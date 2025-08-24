HILIGHT
มารี เบรินเนอร์ ไม่เป่าแอลกอฮอล์ - หนุ่มที่มาด้วยด่ากราดยับ ล่าสุดตำรวจพูดแล้วเกิดอะไรขึ้น

 
          มารี เบรินเนอร์ ไม่ยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์ แถมนักธุรกิจดังที่มาด้วย ด่าตำรวจหยาบคาย จนโดนข้อหาหลายกระทง

มารี เบรินเนอร์ เมาแล้วขับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส 

          วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก อรรถรส รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ได้รับแจ้งว่า มีคนเมาแล้วขับ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ขัดขวางการจับกุมที่ด่านตรวจบริเวณ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม หน้าโชว์รูมรถมอเตอร์เวย์ เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่า หนึ่งในนั้นมีดาราสาวอย่างมารี เบรินเนอร์ วัย 33 ปี พร้อมกับนายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล นักธุรกิจ กับ ผู้โดยสารหญิงอีก 2 คน

          สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตำรวจด่านตรวจแสดงสัญญาณให้หยุดรถ แต่มารีไม่ยอมลงจากรถ นายอัศม์กรณ์จึงลงมา แสดงความไม่พอใจ อ้างรู้จักผู้บังคับบัญชา และเริ่มด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย เช่น ไอ้เหี้.. มึงคือใคร ไอ้เหี้.. ไอ้สัตว์ ทุกคนมีมารยาทหมด ยกเว้นไอ้เหี้.. มึง สน. อะไร.. เรื่องของมึงกวนส้นตีน.. ไอ้เหี้.. เอายังไง ตัวตัวกับกูปะ ตรงนี้แมนแมนเลย

          จากนั้นมารีลงจากรถ ไม่ยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์ พูดว่า จะถ่ายทำไม อยากให้เป็นข่าวหรือ ? ก่อนที่ตำรวจจะแจ้งข้อหา ขับรถขณะเมาสุรา พร้อมกับแจ้งข้อหานักธุรกิจดังฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

มารี เบรินเนอร์ เมาแล้วขับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส 

ตำรวจขอพูดบ้าง


          เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า พ.ต.อ. เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เปิดเผยว่า เมื่อคืนนี้ตำรวจตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ช่วงเวลาตี 2 - ตี 4 ก่อนที่จะขอตรวจรถปอร์เช่ สีเขียว จนพบว่า เป็นรถของดาราสาว แต่เมื่อขอตรวจแอลกอฮอล์ ฝ่ายชายกลับโวยวาย ขัดขวางไม่ให้ตรวจ ด่าทออย่างหยาบคาย แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่

          จากนั้นตำรวจคุมตัวทั้งหมดมาโรงพัก แจ้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับ ซึ่งมารีก็ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวออกไป ตำรวจนัดให้มารายงานตัววันที่ 25 สิงหาคม เวลา 08.30 น.

          ทั้งนี้ การด่าทอและอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ น่าจะเกิดจากเมา ไม่ได้สติ พูดไปลอย ๆ แต่ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้ว

มารี เบรินเนอร์ เมาแล้วขับ
ภาพจาก Instagram marie_broenner

มารี เบรินเนอร์ เมาแล้วขับ
ภาพจาก Instagram marie_broenner


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 



