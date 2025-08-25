หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ คิดว่าใช่แน่ ๆ แวบแรกจริง ๆ พอเพ่งดูเท่านั้น เหมือนเกิ๊น

หมอไปกินชาบู เห็นภาพคุ้น ๆ คิดว่าใช่แน่ ๆ ภาพที่คุ้นเคย เวลาสแกนสมอง พอเพ่งดูเท่านั้นแหละ ควรไปพักผ่อนแล้ว มันไม่ใช่แน่นอน
ภาพจาก TikTok @mho.world.life
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 TikTok @mho.world.life มีการลงคลิปการไปกินชาบูร้านหนึ่ง แต่กลับเห็นภาพคุ้น ๆ ข้างหน้ากำแพง เป็นรูปวัตถุกลม ๆ เงา ๆ ก็เลยซูมเข้าไปดู สิ่งนั้นมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
สิ่งนั้นที่คิดเอาไว้คือ ภาพ CT Scan สมองที่หมอได้เห็นบ่อย ๆ แต่ภาพที่อยู่เบื้องหน้า มันไม่ใช่ภาพสแกน แต่เป็นภาพน้ำซุปแบบขาวดำ โอ้โห เล่นเอาซะเหมือนเลย ใครเห็นใครก็คิด ต่อให้ไม่เป็นหมอ
งานนี้ชาวเน็ตต่างแซวว่า หมอต้องพักผ่อนด่วน แต่อีกมุมก็ยอมรับว่า มันเหมือนจริง ๆ
