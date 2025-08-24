ความลับหลังร้านอาหาร เจ้าของบอกเอง อย่าสั่งเมนูพิเศษ เผย 4 ของกิน เลี่ยงได้เลี่ยง !
เจ้าของร้านอาหารเปิดความลับเบื้องหลัง ทำไมไม่ควรสั่งเมนูพิเศษ เผย 4 ของกินในร้านที่ควรเลี่ยง เป็นข้อแนะนำจากวงใน ถ้าไม่อยากเสี่ยง
หลายคนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในต่างประเทศได้แชร์วิดีโอไวรัล เมื่อเพื่อนของเธอซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ออกมาเปิดเผยความลับเบื้องหลัง เตือนถึงความเสี่ยงในการกินอาหารนอกบ้าน โดยเผยว่ามีของกินในร้านอาหาร 4 อย่างที่ควรจะเลี่ยง และบางอย่างก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นคือ "เมนูพิเศษ"
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยว่า จูเลีย ผู้ใช้บัญชี TikTok @juliabesz.bloommoneying ได้เขียนเรื่องราวว่า เพื่อนของเธอเป็นเจ้าของร้านอาหาร และได้บอกเธอว่า "หากไม่อยากมีอาการปวดท้อง เมื่อไปที่ร้านอาหารอย่ากิน 4 สิ่งนี้"
1. เมนูพิเศษ
ไม่ว่าจะทานที่ร้านอาหารแฟรนไชส์ หรือร้านอาหารชั้นนำ สิ่งที่มักพบว่าเป็นเมนูแนะนำมักเป็น "เมนูพิเศษ" ซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลหรือไม่ จูเลียเผยว่า "มันฟังดูไม่เป็นอันตราย แต่ในวงการอาหาร เมนูพิเศษหมายถึงการทิ้งบางอย่างก่อนที่มันจะเสีย และพวกเขายังปกปิดความจริงที่ว่ามันกำลังจะเสียด้วยรสชาติของซอส และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ ซึ่งมันก็เหมือนกับการจ่ายเงินมากกว่าปกติให้กับอาหารเหลือจากเมื่อวาน"
2. อาหารทะเล
จูเลียเผยว่า การสั่งเมนูอาหารทะเลนั้นมีความเสี่ยงอยู่แล้ว โดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ไกลจากชายฝั่ง และผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรหลีกเลี่ยงอาหารทะเลที่มีเปลือก
"หากคุณไม่มั่นใจจริง ๆ ว่า ทางร้านสั่งของทะเลสดใหม่ทุกวัน มีการจัดการอย่างถูกต้อง และคลังจัดเก็บวัตถุดิบสะอาดมาก คุณก็มีความเสี่ยง จานอาหารทะเลที่สวยงามอาจกลายเป็นระเบิดเวลาของอาหารเป็นพิษได้" จูเลีย กล่าว
3. ไก่ในร้านบุฟเฟ่ต์
ไก่ในร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียชั้นดี หากไม่ได้รับความร้อนในอุณหภูมิที่สูงอย่างเหมาะสม จูเลียกล่าวว่า "ในสถานที่ที่มีลูกค้าหนาแน่น พวกเขาไม่ได้ตรวจสอบอาหารทุกจานหรือทุกถาดอย่างสม่ำเสมอ คุณอาจจะมองไม่เห็นมัน (เชื้อแบคทีเรีย) แต่คุณจะรู้สึกได้หลังจากผ่านไป 12 ชั่วโมง"
4. น้ำแข็งในเครื่องดื่ม
จูเลียอ้างอิงจากเพื่อนของเธอบอกว่า "หากเครื่องทำน้ำแข็งไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะร้านที่มีลูกค้ามาก เครื่องทำน้ำแข็งมักจะไม่ได้การทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ดังนั้นเมื่อดื่มน้ำที่ใส่น้ำแข็ง มันก็เหมือนกับการดื่มน้ำจากจานเพาะเชื้อเย็น ๆ"
นอกจากนี้ เฟร็ด แฮร์ริงตัน ซีอีโอของธุรกิจ Proxy Coupons เผยกับรายงานของ Yahoo Lifestyle เกี่ยวกับ "เทคนิค" ของร้านอาหาร โดยกล่าวว่า "คนส่วนใหญ่จะตัดสินใจสั่งอาหารภายใน 90 วินาที ในเมนูอาหารสำหรับลูกค้า ร้านอาหารจึงตั้งใจใส่รายการอาหารให้มองได้เห็นชัดเจน ส่วนราคาอาจจะตั้งใจไม่ใส่ไว้ หรือใส่ไว้ในจุดที่คนไม่ค่อยสังเกตเห็น วิธีนี้จะทำให้ลูกค้าจดจ่อกับอาหาร ไม่ใช่ราคา"
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post