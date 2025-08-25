ขอให้สามีช่วยตากผ้า ตอนออกไปเก็บน้ำตาจะไหล เห็นฉากเศร้าพูดไม่ออก ชาวเน็ตหัวร้อน

เมื่อภรรยาขอให้สามีช่วยตากผ้า ตอนออกไปเก็บน้ำตาจะไหล เห็นฉากเศร้าพูดไม่ออก ชาวเน็ตเห็นแล้วหัวร้อน ช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาแบบได้ผลทันตา
ภาพจาก Reddit
เป็นที่เข้าใจว่าหน้าที่งานบ้านมักเป็นความรับผิดชอบของภรรยา แต่บางครอบครัวทั้งสามีและภรรยาก็ช่วยแบ่งเบาภาระกัน ทว่าไม่ใช่พ่อบ้านทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานบ้าน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีโพสต์ของหญิงรายหนึ่งในต่างประเทศได้กลายเป็นไวรัลร้อน ภายหลังจากเธอออกมาโพสต์ภาพสุดเศร้าใจ เมื่อขอให้สามีช่วยตากผ้า
วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยว่า ผู้ใช้บัญชี Reddit ระบายความอัดอั้น แสดงให้เห็นภาพผลงานการ "ตากผ้า" (ที่ไม่เรียกว่าตากผ้า) ของสามีของเธอ โดยเขาเลือกเอาผ้าชิ้นใหญ่ ๆ พาดราวจนเต็ม แล้วเอาผ้าชิ้นเล็ก ๆ ที่เหลือจำนวนมาก ทั้งถุงเท้า ชุดชั้นใน เสื้อผ้าเด็ก กองเอาไว้ด้านบนจนเต็ม ซึ่งไม่เพียงแค่จะทำให้ผ้าด้านบนไม่แห้ง แต่ผ้าที่อยู่ด้านล่างก็มีชะตากรรมไม่ต่างกัน
"ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่แห้งเลย" เธอกล่าว นอกจากนี้ ผ้ายังมีกลิ่นเหม็นอับชื้น ซึ่งนั่นหมายความว่าผ้าทั้งหมดที่อยู่บนราวนั้นอาจจะต้องนำไปซักใหม่
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีคนกดไลก์กว่า 62,000 ครั้ง และคอมเมนต์เกือบ 4,000 รายการ ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความไม่พอใจ และร่วมวิพากษ์วิจารณ์สามีของเธอ โดยตำหนิถึงความไร้ความสามารถและการขาดวุฒิภาวะ ขณะที่บางส่วนก็ประชดประชันเสียดสี
"ดูเหมือนเสื้อยืดตัวใหญ่ของเขาจะตากไว้เรียบร้อยดี แต่เสื้อผ้าของคนอื่นกลับถูกกองไว้เหมือนขยะ"
"ไม่ถนัดงานบ้านพอเข้าใจ แต่แบบนี้มันเกินไป"
"ดูเหมือนเขาจะตั้งใจทำแบบนี้ เพราะไม่อยากให้คุณขอให้ช่วยอีกในครั้งหน้า"
"ถ้าเจ้านายสั่งให้เขาทำ คิดว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้ไหม ?"
"เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าราวตากผ้ามีที่ว่างไม่พอ เขาควรจะหาวิธีแก้ปัญหา"
"สิ่งนี้แสดงถึงวุฒิภาวะของสามีได้เป็นอย่างดี"
"นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทัศนคติถึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่"
"การหย่าอาจเป็นทางเลือก"
ทั้งนี้มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้แนะนำวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบที่ได้ผลชะงัด โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ตรง เผยว่า "น้องชายวัยรุ่นของฉันก็เคยทำเรื่องงี่เง่าแบบนี้ถึง 2 ครั้ง ทั้งที่ครั้งแรกฉันพยายามอธิบายไปแล้วว่ามันไม่ถูกต้อง แต่ในเมื่อเขาไม่ฟัง ฉันจึงพับผ้าที่ยังเปียกของเขา แล้วใส่ไว้ในลิ้นชัก วันรุ่งขึ้นเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดก็เหม็นและอับชื้น เขาโกรธฉันมาก แต่หลังจากนั้นเขาก็เรียนรู้ที่จะทำมันได้ถูกต้องอย่างน่าอัศจรรย์ และไม่เคยทำเรื่องงี่เง่าแบบนี้อีกเลย"
ขณะที่อีกรายแนะนำว่า "ครั้งต่อไปคุณก็เอาเฉพาะผ้าของเขาตากแบบนี้ ถ้าเขาพูดอะไร คุณก็แค่ตอบว่า ฉันเห็นว่าคุณตากมันแบบนั้น ฉันเลยคิดว่าคุณอยากให้เสื้อผ้าของคุณตากแบบนั้นเหมือนกัน.."
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post