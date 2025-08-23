คู่รักหิวโซ กินแซ่บมูมมามบนแท็กซี่ จนคนขับจะร้องไห้ อารมณ์เก็บแล้ว แต่สีหน้าเก็บไม่ได้

ไวรัลร้อนโซเชียล คู่รักหิวจัดทนไม่ไหว ขึ้นแท็กซี่ปุ๊บ จัดหนักกินแซ่บมูมมาม จนคนขับจะร้องไห้ แต่ก็ไม่รู้จะทำไง มือก็ต้องจับพวงมาลัยขับต่อไป
ภาพจาก X@TWlocalTV
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้บนโซเชียลมีเดียของจีนได้มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชวนอึ้ง จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง เมื่อคนขับแท็กซี่รายหนึ่งกำลังทำงานตามปกติ โดยได้ไปรับผู้โดยสารชายหญิงคู่หนึ่งขึ้นรถมา แต่เขากลับกลายเป็น "พยานรัก" อย่างที่ไม่เต็มใจและไม่ทันได้ตั้งตัว เมื่ออยู่ ๆ มีฉากอีโรติกที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่บนเบาะหลัง
จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า ทันทีที่ผู้โดยสารคู่รักคู่นี้ขึ้นมานั่งบนเบาะหลังของแท็กซี่ ทั้งสองก็อยู่ในท่าอิงแอบแนบชิดตัวติดกัน กอดกันแน่น สลับกับจูบกันอย่างดูดดื่ม ในขณะที่คนขับแท็กซี่ก็เหลือบมองกระจกหลังอยู่หลายครั้ง แต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับยิ่งมีพฤติกรรมใกล้ชิดกันมากขึ้น
ผู้โดยสารหญิงเริ่มล้วงมือไปจับที่ตรงส่วนล่างของฝ่ายชาย และขยับมือไปมา แต่ไม่จบเพียงนั้น เธอยังก้มศีรษะลงไปจัดการสำเร็จความใคร่ให้อย่างพิถีพิถัน ทำให้ฝ่ายชายเพลิดเพลินนั่งเคลิ้ม ในขณะที่สถานการณ์หน้าพวงมาลัยอยู่ในความตึงเครียด คนขับแสดงสีหน้าสิ้นหวังหมดหนทาง ดูเหมือนว่าเขาพยายามระงับอารมณ์ความไม่สบายใจ และตั้งใจขับรถตามหน้าที่ต่อไป แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบไปมอง
ภาพจาก X@TWlocalTV
"พฤติกรรมน่าเกลียดเกินไป แท็กซี่ไม่ใช่โรงแรม"
"สงสารคนขับ สีหน้าสิ้นหวังจริง ๆ"
"คนขับถึงกับเขาพูดไม่ออก อารมณ์เก็บได้แล้ว แต่สีหน้าเก็บไม่ได้"
"ฉันรู้สึกเศร้าแทนคนขับ"
"หิวมาจากไหน กินมูมมามขนาดนี้"
"จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเบรกกะทันหัน"
"ตอนนั้นคนขับน่าจะพูดขึ้นมาว่า ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในรถ"
ภาพจาก X@TWlocalTV
ภาพจาก X@TWlocalTV
ภาพจาก X@TWlocalTV
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday