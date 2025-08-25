ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังชนะสวีเดน 3-0 พุ่งพรวดไปกี่อันดับ แต้มขึ้นจุก ๆ

ส่องอันดับโลก หลังวอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ สวีเดน 3-0 เข้ารอบชิงแชมป์โลก 2025 แถมอันดับพุ่งพรวดอีกด้วย
ภาพจาก volleyballworld
หลังจากวอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ สวีเดน 3-0 เซ็ต ในศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ Volleyball World Championship 2025 ส่งผลให้ชนะ 2 นัดรวด เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย รอเจอทีมจากกลุ่ม H ต่อไป
สำหรับผลการแข่งขันนัดนี้ ทำให้คะแนนสะสมอันดับโลกของไทย ได้พุ่งพรวดถึง 11.52 คะแนน และกระโดดขึ้นมารั้งอันดับ 18 ของโลก มีทั้งหมด 174.44 คะแนน
ถ้าเทียบก่อนการแข่งขันนัดแรก ไทยอยู่อันดับ 21 ตอนนี้อยู่อันดับ 18 เท่ากับว่า อันดับโลกของไทยเพิ่มขึ้นไปแล้ว 3 อันดับ
การแข่งขันนัดถัดไป
นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. แม้จะเข้ารอบไปแล้ว แต่ก็มีความสำคัญในแง่คะแนนสะสมอันดับโลก สามารถดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลได้ที่ PPTV HD 36
นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. แม้จะเข้ารอบไปแล้ว แต่ก็มีความสำคัญในแง่คะแนนสะสมอันดับโลก สามารถดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลได้ที่ PPTV HD 36