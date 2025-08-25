HILIGHT
เคสเด็กหลง ทำวุ่นจนเครื่องดีเลย์ พ่อแม่ถูกหิ้วลงจากเครื่อง ฟังเหตุผลทิ้งลูกมันน่าไหม ?

          จากเคสเด็กหลงในสนามบิน ทำวุ่นจนเครื่องดีเลย์ พ่อแม่ถูกหิ้วลงจากเครื่องบิน ฟังเหตุผลห่วงเที่ยวจนทิ้งลูก งานนี้ไม่ได้เที่ยว ซ้ำจะโดนโทษ 



          วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล รายงานเรื่องราวสุดอึ้งที่เกิดขึ้นในท่าอากาศยานบาร์เซโลนา เอล แปรต ในประเทศสเปน หลังเจ้าหน้าที่พบเด็กชายวัย 10 ขวบ เดินหลงอยู่ลำพังในอาคารผู้โดยสาร ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล จนสุดท้ายจึงได้รู้ว่าพ่อแม่ของเด็กขึ้นเครื่องบินไปแล้วโดยทิ้งลูกชายเอาไว้ หลังพบว่าหนังสือเดินทางของลูกหมดอายุ 

          เรื่องราวดังกล่าวได้รับการบอกเล่าผ่าน TikTok ของ ลิเลียน ลิมาซิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ประจำท่าอากาศยานดังกล่าว โดยในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ขณะที่เธอกำลังทำงานตามปกติ อยู่ ๆ ก็ได้รับข้อความฉุกเฉินจากพนักงานภาคพื้น ขอให้หยุดการบินของเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งกำลังจะเดินทางไปเมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก ในเวลา 08.30 น. จนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติม 

          ปรากฏว่าก่อนที่เธอจะได้รับข้อความนั้นเพียงไม่กี่นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจในสนามบินพบว่ามีเด็กเล็กคนหนึ่งเดินหลงอยู่ตามลำพังในอาคารผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่มีการประกาศหาพ่อแม่เด็ก แต่ก็ไม่มีใครติดต่อมา เมื่อเจ้าหน้าที่ถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเด็กชาย จึงรู้ว่าพ่อแม่ของเขาไปขึ้นเครื่องบินที่กำลังจะไปคาซาบลังกาแล้ว ทางตำรวจจึงขอให้เจ้าหน้าที่หยุดเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งกำลังจะขึ้นบินไว้ก่อน

          เมื่อตำรวจนำตัวพ่อแม่ของเด็กชายวัย 10 ขวบ ลงจากเครื่องบินมาสอบสวน ก็ได้รับคำอธิบายสุดอึ้งถึงสาเหตุที่พวกเขาทิ้งลูกไว้ โดยทั้งคู่ต้องการไปพักร้อนที่บ้านเกิดพร้อมกับลูก 2 คน แต่กลับเพิ่งรู้ว่าหนังสือเดินทางของลูกชายคนโตหมดอายุแล้ว ดังนั้นแทนที่จะยกเลิกแผนพักร้อน พวกเขาจึงเลือกที่จะทิ้งลูกชายไว้ที่อาคารผู้โดยสาร แล้วโทร. เรียกญาติให้มารับ ขณะที่ตัวเองรีบไปขึ้นเครื่องบิน  

          "หนังสือเดินทางประจำชาติของเขาหมดอายุแล้ว เขาจึงเดินทางด้วยหนังสือเดินทางสเปน แต่ก็ต้องมีวีซ่าถึงจะใช้งานได้" ลิเลียน ลิมาซิน ระบุ พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากเด็กไม่มีวีซ่าดังกล่าว คู่สามีภรรยาจึงทิ้งลูกไว้ และโทร. เรียกญาติให้มารับเด็ก 
 
          ลิเลียน เล่าอีกว่า พ่อแม่เด็กคิดว่าการกระทำของพวกเขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาสุด ๆ แต่ตำรวจไม่คิดแบบนั้น ตอนนี้ทั้งคู่จึงจะโดนตั้งข้อหา ทั้งในส่วนการทอดทิ้งเด็ก 10 ขวบไว้ตามลำพัง กับเรื่องที่ทำให้เครื่องบินดีเลย์อย่างมีนัยยะสำคัญ 

          ทั้งนี้ แหล่งข่าวในประเทศสเปนเผยว่า เจ้าหน้าที่เตรียมจะกำหนดบทลงโทษของทั้งคู่ เมื่อการสอบสวนของหน่วยบริการสังคมเสร็จสิ้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral


