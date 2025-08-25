ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หน้าจอขึ้นยังไงถึงบอกว่า สำเร็จ - ไม่สำเร็จ

ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หน้าจอขึ้นยังไงถึงบอกว่า สำเร็จทุกขั้นตอน แล้วถ้าไม่สำเร็จ แก้ยังไง
ภาพจาก Dontree_M / Shutterstock.com
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 วันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งมีคนที่สามารถลงทะเบียน ผูกบัตร Rabbit กับ EMV Contactless ได้สำเร็จ บางคนก็ไม่สำเร็จ ทางกระปุกดอทคอม จะมีการโชว์หน้าจอของคนที่ทำสำเร็จ และไม่สำเร็จ ดังนี้
คนที่ลงทะเบียนสำเร็จ
กรณีนี้จะมีการขึ้นคำว่า "เปิดสิทธิในการเดินทางสำเร็จ"
คนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
กรณีนี้จะมีข้อความขึ้นหลายแบบ และมักมีตัวอักษรสีแดง เช่น
- เกิดข้อผิดพลาด
- ข้อมูลไม่ถูกต้อง
- เลขบัตรไม่ถูกต้อง
- ชื่อบัตรไม่ตรงกับชื่อคุณ
ส่วนวิธีการแก้ไข ให้แก้ตามเงื่อนไขที่ระบุว่าไม่ผ่าน