พ่อลูกตาย 2 ศพ สังเวยแกงเห็ดพิษ เผยที่มาได้จากไหน แม่ร่ำไห้ เห็นคุ้นตานึกว่ากินได้

พ่อลูกเสียชีวิตหลังกินแกงเห็ดปริศนา พบได้มาจากที่เพื่อนที่ทำงาน จ.เชียงใหม่ ส่วนแม่เป็นคนทำอาหารรอดชีวิตเพราะไม่หิว เศร้าคุ้นตาคิดว่าเป็นเห็ดดิน ด้าน จนท. เร่งตรวจสอบ
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 23 สิงหาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เกิดเหตุมีชาวบ้านกินเห็ดแล้วเสียชีวิต เหตุเกิดภายในบ้านหลังหนึ่งในบ้านร่องก๊อ ต.แม่คำ อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย โดยผู้เสียชีวิตคือ นายปั๋น อายุ 78 ปี ผู้เป็นพ่อ กับ น.ส.วิจิตรา อายุ 40 ปี ลูกสาว ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้อง
นางเรไร อายุ 68 ปี ภรรยาผู้ตาย เล่าทั้งน้ำตาว่า ลูกสาวทำงานอยู่ฝ่ายตรวจสอบสินค้าบริษัทค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ จ.เชียงใหม่เมื่อวันก่อนเพิ่งเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน แล้วนำเห็ดแป้ง หรือ เห็ดดิน ติดมือกลับมาฝากด้วย บอกว่าเพื่อนที่ทำงานให้มา ตนจึงนำไปทำแกงเห็ดที่บ้านในช่วงค่ำ ทำแกงเห็ดตามปกติ 1 หม้อ ตนพอจะทราบว่าเห็ดชนิดนี้กินได้ ไม่มีพิษ ลักษณะเห็ดเป็นดอกสีขาวคล้ายเห็ดโคน เมื่อทำเสร็จจึงไปเรียกสามีและลูกสาวมานั่งทานข้าวกัน
มื้อค่ำวันนั้น ตนตักน้ำแกงเห็ดชิมนิดหน่อย เพราะรู้สึกไม่ค่อยหิว ส่วนสามีและลูกสาวต่างกินแกงเห็ดอย่างเอร็ดอร่อย เมื่ออิ่มแล้วจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อน ต่อมาประมาณเที่ยงคืน สามีตนมีอาการน้ำลายฟูมปาก อาเจียนและบอกว่าเวียนศีรษะอย่างรุนแรง จนหมดสติบนห้องนอน ตนจึงเรียกญาติ ๆ และผู้นำชุมชนมาช่วยปั๊มหัวใจก่อนนำตัวสามีตนส่งโรงพยาบาลแม่จัน แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ สามีมีโรคประจำตัวแค่โรคความดันโลหิตสูงแต่ก็ร่างกายยังแข็งแรงปกติอยู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีซ้อ v+
หลังจากนั้นนึกได้ว่า ลูกสาวก็กินแกงเห็ดด้วย จึงให้ญาติไปเรียกที่ห้องนอน แต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบ จึงงัดประตูเข้าไปพบว่าลูกสาวนอนหมดสติน้ำลายฟูมปากเช่นกัน จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่จัน แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เรื่องนี้ตนเองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสารพิษแบบไหน เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ตนเคยทราบว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้ มีการนำมาขายกันตามตลาด ชาวบ้านเรียกว่าเห็ดแป้งเห็ดดินจึงรอทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรายงานผลมาอีกครั้ง
ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาเก็บตัวอย่างแกงเห็ดเพื่อนำไปตรวจสอบ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน เร่งสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ประกอบกับผลการตรวจชันสูตรจากแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต แต่เบื้องต้นคาดว่าเห็ดที่ทั้งคู่ทานเข้าไปอาจจะเป็นเห็ดพิษ
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3, โหนกระแส