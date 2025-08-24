เปิดรายได้คู่รักเซ็กส์ครีเอเตอร์ ให้เด็ก 17 มีเซ็กส์แฟนตัวเองลงคลิป รวมยอดเหนาะ ๆ 7 หลัก

จับคู่รักเซ็กส์ครีเอเตอร์ดัง ให้เด็ก 17 มามีอะไรกับแฟนตัวเอง ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ รับเงินไปกว่า 4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี
วันที่ 24 สิงหาคม 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการจับกุมคู่รักที่ทำหน้าที่เป็นเซ็กส์ครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม OnlyFans ในข้อหาค้ามนุษย์และผลิตสื่อลามกเด็ก หลังได้รับเบาะแสว่ามีการใช้เด็กอายุ 17 ปีในการผลิตคอนเทนต์อนาจาร
ดังนั้นตำรวจดำเนินการสืบสวนแฝงตัว พบว่า ผู้ต้องหามีบัญชี X จำนวน 2 บัญชีที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 570,000 คน โดยมีการโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลามกกว่า 300 รายการ พร้อมโปรโมตเชิญชวนให้สมัครสมาชิก OnlyFans
สำหรับผู้ต้องหา 2 ราย คือ นางสาวกีรติ วัย 30 ปี และนายภาคภูมิ วัย 29 ปี ได้เช่าพูลวิลลาหรูใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนที่จะล่อลวงเด็กชายอายุ 17 ปีมาถ่ายคลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์ เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดผู้ติดตาม จากนั้นนำคลิปดังกล่าวเผยแพร่บน OnlyFans เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ก่อนเข้าจับกุม พร้อมกับยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการถ่ายทำและพยานหลักฐานต่าง ๆ
ในบางครั้งก็มีการเชิญชวนบุคคลอื่นมาร่วมถ่ายคลิปด้วย เช่น ชายแปลกหน้ามีเซ็กส์กับนางสาวกีรติ และนายภาคภูมิแฟนหนุ่มเป็นคนถ่ายคลิป สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 4 ล้านบาทในระยะเวลา 4 ปี จนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุด
