แจงแล้ว อลงกต พลมุข คือใคร หลังเลข 13 หลักตรงพระอลงกต เงินพร้อมเพย์เข้ามูลนิธิ?

          ข่าว 3 มิติ ตีแผ่เลขบัตรประชาชนพระอลงกตจากใบสุทธิ ตรงกับนายอลงกต พลมุข ข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้ว แถมเพจดังโอนเงินตามพร้อมเพย์ กลับเข้าบัญชีบริจาควัด กรมการปกครองชี้แจงแล้ว





อลงกต พลมุข
ภาพจาก ข่าว 3 มิติ

          วันที่ 24 สิงหาคม 2568 รายการ ข่าว 3 มิติ มีการเปิดเผยผลการเปรียบเทียบใบสุทธิ เมื่อครั้งที่พระอลงกต พลมุข บวชเมื่อปี 2529 กับ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์นายอลงกต พลมุข

          ใบสุทธิของพระอลงกต เริ่มทำตั้งแต่ปี 2529 กระทั่งถึงปี 2552 ก็ยังใช้ข้อมูลเดิม ส่วนนายอลงกต ก็ใช้บัตรประจำตัวข้าราชการแทนบัตรประชาชนมาโดยตลอด จนใกล้เกษียณ ในปี 2564 แล้วเสียชีวิตปี 2566

          - เมื่อตรวจสอบเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักของพระอลงกตกับนายอลงกต เป็นเลขตัวเดียวกัน ทั้งที่ความจริงต้องไม่ตรงกัน

อลงกต พลมุข
ภาพจาก ข่าว 3 มิติ

          - วันเกิดของพระอลงกต เขียนในใบสุทธิว่า เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2498 ส่วนของนายอลงตก เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2505

อลงกต พลมุข
ภาพจาก ข่าว 3 มิติ

          - ชื่อพ่อแม่ของพระอลงกตกับนายอลงกต เหมือนกัน คือ บิดาชื่อเสริมวิทย์ เหมือนกัน แต่มารดาชื่อคล้ายกัน คือ พระอลงกลต ชื่อ วิไลภรณ์ ส่วนนายอลงกต ชื่อ วิไลวรรณ


เพจดังลองโอนเงินตามเลขบัตรประชาชน อลงกต พลมุข ไปโผล่ที่ไหน

อลงกต พลมุข
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

          เฟซบุ๊ก Drama-addict มีการทดสอบโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน นายอลงกต พลมุข ข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้ว พบว่าสามารถโอนเข้าได้ และเงินเข้าสู่บัญชี กองทุนอาทรประชานาถเป็นบัญชีสำหรับรับบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ 

กรมการปกครอง ชี้แจง

          ด้านกรมการปกครอง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง พบว่า

          1. เดิมหลวงพ่ออลงกต ชื่อ เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ต่อมาปี 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น อลงกต พูลมุข ทั้งนี้ พบหลักฐานการทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน  รูปถ่ายหลวงพ่อทุกรายการ โดยไม่มีการเปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชน

          2. ส่วนการออกใบสุทธิพระ ไม่ได้เป็นเอกสารราชการ ยืนยันตัวบุคคล ที่ออกโดย กรมการปกครอง 

          3. สำหรับ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) พบหลักฐาน การทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรูปถ่ายนายอลงกต พลมุข บุคคลเดียว ไม่มีภาพใบหน้าบุคคลอื่น 

          ทั้งนี้ การเปิดพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ซึ่งตรงกับ บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ เป็นการดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อลงกต พลมุข

อลงกต พลมุข


อลงกต พลมุข
ภาพจาก ข่าว 3 มิติ

อลงกต พลมุข
ภาพจาก ข่าว 3 มิติ

อลงกต พลมุข
ภาพจาก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี




แจงแล้ว อลงกต พลมุข คือใคร หลังเลข 13 หลักตรงพระอลงกต เงินพร้อมเพย์เข้ามูลนิธิ? อัปเดตล่าสุด 24 สิงหาคม 2568 เวลา 12:32:20 2,415 อ่าน
