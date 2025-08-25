HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ซีนวุ่น คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ ผดส. ยืนอึ้ง อ้างต้นเหตุจากเรื่องอาหาร

          ซีนวุ่น คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ ห้ามไม่ฟัง อ้างต้นเหตุจากเรื่องแย่งไก่ คนถ่ายคลิปยันล่องเรือมาหลายปี เพิ่งเคยเจอแบบนี้ 

คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ
ภาพจาก Instagram mikeisterra 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานกรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญ Carnival Cruise ซึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองไมแอมี่ รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ หลังจากผู้โดยสารรายหนึ่งได้แชร์คลิปนาทีโกลาหล ขณะที่ผู้โดยสารวัยรุ่นชาย-หญิงราว 20 คน กำลังวิวาทตะลุมบอนกันอย่างไม่มีใครยอมใคร แถมยังไม่มีใครห้าม โดยคนถ่ายคลิปอ้างว่าต้นเหตุมาจากเรื่องการแย่งไก่ทอดไร้กระดูก

          เหตุชุลมุนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทริปล่องเรือสำราญ 3 วัน ขณะที่เรือกำลังมุ่งหน้ากลับไปสู่ไมแอมี่ โดยจากคลิปจะได้ยินเสียงคนตะโกนถามหา รปภ. ขณะที่ รปภ. บางส่วนพยายามเข้าไปห้ามปราม แต่ก็ไม่อาจทำให้เหตุการณ์สงบลงได้ 

คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ
ภาพจาก Instagram mikeisterra 

          จนถึงจุดหนึ่ง ไมค์ เทอร์ร่า ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปมาแชร์ผ่านโซเชียลของเขา ยังหันกล้องมาบันทึกภาพตัวเอง ขณะพูดว่า "เพราะไก่ไร้กระดูก พวกนี้บ้าไปแล้ว" 

          เขายังระบุข้อความเพิ่มเติมในโพสต์ด้วยว่า "ฉันได้ยินมาโดยตลอดว่าเรือ Carnival นี่เหมือนสลัม/น่ารังเกียจ ฉันล่องเรือมานานหลายปีแล้ว แต่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้บนเรือ ไอ้เด็กพวกนี้สติแตกไปแล้ว"

คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ
ภาพจาก Instagram mikeisterra 

          ต่อมาไมค์ได้ตอบกลับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ บอกว่าความวุ่นวายดังกล่าวนี้ขยายความรุนแรงขึ้นไปไกล ยิ่งกว่าการตีกันเรื่องอาหาร อย่างไรก็ตาม ต่อมาเขายอมรับกับสื่อว่าตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้พอที่จะรู้ว่าการวิวาทนั้นเริ่มต้นมาจากอะไรจริง ๆ "เรารู้แค่ว่าพวกเขามาต่อแถวซื้ออาหาร"
 
          ทั้งนี้ แม้จะยังไม่ทราบเหตุผลแน่ชัด แต่เหตุการณ์ชุลมุนนี้ก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมาย ขณะที่ทางผู้ให้บริการเรือสำราญดังกล่าว ยังคงงดแสดงความคิดเห็นต่อสื่อ 

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซีนวุ่น คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ ผดส. ยืนอึ้ง อ้างต้นเหตุจากเรื่องอาหาร อัปเดตล่าสุด 25 สิงหาคม 2568 เวลา 14:07:15 1,621 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย