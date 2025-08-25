HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังชนะสวีเดน 3-0 พุ่งพรวดไปกี่อันดับ แต้มขึ้นจุก ๆ

          ส่องอันดับโลก หลังวอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ สวีเดน 3-0 เข้ารอบชิงแชมป์โลก 2025 แถมอันดับพุ่งพรวดอีกด้วย

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          หลังจากวอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ สวีเดน 3-0 เซ็ต ในศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ Volleyball World Championship 2025 ส่งผลให้ชนะ 2 นัดรวด เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย รอเจอทีมจากกลุ่ม H ต่อไป

          สำหรับผลการแข่งขันนัดนี้ ทำให้คะแนนสะสมอันดับโลกของไทย ได้พุ่งพรวดถึง 11.52 คะแนน และกระโดดขึ้นมารั้งอันดับ 18 ของโลก มีทั้งหมด 174.44 คะแนน

วอลเลย์บอลไทย

          ถ้าเทียบก่อนการแข่งขันนัดแรก ไทยอยู่อันดับ 21 ตอนนี้อยู่อันดับ 18 เท่ากับว่า อันดับโลกของไทยเพิ่มขึ้นไปแล้ว 3 อันดับ




การแข่งขันนัดถัดไป

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. แม้จะเข้ารอบไปแล้ว แต่ก็มีความสำคัญในแง่คะแนนสะสมอันดับโลก สามารถดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลได้ที่ PPTV HD 36






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังชนะสวีเดน 3-0 พุ่งพรวดไปกี่อันดับ แต้มขึ้นจุก ๆ โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09:14:52 17,965 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย