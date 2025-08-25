ซีนวุ่น คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ ผดส. ยืนอึ้ง อ้างต้นเหตุจากเรื่องอาหาร

ซีนวุ่น คนตะลุมบอน ตีกันกลางเรือสำราญ ห้ามไม่ฟัง อ้างต้นเหตุจากเรื่องแย่งไก่ คนถ่ายคลิปยันล่องเรือมาหลายปี เพิ่งเคยเจอแบบนี้
ภาพจาก Instagram mikeisterra
วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานกรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญ Carnival Cruise ซึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองไมแอมี่ รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ หลังจากผู้โดยสารรายหนึ่งได้แชร์คลิปนาทีโกลาหล ขณะที่ผู้โดยสารวัยรุ่นชาย-หญิงราว 20 คน กำลังวิวาทตะลุมบอนกันอย่างไม่มีใครยอมใคร แถมยังไม่มีใครห้าม โดยคนถ่ายคลิปอ้างว่าต้นเหตุมาจากเรื่องการแย่งไก่ทอดไร้กระดูก
เหตุชุลมุนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทริปล่องเรือสำราญ 3 วัน ขณะที่เรือกำลังมุ่งหน้ากลับไปสู่ไมแอมี่ โดยจากคลิปจะได้ยินเสียงคนตะโกนถามหา รปภ. ขณะที่ รปภ. บางส่วนพยายามเข้าไปห้ามปราม แต่ก็ไม่อาจทำให้เหตุการณ์สงบลงได้
ภาพจาก Instagram mikeisterra
จนถึงจุดหนึ่ง ไมค์ เทอร์ร่า ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปมาแชร์ผ่านโซเชียลของเขา ยังหันกล้องมาบันทึกภาพตัวเอง ขณะพูดว่า "เพราะไก่ไร้กระดูก พวกนี้บ้าไปแล้ว"
เขายังระบุข้อความเพิ่มเติมในโพสต์ด้วยว่า "ฉันได้ยินมาโดยตลอดว่าเรือ Carnival นี่เหมือนสลัม/น่ารังเกียจ ฉันล่องเรือมานานหลายปีแล้ว แต่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้บนเรือ ไอ้เด็กพวกนี้สติแตกไปแล้ว"
ภาพจาก Instagram mikeisterra
ต่อมาไมค์ได้ตอบกลับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ บอกว่าความวุ่นวายดังกล่าวนี้ขยายความรุนแรงขึ้นไปไกล ยิ่งกว่าการตีกันเรื่องอาหาร อย่างไรก็ตาม ต่อมาเขายอมรับกับสื่อว่าตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้พอที่จะรู้ว่าการวิวาทนั้นเริ่มต้นมาจากอะไรจริง ๆ "เรารู้แค่ว่าพวกเขามาต่อแถวซื้ออาหาร"
ทั้งนี้ แม้จะยังไม่ทราบเหตุผลแน่ชัด แต่เหตุการณ์ชุลมุนนี้ก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมาย ขณะที่ทางผู้ให้บริการเรือสำราญดังกล่าว ยังคงงดแสดงความคิดเห็นต่อสื่อ
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post