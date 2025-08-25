HILIGHT
ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หน้าจอขึ้นยังไงถึงบอกว่า สำเร็จ - ไม่สำเร็จ

          ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หน้าจอขึ้นยังไงถึงบอกว่า สำเร็จทุกขั้นตอน แล้วถ้าไม่สำเร็จ แก้ยังไง

ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย
ภาพจาก Dontree_M / Shutterstock.com

          วันที่ 25 สิงหาคม 2568 วันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งมีคนที่สามารถลงทะเบียน ผูกบัตร Rabbit กับ EMV Contactless ได้สำเร็จ บางคนก็ไม่สำเร็จ ทางกระปุกดอทคอม จะมีการโชว์หน้าจอของคนที่ทำสำเร็จ และไม่สำเร็จ ดังนี้

คนที่ลงทะเบียนสำเร็จ
ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย

          กรณีนี้จะมีการขึ้นคำว่า "เปิดสิทธิในการเดินทางสำเร็จ"

คนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ


          กรณีนี้จะมีข้อความขึ้นหลายแบบ และมักมีตัวอักษรสีแดง เช่น

          - เกิดข้อผิดพลาด

          - ข้อมูลไม่ถูกต้อง

          - เลขบัตรไม่ถูกต้อง

          - ชื่อบัตรไม่ตรงกับชื่อคุณ

          ส่วนวิธีการแก้ไข ให้แก้ตามเงื่อนไขที่ระบุว่าไม่ผ่าน

ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย

ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย

อัปเดตล่าสุด 25 สิงหาคม 2568 เวลา 11:43:57
