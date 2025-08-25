HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ คิดว่าใช่แน่ ๆ แวบแรกจริง ๆ พอเพ่งดูเท่านั้น เหมือนเกิ๊น

          หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ คิดว่าใช่แน่ ๆ ภาพที่คุ้นเคย เวลาสแกนสมอง พอเพ่งดูเท่านั้นแหละ ควรไปพักผ่อนแล้ว มันไม่ใช่แน่นอน

หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ
ภาพจาก TikTok @mho.world.life

          วันที่ 25 สิงหาคม 2568 TikTok @mho.world.life มีการลงคลิปการไปกินชาบูร้านหนึ่ง แต่กลับเห็นภาพคุ้น ๆ ข้างหน้ากำแพง เป็นรูปวัตถุกลม ๆ เงา ๆ ก็เลยซูมเข้าไปดู สิ่งนั้นมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง

หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ
ภาพจาก TikTok @mho.world.life

          สิ่งนั้นที่คิดเอาไว้คือ ภาพ CT Scan สมองที่หมอได้เห็นบ่อย ๆ แต่ภาพที่อยู่เบื้องหน้า มันไม่ใช่ภาพสแกน แต่เป็นภาพน้ำซุปแบบขาวดำ โอ้โห เล่นเอาซะเหมือนเลย ใครเห็นใครก็คิด ต่อให้ไม่เป็นหมอ

หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ
ภาพจาก TikTok @mho.world.life

          งานนี้ชาวเน็ตต่างแซวว่า หมอต้องพักผ่อนด่วน แต่อีกมุมก็ยอมรับว่า มันเหมือนจริง ๆ

หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ
ภาพจาก TikTok @mho.world.life

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ คิดว่าใช่แน่ ๆ แวบแรกจริง ๆ พอเพ่งดูเท่านั้น เหมือนเกิ๊น อัปเดตล่าสุด 25 สิงหาคม 2568 เวลา 15:28:29 4,529 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย