วิธีดูปลั๊กเถื่อน หลังจับได้คาหนังคาเขา ทั้งที่เห็นไกล ๆ ดูยังไงให้รู้ จะได้ไม่เป็นเหยื่อ

 
          จับปลั๊กเถื่อนแพ็กคาหนังคาเขา มองแว้บแรกก็รู้ทันทีว่าเถื่อน เฉลยดูยังไง พร้อมแนะนำวิธีเช็กเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

จับปลั๊กเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฐิติภัสร์ โอ๋ โชติเดชาชัยนันต์

          วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ฐิติภัสร์ โอ๋ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงาน รมว.อุตสาหกรรม มีการจับปลั๊กเถื่อนคาสายพานซึ่งขายตามร้านค้าออนไลน์ มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

          เห็นสายเหลือง ๆ คล้ายปลั๊กพ่วงที่โฆษณาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ รีบเดินเข้าไปขอดู ปรากฏเป็นปลั๊กพ่วงเถื่อนไม่มี มอก. และไม่ได้มาตรฐาน…เจ้าหน้าที่สั่งหยุดแพ็คสินค้าทั้งหมดทันที เดินสำรวจรอบโกดังพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการทั้ง ปลั๊กพ่วง พัดลม เครื่องฟอกอากาศ กระทะไฟฟ้า ทั้งหมดลักลอบนำเข้าไม่มีการขออนุญาต และไม่ได้มาตรฐาน

          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเป็นโกดังคลังสินค้าของ บริษัท เทรนด์ คอมเมอร์ส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จ.สมุทรปราการ มีนายเรืองชัย รับเป็นกรรมการ และช่วยเจ้าหน้าที่แกะแพ็คสินค้าที่เป็นปลั๊กพ่วงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

จับปลั๊กเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฐิติภัสร์ โอ๋ โชติเดชาชัยนันต์

          สอบถามลักษณะการประกอบกิจการ รับเป็นโกดังพักสินค้า ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อมีออเดอร์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ จะนำสินค้าในคลังมาแพ็คเป็นพัสดุ แพ็คเสร็จใส่รถเข็น รอรถรับจ้างของแพลตฟอร์มออนไลน์มาขนไปส่งให้ศูนย์กระจายสินค้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ แล้วส่งต่อให้ลูกค้าที่สั่งเข้ามา 

          ส่วนการสั่งสินค้าเข้ามาในโกดัง หรือ การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ นายเรืองชัยไม่ทราบในรายละเอียด แต่ยอมรับมีชาวจีนที่เป็นเพื่อนกันมานาน เป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด และตนเองพร้อมครอบครัวทำงานในบริษัทนี้และได้ค่าจ้างรายเดือนเป็นค่าตอบแทน 

          เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดของทั้งหมด และเชิญนายเรืองชัยไป สภ.บ้านคลองสวน เพื่อดำเนินคดีฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ปลอมเครื่องหมาย มอก. และจำหน่ายสินค้าไม่มี มอก.

          และชุดสุดซอยจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมด ส่งต่อให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากมูลค่าของกลางเกิน 10 ล้านบาท และพบความเชื่อมโยงการประกอบกิจการหลายบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินี พบร่องรอยพฤติกรรมอาจจะเข้าข่ายหลีกเลี่ยงภาษีค่ะ

วิธีเช็กว่าเป็นปลั๊กเถื่อนหรือไม่


          หนึ่งในวิธีเช็กว่าเป็นปลั๊กเถื่อน ต้องดูที่ตัวสินค้าว่า มีสัญลักษณ์ มอก. หรือไม่ ถ้าไม่มีก็การันตีได้เลยว่า ของปลอมแน่นอน และที่สำคัญคือ ควรซื้อจากร้านค้าออนไลน์ที่เป็นร้านค้าประเภท Mall เท่านั้น

จับปลั๊กเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฐิติภัสร์ โอ๋ โชติเดชาชัยนันต์

จับปลั๊กเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฐิติภัสร์ โอ๋ โชติเดชาชัยนันต์




