉาว

วัดดังญี่ปุ่นฉาว พระสงฆ์ลวนลามนักเรียนหญิง 20 คน ขณะไปเข้าค่ายธรรมะ เผยพฤติกรรมน่าตกใจ ก่อนจับตัวได้ แถมมาจากตระกูลเจ้าอาวาส
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า มีเหตุอื้อฉาวเกิดขึ้นที่วัดเอเฮจิ จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัดหลักของนิกายโซโตเซน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น เมื่อมีการเปิดเผยว่านักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เคยไปเข้าค่ายปฏิบัติตนที่วัดแห่งนี้จำนวน 20 คน ถูกพระสงฆ์รูปหนึ่งลวนลามและคุกคามทางเพศ สร้างความตกใจให้กับชุมชนและกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุอื้อฉาวเกิดขึ้นในช่วงเดือนระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมัธยมปลาย ในจังหวัดไอจิ ได้เดินทางไปที่วัดเอเฮจิแห่งนี้ เพื่อเข้าค่ายศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เรียนรู้การทำสมาธิแบบเซน การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอน ฝึกการกินโชจินเรียวริ (อาหารมังสวิรัติแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมตามหลักพุทธศาสนา) และฝึกฝนการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น มีนักเรียนหญิงหลายคนได้ออกมาร้องเรียนว่าถูกพระสงฆ์รูปเดียวกันลวนลามและคุกคามทางเพศในระหว่างการเข้าค่าย ทางโรงเรียนจึงได้เริ่มการสอบสวนทันที และพบว่ามีนักเรียนหญิงประมาณ 20 รายตกเป็นเหยื่อ
นักเรียนหญิงรายหนึ่งเผยว่า "รู้สึกไม่สบายระหว่างการฝึกสมาธิจึงไปพักผ่อน แต่พระสงฆ์รูปหนึ่งแอบเข้ามานวดประคบให้เธอ โดยใช้มือสัมผัสตั้งแต่บริเวณหลังลงมาถึงอวัยวะเพศ" ขณะที่นักเรียนหญิงหลายคน กล่าวเหมือนกันว่า พวกเธอถูกพระรูปนี้สัมผัสอวัยวะเพศตอนที่กำลังจัดและเก็บที่นอน
ในระหว่างการสอบสวนของทางวัด พระรูปนี้ยอมรับสารภาพกล่าวว่า "รู้สึกหงุดหงิด จึงตัดสินใจทำลงไป และรู้สึกเสียใจ" โดยขณะนี้ เขาถูกขับออกจากวัดแล้ว แต่ไม่มีรายงานว่าทางตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
วัดเอเฮจิได้ออกมาขอโทษต่อทางโรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะจัดการเหตุการณ์นี้ด้วยความเคารพและซื่อตรง โดยระบุว่า "เราละอายใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง" โดยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งกำลังจะพานักเรียนไปเข้าค่ายที่วัดแห่งนี้ ได้ยกเลิกโครงการไปแล้ว
สำหรับ วัดเอเฮจิเป็นวัดเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และดึงดูดพระสงฆ์จากทั่วประเทศให้มาปฏิบัติธรรม ส่งผลให้วัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมหลักของนิกายโซโต แห่งพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการอบรมพระสงฆ์ นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ "วัดที่เคร่งครัดที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, NHK, Yahoo Japan