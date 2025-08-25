สาวนั่งดูคลิปเจอหญิงหน้าคล้าย กลายเป็นแม่ที่หายตัวไป 30 ปี ยิ่งกว่าละครคุณธรรม

สาวเลื่อนดูคลิปในโทรศัพท์ บังเอิญเจอหญิงหน้าคล้าย เหมือนตัวเองในเวอร์ชั่นอายุมากกว่า สรุปกลายเป็นแม่ที่หายตัวไป 30 ปี ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครคุณธรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวชวนเหลือเชื่อของหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน ในขณะที่กำลังดูคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย เธอบังเอิญพบหญิงรายหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายเธอมากอย่างน่าตกใจ และต้องสงสัยว่าจะเป็นคนที่เธอตามหามาทั้งชีวิต จนนำไปสู่การขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ จนทำให้สามารถยืนยันตัวตัวที่แท้จริงของหญิงรายนี้ได้ว่า เธอคือแม่แท้ ๆ ที่หายตัวไปนานกว่า 30 ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน หญิงสาววัย 32 ปี ชื่อสกุลเหยียน ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก แม้ว่าชีวิตของเธอจะมีความสุขดี แต่เธอก็มีความปราถนาที่จะได้เจอกับผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงสักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตาม ความหวังของเธอดูริบหรี่มาก เพราะเธอไม่มีความทรงจำในวัยเด็กเลย อีกทั้งเวลาก็ล่วงเลยมานานมาก แต่แล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลับมีเรื่องให้เธอตื่นใจจนสั่นรัว
เหยียนรีบมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือให้ตามหา "บุคคลปริศนา" ที่อยู่ในคลิปวิดีโอ ภายหลังจากเธอเลื่อนคลิปวิดีโอบน Douyin แพลตฟอร์มคลิปสั้นของจีน จนกระทั่งไปเจอหญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายกับเธอมาก ราวกับว่าเป็นเธอในเวอร์ชั่นที่มีอายุมากขึ้น เธอจึงมีลางสังหรณ์อันแรงกล้าว่า ผู้หญิงคนนี้อาจเป็นแม่แท้ ๆ ของเธอที่เธอตามหามานานหลายปี
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเรื่องและได้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากเหยียนไปตรวจสอบ ก่อนที่จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มณฑลเจียงซี ซึ่งเชื่อว่าหญิงรายดังกล่าวอาศัยอยู่ กระทั่งสามารถระบุตัวตนของได้ โดยเธอชื่อสวี่ จากนั้นผลการตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมได้ปรากฏออกมาว่า หญิงทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกัน จึงสามารถยืนยันได้ว่า สวี่เป็นแม่แท้ ๆ ของเหยียนโดยแท้จริง
ภายหลังจากสวี่ได้รู้ความจริง เธอถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ เธอเปิดเผยว่า เมื่อ 30 ปีก่อน เธอและสามีจำใจต้องทิ้งลูกสาวแรกเกิดไว้ในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน และเธอก็ไม่เคยพบลูกสาวอีกเลย เธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมา ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เธอจึงพยายามตามหาลูกสาวมาโดยตลอด แม้จะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตั้งแต่ปี 2565 สวี่ทั้งโพสต์คลิปวิดีโอของตนเองลง Douyin และแชร์วิดีโอของคนอื่น ๆ ที่กำลังตามหาคนรักที่พลัดพรากอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ เพื่อตามหาลูกสาวที่หายไปของเธอเช่นกัน กระทั่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง หลังจากเธอได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ เธอจึงรีบเดินทางไปยังมณฑลเจ้อเจียงทันที เพื่อเฝ้ารอที่จะได้พบหน้าลูกสาวอีกครั้ง จนกระทั่งนาทีที่รอคอยก็มาถึง ทั้งสองโผเข้ากอดกันด้วยน้ำตา จนทำให้ทุกคนในที่นั้นซาบซึ้งและตื้นใจจนน้ำตาซึมไปด้วย
เหยียนเผยว่า ตอนนี้เธอมีครอบครัวและลูกแล้ว การได้กลับมาเจอแม่ผู้ให้กำเนิดโดยไม่คาดคิดครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงแต่ยังมอบคำตอบใหม่ให้กับชีวิตของเธออีกด้วย และเธอก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่บุญธรรมของเธอแสดงความสนับสนุนกับการประสบความสำเร็จครั้งนี้ พร้อมทั้งอวยพรให้เธอ
"รู้สึกเหมือนชีวิตของฉันได้คลี่คลายโดยสมบูรณ์ เพื่อเดินหน้าก้าวต่อไปในชีวิตได้" เหยียน กล่าว
เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นดึงดูดความสนใจของผู้คนในวงกว้าง หลายคนต่างรู้สึกประหลาดใจไปตาม ๆ กัน กล่าวกันว่า "ปาฏิหาริย์ชีวิตจริงยิ่งว่าเรื่องราวในนิยายหรือฉากละคร" โดยเชื่อว่าเป็นเรื่องของ "ชะตาลิขิต" ที่ทำให้หญิงสาวรายนี้ได้หวนกลับมาเจอแม่ที่พลัดพรากไปนานกว่าหลายสิบปี หลายคนต่างพากันเข้าไปร่วมแสดงความยินดีให้เธอด้วย
