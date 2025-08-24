6 ขั้นตอนลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ง่าย ๆ กับวิธีผูกบัตร

6 ขั้นตอนลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ แบบง่าย ๆ กับวิธีผูกบัตร Rabbit และบัตร EMV Contactless จนใช้ได้สำเร็จ
ภาพจาก UKRID / Shutterstock.com
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ อย่างเป็นทางการ ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนสำคัญคือ การผูกบัตรเพื่อใช้จ่ายค่ารถไฟฟ้า จะต้องทำอย่างไร กระปุกดอทคอม สรุปให้แล้วดังนี้
6 ขั้นตอนลงทะเบียนง่าย ๆ
ภาพจาก ทางรัฐ.com
1. เข้าแอปฯ ทางรัฐ และเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย จะมีชื่อของท่านทางขวามือ
2. กดที่แบนเนอร์ลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และกด "อนุญาต"
3. หน้าจอจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หลังอ่านครบถ้วนก็กด "ถัดไป" เรื่อย ๆ
ภาพจาก ทางรัฐ.com
4. ศึกษาเงื่อนไขให้หมด แล้วกด "ยอมรับ"
5. กดอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่ตั้ง แล้วกดอนุญาตในระหว่างการใช้งานแอปฯ
6. เริ่มต้นผูกบัตร ซึ่งบัตรที่ใช้ในการผูกจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน คือ บัตร Rabbit และบัตร EMV Contactless
วิธีผูกบัตร Rabbit
ภาพจาก ทางรัฐ.com
1. กดปุ่ม ผูกที่บัตร Rabbit
2. กรอกข้อูลของบัตร Rabbit และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ก่อนกดปุ่ม "ผูกบัตร Rabbit"
3. กด ยืนยันการผูกบัตร Rabbit
ภาพจาก ทางรัฐ.com
4. ระบบทำการยืนยันบัตร ขอให้รอ
5. ระบบจะแสดงสถานะการผูกบัตรของคุณ
วิธีผูกบัตร EMV Contactless
ภาพจาก ทางรัฐ.com
1. กดปุ่ม EMV Contactless
2. กรอกข้อูลของบัตร EMV Contactless และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ก่อนกดปุ่ม "ผูกบัตร EMV Contactless
3. กด ยืนยันการผูกบัตร EMV Contactless
4. ระบบทำการยืนยันบัตร ขอให้รอ
5. กรอกรหัส OTP
6. ระบบจะแสดงสถานะการผูกบัตรของคุณ