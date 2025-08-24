HILIGHT
เปิดรายได้คู่รักเซ็กส์ครีเอเตอร์ ให้เด็ก 17 มีเซ็กส์แฟนตัวเองลงคลิป รวมยอดเหนาะ ๆ 7 หลัก

 
          จับคู่รักเซ็กส์ครีเอเตอร์ดัง ให้เด็ก 17 มามีอะไรกับแฟนตัวเอง ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ รับเงินไปกว่า 4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี

OnlyFans
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          วันที่ 24 สิงหาคม 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการจับกุมคู่รักที่ทำหน้าที่เป็นเซ็กส์ครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม OnlyFans ในข้อหาค้ามนุษย์และผลิตสื่อลามกเด็ก หลังได้รับเบาะแสว่ามีการใช้เด็กอายุ 17 ปีในการผลิตคอนเทนต์อนาจาร

          ดังนั้นตำรวจดำเนินการสืบสวนแฝงตัว พบว่า ผู้ต้องหามีบัญชี X จำนวน 2 บัญชีที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 570,000 คน โดยมีการโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลามกกว่า 300 รายการ พร้อมโปรโมตเชิญชวนให้สมัครสมาชิก OnlyFans

          สำหรับผู้ต้องหา 2 ราย คือ นางสาวกีรติ วัย 30 ปี และนายภาคภูมิ วัย 29 ปี ได้เช่าพูลวิลลาหรูใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนที่จะล่อลวงเด็กชายอายุ 17 ปีมาถ่ายคลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์ เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดผู้ติดตาม จากนั้นนำคลิปดังกล่าวเผยแพร่บน OnlyFans เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ก่อนเข้าจับกุม พร้อมกับยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการถ่ายทำและพยานหลักฐานต่าง ๆ 

OnlyFans
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          ผู้ต้องหาให้การว่า เริ่มทำอาชีพนี้ตั้งแต่ปี 2564 หลังถูกเพื่อนชักชวน โดยนางสาวกีรติ ทำงานเป็นลูกจ้างโรงงาน ส่วนนายภาคภูมิทำงานฟรีแลนซ์ ใช้เวลาว่างถ่ายคลิป และในช่วงหลังจึงเริ่มใช้เด็กในการถ่ายทำเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตาม

          ในบางครั้งก็มีการเชิญชวนบุคคลอื่นมาร่วมถ่ายคลิปด้วย เช่น ชายแปลกหน้ามีเซ็กส์กับนางสาวกีรติ และนายภาคภูมิแฟนหนุ่มเป็นคนถ่ายคลิป สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 4 ล้านบาทในระยะเวลา 4 ปี จนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุด


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน 




เปิดรายได้คู่รักเซ็กส์ครีเอเตอร์ ให้เด็ก 17 มีเซ็กส์แฟนตัวเองลงคลิป รวมยอดเหนาะ ๆ 7 หลัก
